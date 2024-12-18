В Алматы начался суд по делу о гибели археолога Ерлана Жагипарова во время Январских событий

Спустя почти три года со дня гибели археолога Ерлана Жагипарова от огнестрельного ранения во время Январских событий в Алматы, в военном суде Алматинского гарнизона начался процесс по этому делу. На скамье подсудимых оказался заместитель командира по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 5571 Нацгвардии Айтчан Аубакиров, которого обвиняют в «превышении власти» по статье 451 Уголовного кодекса.

По этому делу потерпевшим также признали Ауеза Капсаланова, который вместе с Жагипаровым погиб на площади Республики во время Қаңтара в 2022 году.

В начале процесса сторона защиты подала ходатайство о запрете съемки и записи подсудимого и его адвокатов. Судья удовлетворил это ходатайство.

Согласно зачитанному обвинительному акту, 6 января военнослужащий Аубакиров, входивший в состав группы по обеспечению общественного порядка и охраны государственных объектов в период ЧП, исполнял обязанности должностного лица. В тот день вместе со вторым батальоном оперативного назначения он находился на северо-западной стороне площади Республики в Алматы «для обеспечения общественного порядка и охраны государственных объектов».

«С 19:30 по 20:00 на территории площади Республики не установленными в ходе досудебного расследования сотрудниками специального назначения академии КНБ задержаны потерпевшие Жагипаров и Капсаланов. В последующем в период с 22:30 до 00:30 часов неустановленные в ходе досудебного расследования военнослужащие войсковой части 5571 Нацгвардии совершили превышение власти», - рассказал прокурор Елжан Кобей.

По его словам, военнослужащие надели на задержанных наручники, после чего нанесли им множество ударов руками и ногами по различным частям тела. Также били оружием по спине и в район паха. В результате Жагипарову и Капсаланову были причинены телесные повреждения, и оба испытали физическое и моральное страдание.

«Далее, примерно в промежутке от 23:00 часов 6 января до 0:30 часов 7 января Аубакиров, получив приказ от командира войсковой части 5571 полковника Оспанбекулы отпустить задержанных Жагипарова и Капсалановa, позвал к себе военнослужащих по контракту и приказал вывести за баррикаду потерпевших и расстегнуть наручники», - продолжил прокурор.

Но когда капитан расстегнул наручник с правой руки Жагипарова, тот, опасаясь дальнейших избиений, резко оттолкнул капитана Сагындыкова и, вырвавшись вместе с Капсалановым, побежал в западном направлении по улице Сатпаева. Подполковник Аубакиров, увидев убегающих Жагипарова и Капсалановa, полагая, что они совершили побег, открыл по ним огонь.

«Аубакиров не дал объективной оценки происходящему, осознавая, что Жагипаров и Капсаланов не являются лицами, совершающими нападение на граждан или военных. Аубакиров умышленно с расстояния более 10 метров произвел прицельный выстрел из полученного стрелкового оружия АК-74 по убегающим Жагипарову и Капсаланову», - рассказал Кобей.

В результате полученных сквозных пулевых ранений Жагипаров и Капсаланов скончались на месте происшествия. В частности, экспертиза установила, что Жагипарова умер от огнестрельных ранений грудной и брюшной полости, с повреждением внутренних органов, сопровождавшимся наружными и внутренним кровотечением, с развитием геморрагического и травматического шока.

Подсудимый военнослужащий Айтчан Аубакиров не признает свою вину. Отвечая на вопросы сторон, он отметил, что в то время, как один из военных расстегивал наручники потерпевшим, военные отвлеклись на перестрелку и сошли за баррикады.

«Ориентировочно через час - полтора на нас двигалась машина "Таран". И в этот же момент с правой стороны на нас было совершено нападение, я видел вспышку выстрелов, куда я предположительно открыл огонь. <…> Затем машина на резкой скорости развернулась, вспышки прекратились. Так как это было ночное время, я не разглядел количество людей, несколько силуэтов было. Выстрелы прекратились, силуэты упали», - сказал он.

По его словам, он десять раз стрелял в воздух, еще десять - по этим силуэтам. Но после прекращения стрельбы ни он, ни другие военнослужащие не подошли и не проверили место происшествия, оставшись за баррикадами.

В среду на суде также выступил один из свидетелей - друг Ерлана Жагипарова, Аскар Увалиев. Он рассказал, что в тот день, 6 января, Жагипаров находился у него дома в гостях в нижней части города до 19:00. Затем уехал к себе домой в микрорайон Самал. Но через 40 минут Жагипаров позвонил Увалиеву и сообщил о своем задержании сотрудниками Нацгвардии. После 12 часов ночи Жагипаров уже не брал трубку.

Напомним, Ерлан Жагипаров был известным «охотником за петроглифами», ездил в экспедиции для поиска этих древних знаков на камнях. В начале января 2022 года в соцсетях появились публикации о его поисках от его родных и многочисленных друзей, а 12 января родственники получили известие о том, что его тело находится в морге. Как рассказал Нурлан Жагипаров, брат погибшего, Ерлана он обнаружил в коридоре морга закованным в наручники, зверски избитым и убитым выстрелом в сердце. Ерлану Жагипарову было 49 лет.