Утраты года

Vласть вспоминает о тех, кто ушел в этом году

7 мая, не дожив полтора месяца до 60-летия, умер музыкант Булат Сыздыков, создатель группы «Мюзикола», бывший участник коллектива «А-студио». Его песни знала вся страна: «Девочка в платьице белом», «Колыбельная». Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

30 мая не стало бывшего первого вице-министра здравоохранения, бывшего ректора Казахского национального медуниверситета, академика Айкана Аканова. Он умер спустя два дня после дня рождения — накануне ему исполнилось 65 лет. Последние восемь лет он руководил главным медицинским вузом страны, а в феврале этого года указом президента его сняли с этой должности.

12 июня ушел из жизни первооткрыватель Золотого человека, 80-летний археолог Бекмуханбет Нурмуханбетов.

3 июля, после инсульта скончалась экс-министр здравоохранения, глава АО «Национальный медицинский холдинг» Салидат Каирбекова. Ей было 54 года.

9 июля не стало казахского писателя, драматурга и переводчика Ауезхана Кодара. В возрасте четырех лет он перенес полиомиелит и с тех пор не мог ходить. Кодар написал книги «Порог невозврата», «Антология казахской поэзии», «Круги забвения».

26 октября умер депутат мажилиса парламента, бывший вице-спикер палаты, бывший аким Акмолинской области Сергей Дьяченко. Он ушел в возрасте 64 лет после долгой болезни.

5 декабря в Алматы скончался российский общественный деятель Гейдар Джемаль. Он лечился в Казахстане от онкологии и, согласно завещанию, его похоронили в Алматы.

15 декабря скончался председатель общественного объединения инвалидов с высшим образованием «Намыс» Кайрат Иманалиев. Он занимался защитой прав людей с ограниченными возможностями.

25 декабря пришла новость о смерти ученого, фольклориста, культуролога Едиге Турсунова. В 1973 году он опубликовал «Генезис казахской бытовой сказки», позже – «Казахские народные сказки», «Тюркские мифы».

В мировом масштабе потери начались с первых же дней нового года: 10 января не стало легендарного музыканта Дэвида Боуи, спустя четыре дня умер британский актер Алан Рикман. 19 февраля мир покинули два великих писателя: Харпер Ли и Умберто Эко. 23 февраля скончался Рамон Кастро, брат Фиделя и Рауля.

16 марта ушел из жизни 91-летний математик и поэт Александр Есенин-Вольпин, сын Сергея Есенина. 31 марта не стало ирако-британского архитектора и дизайнера Захи Хадид. 1 апреля умерла дочь Владимира Маяковского, американский философ Хелен Патрисия Томпсон. Она завещала развеять свой прах в России - над могилой отца.

21 апреля от случайной передозировки лекарствами умер певец Принс - за год до этого у него диагностировали СПИД.

3 июня отправился в иной мир боксер Мохаммед Али. Еще в 1984 году у него диагностировали болезнь Паркинсона.

31 июля, в возрасте 87 лет умер абхазский писатель Фазиль Искандер, причина смерти — острая сердечная недостаточность. 3 августа ушел скульптор Эрнст Неизвестный.

2 сентября умер президент Узбекистана Ислам Каримов - сначала несколько дней ходили слухи о его болезни и кончине, затем официальный Ташкент подтвердил смерть своего лидера.

13 октября скончался король Таиланда Пхумипон Адульядет, он провел на троне 70 лет — начиная с 9 июня 1946 года.

7 ноября не стало музыканта и поэта Леонардо Коэна.

25 ноября, пережив на 8 месяцев старшего брата, умер 90-летний кубинский лидер Фидель Кастро.

В рождественское утро, 25 декабря, не проснулся Джордж Майкл. Певец, 30 лет назад спевший песню Last Christmas, умер от остановки сердца.

25 декабря в авиакатастрофе над Сочи погибла глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как «доктор Лиза».

23 декабря, во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес, актриса Кэрри Фишер, сыгравшая роль Принцессы Леи в культовых «Звездных воинах», перенесла обширный инфаркт. 27 декабря она скончалась.

Иллюстрация Жанары Каримовой