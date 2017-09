Власть памятников

Иэн Бурума, редактор журнала The New York Review of Books, автор книги Год Зеро: История 1945 года

Ужасающий спектакль, устроенный неонацистами в августе в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния), где они прошлись с факельным маршем, выкрикивая лозунги о превосходстве белой расы, был спровоцирован планами города снести памятник Роберту Ли. Командующий армией Конфедерации, он сражался за сохранение рабства на сепаратистском Юге во время Гражданской войны в США. Конная статуя генерала Ли была установлена в 1924 году; в ту пору линчевание чёрных граждан США не было редкостью.