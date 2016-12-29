События года в фотографиях. 64 кадра Vласти

Vласть собрала фотографии своего фоторедактора Жанары Каримовой, запечатлевшие события 2016 года.

20 января заемщики банков, пострадавшие в результате кризиса, провели в Алматы очередной протест-перформанс. Около 40 человек облачились в балахоны, изобразив «серую массу, до которой нет дела банкам».

В феврале казахстанские политические партии приступили к предвыборной агитации. Выборы в мажилис прошли 20 марта.

В первый день весны общественный фонд ДОМ провел бал для детей-аутистов. За все время существования проекта было проконсультировано более 2000 семей, имеющих детей с ранним детским аутизмом, у 17 малышей диагноз «аутизм» был снят. Бал проходил в виде театрализованного представления, подготовленного детьми из младших групп, проходящих адаптационные курсы. В гости к малышам пришла Алия Мергембаева, победительница конкурса «Мисс Казахстан-2015».

После реконструкции на Кок-Тобе мы опробовали новую инфраструктуру, которая предполагала, что все «удобно» организовано для «всех» гостей.

В начале 2016 года Досым и Гаухар Сатпаевы на протяжении нескольких месяцев занимались созданием театрального музея в здании Государственного театра оперы и балета имени Абая. Куратором выставки афиш и эскизов стала искусствовед Валерия Ибраева. Тогда Зарина Ахматова и Жанара Каримова сделали большой материал о том, как из содержимого подсобных помещений, энтузиазма и неравнодушия можно сотворить ни много ни мало – экспозицию с историей театра. Красную ленточку в день открытия перерезала народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова, чья творческая биография неразрывно связана с театром оперы и балета. Фоторепортаж с открытия.

Наурыз мы провели с президентом в Астане.

В тот же день Назарбаев поздравил однопартийцев с победой на выборах. Партия власти широко отмечала победу на внеочередных выборах депутатов мажилиса парламента. К «Форуму победителей» участники готовились – сотни студентов и школьников из различных университетов, школ и художественных кружков Астаны разучивали танцы, песни и речевки. Собственно, на протяжении всего форума была одна речевка: «Нурсултан! Нур Отан! Казахстан». Репортаж Тамары Вааль тут.



В апреле президент Казахстана отправился в рабочую поездку в Бельгию и США. В Брюсселе Назарбаев посетил место взрыва у метро Мальбек, где возложил цветы и вновь выразил соболезнования бельгийскому народу. В Вашингтоне в период проведения саммита по ядерной безопасности президента Турции Эрдогана встречали как поклонники, так и противники его политики. В посольстве Казахстана в Вашингтоне предправления национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов вручил боксеру Геннадию Головкину сертификат посла ЭКСПО-2017. Но гостей мероприятия больше радовало появление боксера и возможность сфотографироваться с ним.

После саммита по ядерной безопасности, откуда мы сделали помимо новостей - фоторепортаж, прошел пикет активистов за легализацию марихуаны у Белого дома.



29 апреля 2016 года в 23 часа 40 минут поступила информация о повышении уровня воды в реке Каргалинка, в результате произошел разлив реки с подтоплением частных жилых домов в Алатауском районе микрорайона Алгабас. Фотографии и репортаж с места.

Через 2 дня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил празднование Дня единства народа Казахстана в Алматы. Он поздравил пришедших, послушал концерт, прошелся по пунктам народностей страны и даже станцевал.

Несмотря на проливной дождь, 9 мая в Алматы отметили 71-ую годовщину Дня Победы. Уже к 8 утра люди собирались на старой площади с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. «Бессмертный полк» совершил шествие по улицам Алматы в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, где уже собрались ветераны войны и руководство города.

В ночь с 9 на 10 мая произошел пожар в заведении Korova Bar, расположенном рядом с супермаркетом «Юбилейный» в Алматы, пострадал жилой дом, в котором находились кафе и магазин. В общей сложности пожар затронул 23 квартиры. Один человек был доставлен в больницу из-за отравления угарным газом. Позже его отпустили. Vласть поговорила с людьми, чьи квартиры пострадали от огня.

21 мая полиция не дала провести несанкционированный митинг в Алматы. В районе Абая-Фурманова собравшихся людей, которые не смогли пройти на площадь Республики, задерживали наряды ОМОНа. В тот же день ведущие телеканала Евразия заявили, что митингов не было.

В начале июня в Алматы открылся первый в городе ресторан сети быстрого питания McDonald's.

9 июня 2016 года в Казахстане был объявлен национальный траур в связи с гибелью военнослужащих и гражданских лиц в результате совершенного в городе Актобе террористического акта. 5 июня в Актобе неизвестные напали на два оружейных магазина и воинскую часть национальной гвардии. В результате нападения погибли несколько человек, десятки были ранены.

Утром 18 июля Руслан Кулекбаева открыл огонь на территории Алмалинского РУВД в центре города, затем продолжил перестрелку с полицейскими в других точках города – у здания ДКНБ по городу Алматы и у здания департамента госдоходов. В результате перестрелки 8 человек погибли, 6 из которых были сотрудниками правоохранительных органов. После оказанного сопротивления Кулекбаева удалось задержать. Утром 2 ноября в здании следственного изолятора ЛА 155/18 судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Ерлан Болатов приговорил обвиняемого в совершении теракта Руслан Кулекбаева к смертной казни.

