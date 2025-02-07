Его осудили за превышение власти
Военнослужащий осужден на семь лет за гибель археолога Ерлана Жагипарова во время Январских событий
ФОТО НАЗЕРКЕ КУРМАНГАЗИНОВОЙ

7 февраля Военный суд гарнизона Алматы признал виновным военнослужащего Национальной гвардии Айтчана Аубакирова в гибели археолога Ерлана Жагипарова и Ауеза Капсаланова во время Январских событий в 2022 году и приговорил его к семи годами лишения свободы по статье 451 Уголовного кодекса – «Превышение власти».

«Суд приговорил Айтчана Аубакирова признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 451, части 2, пункт 1 УК РК, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказание в учреждении уголовно исправительной системы средней безопасности», - зачитал судья Айдар Секенов.

До вступления приговора в законную силу Аубакиров будет содержаться под стражей, ранее он был под подпиской о невыезде.

По словам судьи, смягчающим обстоятельством стало то, что у подсудимого двое малолетних детей.

«Материалом уголовного дела в суде было установлено и доказано, что тела Жагипарова и Капсаланова лежали посередине дороги по улице Сатпаева, ближе к баррикаде. Свидетели военнослужащие показали, что 7 января утром лежащие в середине дороги два трупа перенесли на край дороги», - разъяснил решение судья.

Он также добавил, что никто из свидетелей, а именно военнослужащие и сотрудники службы спасения, не видели возле тел погибших холодного или другого оружия.

«Это означает, что потерпевшие Жагипаров и Капсаланов были без оружия и никакой опасности не представляли военнослужащим. Однако подсудимый Аубакиров не проявил необходимых качеств для военнослужащего, не дал объективной оценки и производил выстрел из автомата. В результате Капсаланов и Жагипаров скончались на месте происшествия. Факт наступления смерти Жагипарова и Капсаланова от огнестрельного ранения именно из автомата Аубакирова доказывается заключениями экспертиз», - добавил судья.

Защита не согласна с приговором и будут добиться апелляции.

Отбывать наказание Аубакиров буде в учреждении средней безопасности. Также он лишен воинского звания подполковника.

Кроме того, гражданский иск Нурлана Жагипарова, брата погибшего археолога, о взыскании морального вреда суд удовлетворил частично: вместо 50 млн тенге суд постановил выплатить Аубакирова 20 млн тенге.

Нурлан Жагипаров сообщил, что все деньги будут направлены на поддержку того, чем занимался Ерлан Жагипаров.

«Была очень маленькая надежда. Надежда оправдалась», - прокомментировал также решение суда Нурлан Жагипаров.

Суд по делу погибших во время Январских событий Ерлана Жагипарова и Ауеза Капсаланова начался в декабре прошлого года. На скамье подсудимых оказался заместитель командира по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 5571 Нацгвардии Айтчан Аубакиров, которого обвиняли в «превышении власти» по статье 451 Уголовного кодекса.

По материалам дела, военнослужащие задержали Ерлана Жагипарова и Ауеза Капсаланова 6 января 2022 года на площади Республики и избили, затем поступил приказ отпустить их. Опасаясь дальнейших избиений, Жагипаров и Капсаланов побежали, и подполковник Атчабаров, «не дав объективной оценки происходящему», выстрелил в них.

Ерлан Жагипаров был известным «охотником за петроглифами», ездил в экспедиции для поиска этих древних знаков на камнях. В начале января 2022 года в соцсетях появились публикации о его поисках от его родных и многочисленных друзей, а 12 января родственники получили известие о том, что его тело находится в морге. Как рассказал Нурлан Жагипаров, брат погибшего, Ерлана он обнаружил в коридоре морга закованным в наручники, сильно избитым и убитым выстрелом в сердце. Ерлану Жагипарову было 49 лет.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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