Военнослужащий осужден на семь лет за гибель археолога Ерлана Жагипарова во время Январских событий

Отбывать наказание Аубакиров буде в учреждении средней безопасности. Также он лишен воинского звания подполковника.
Кроме того, гражданский иск Нурлана Жагипарова, брата погибшего археолога, о взыскании морального вреда суд удовлетворил частично: вместо 50 млн тенге суд постановил выплатить Аубакирова 20 млн тенге.
Нурлан Жагипаров сообщил, что все деньги будут направлены на поддержку того, чем занимался Ерлан Жагипаров.
«Была очень маленькая надежда. Надежда оправдалась», - прокомментировал также решение суда Нурлан Жагипаров.
Суд по делу погибших во время Январских событий Ерлана Жагипарова и Ауеза Капсаланова начался в декабре прошлого года. На скамье подсудимых оказался заместитель командира по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 5571 Нацгвардии Айтчан Аубакиров, которого обвиняли в «превышении власти» по статье 451 Уголовного кодекса.
По материалам дела, военнослужащие задержали Ерлана Жагипарова и Ауеза Капсаланова 6 января 2022 года на площади Республики и избили, затем поступил приказ отпустить их. Опасаясь дальнейших избиений, Жагипаров и Капсаланов побежали, и подполковник Атчабаров, «не дав объективной оценки происходящему», выстрелил в них.
Ерлан Жагипаров был известным «охотником за петроглифами», ездил в экспедиции для поиска этих древних знаков на камнях. В начале января 2022 года в соцсетях появились публикации о его поисках от его родных и многочисленных друзей, а 12 января родственники получили известие о том, что его тело находится в морге. Как рассказал Нурлан Жагипаров, брат погибшего, Ерлана он обнаружил в коридоре морга закованным в наручники, сильно избитым и убитым выстрелом в сердце. Ерлану Жагипарову было 49 лет.