20 июля в Алматы простились с погибшими 18 июля полицейскими. Материал Зарины Ахматовой и Жанары Каримовой: Мотив: «ненависть». «Смотрю на акима. Он нервничает. Со своей бумажкой в руках. На бумажке – речь. Говорят, Бауыржан Байбек переживает за собственный имидж. Об этом все давно говорят, и на то есть основания. Мощная поддержка блогосферы – это, что он первым себе обеспечил, придя на новое место. Когда еще было до этого. А сегодня он стоит с первой публичной речью за последние три дня (доклады премьеру – не в счет), стоит перед старенькими родителями погибших полицейских, перед их заплаканными родственницами и личным составом ДВД. Стоит перед камерами, перед детьми, перед стариками, перед журналистами. И я ему верю. Ему, действительно, трудно говорить. На любом из языков. Всем нормальным людям сегодня трудно говорить».



В июне и июле мы выдали материалы из двух обсерваторий Алматы. В обсерватории, что находится на Каменском плато на высоте около 1450 метров над уровнем моря, имеются телескоп-рефлектор Герца, привезенный после Второй Мировой войны; светосильный менисковый телескоп Максутова, с помощью которого открыли комету Чурюмова — Герасименко. Причем открытие произошло довольно случайно. 20 сентября 1969 года Светлана Герасименко сняла комету 32P/Комас Сола, и уже в Киеве Чурюмов обнаружил возле края фотоснимка другую. Впоследствии ей дали имя Чурюмова — Герасименко. Негативы снимков хранятся в библиотеке, а для демонстрации у научных сотрудников обсерватории в столе близ телескопа припасены пластинки, которые вырезаются в темном помещении. На этом видно комету Галлея.

Космический Алматы: часть I, часть II.

15 августа в Алматы вернулся олимпийский чемпион пловец Дмитрий Баландин. В аэоропорту его встречали аким города Бауржан Байбек и десятки алматинцев. А в ночь с 23 на 24 августа в Астану прилетел самолет из Бразилии с казахстанскими боксерами.

Летом премьер-министр Карим Масимов несколько недель инспектировал регионы Казахстана. 15 августа он в рамках рабочего визита посетил Алматы. Здесь у Масимова была плотная программа – он посетил несколько районов города, где аким города Бауыржан Байбек и его заместители отчитывались перед главой правительства. «Неподготовленные» к встрече граждане до встречи с премьером допущены не были и наблюдали за инпекцией со стороны.

Прошедший в седьмой раз в Алматы ArtBatFest в этот раз почти не выходил на городские улицы, сосредоточившись в нескольких местах, в частности, в трамвайном депо и Ботаническом саду. Фестиваль открывала Школа художественного жеста – уникальный образовательный курс для казахстанских художников, завершившийся выставкой участников, которая открылась 3 сентября в Трамвайном депо.

В третье воскресенье сентября в Алматы традиционно отмечался День города. В этом году празднование было посвящено тысячелетию городу, о котором было объявлено в начале 2016 года. Одним из главных мероприятий в этот день должен был стать гала-концерт в новом ледовом дворце – «Алматы-арена» в Алатауском районе. Зрителями концерта стали студенты, госслужащие, блогеры, артисты и спортсмены. Мероприятие посетил и глава государства Нурсултан Назарбаев.

С апреля по октябрь Vласть вела рубрику «Прогулки с акимом», в одном случае ставшей прогулкой без акима. В серии репортажных интервью с районными акимами Алматы мы знакомили читателей с руководителями города, узнавали о планах по благоустройству мегаполиса, задавали вопросы. В декабре мы проверили, держат ли слово акимы и выполнили ли обещания, данные во время прогулок.

В начале ноября театральная мастерская «Дом культуры» открыла новый сезон первым собственным спектаклем «Причины жить».

Также в начале ноября в музее искусств имени А. Кастеева открылась выставка известного британского художника Дэмиена Хёрста, организатором которой выступил Британский совет в Казахстане при поддержке Евразийского культурного альянса. Выставка «Новая Религия» исследует взаимоотношения между смертностью человека и его верой, а также одержимость человечества наукой и техникой. Vласть вместе с искусствоведом Аидой Адильбековой проводит виртуальную экскурсию по экспозиции выставки.

16 ноября в офисах редакций портала «Радиоточка» и газеты Central Asia Monitor был проведен обыск. Адвокат несколько раз в течение дня останавливал процессуальные действия в связи с нарушениями. Сотрудники алматинского департамента национального бюро по противодействию коррупции начали обыск c ордером, выписанным на имя следователя, который не присутствовал на следственных мероприятиях. После обеда сотрудники СМИ заметили отсутствие одной из понятых. После её замены обыск продолжился. Защитник назвал подобные действия антикоррупционной службы незаконными. В редакциях интернет-портала «Радиоточка» и газеты «Central Asia Monitor» изъяли два ноутбука, мобильный телефон главного редактора интернет-портала Бекжана Идрисова и папки с документами. Ранее Национальным бюро по противодействию коррупции был задержан главный редактор газеты Central Asia Monitor и директор интернет-портала «Радиоточка», депутат маслихата Алматы Бигельды Габдуллин. Его подозревают в вымогательстве. Бекжан Идрисов в декабре заявил, что покинул Казахстан, своего нового места жительства он не сообщил.

Третий кинофестиваль Clique вышел насыщеннее предыдущих. Он вместил немецкое и французское кино, документальный фильм Кати Суворовой об Арале, лекции и День Северной Кореи, когда Алматы стал вторым городом, где был показан фильм норвежского режиссера Мортена Траавика о КНДР. Фестиваль, который организуют Наргиз Шукенова и Борис Байков, завершился спустя месяц после всех кинопоказов. В рамках фестиваля композитор Куат Шильдебаев написал музыку для документального фильма «Турксиб» 1929 года, его показ под аккомпанемент симфонического оркестра прошел 19 декабря в Государственном театре оперы и балета имени Абая.