Военнослужащий осужден на семь лет за гибель археолога Ерлана Жагипарова во время Январских событий

«Суд приговорил Айтчана Аубакирова признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 451, части 2, пункт 1 УК РК, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказание в учреждении уголовно исправительной системы средней безопасности», - зачитал судья Айдар Секенов.

До вступления приговора в законную силу Аубакиров будет содержаться под стражей, ранее он был под подпиской о невыезде.

По словам судьи, смягчающим обстоятельством стало то, что у подсудимого двое малолетних детей.

«Материалом уголовного дела в суде было установлено и доказано, что тела Жагипарова и Капсаланова лежали посередине дороги по улице Сатпаева, ближе к баррикаде. Свидетели военнослужащие показали, что 7 января утром лежащие в середине дороги два трупа перенесли на край дороги», - разъяснил решение судья.

Он также добавил, что никто из свидетелей, а именно военнослужащие и сотрудники службы спасения, не видели возле тел погибших холодного или другого оружия.

«Это означает, что потерпевшие Жагипаров и Капсаланов были без оружия и никакой опасности не представляли военнослужащим. Однако подсудимый Аубакиров не проявил необходимых качеств для военнослужащего, не дал объективной оценки и производил выстрел из автомата. В результате Капсаланов и Жагипаров скончались на месте происшествия. Факт наступления смерти Жагипарова и Капсаланова от огнестрельного ранения именно из автомата Аубакирова доказывается заключениями экспертиз», - добавил судья.

Защита не согласна с приговором и будут добиться апелляции.