Искусство и культура в 2017-м: Венецианская биеннале, театральный ренессанс и эко-арт

2016-й, по общему мнению людей, причастных к искусству, дал новый импульс всему, что связано с артом, театром, кинематографом. Vласть выясняла, что запланировали деятели культуры в 2017-м.

Переход из 2016 в 2017 год пройдет вместе с трансформацией пластиковых пакетов в арт-проект «AlaDalaArt» художницы Сауле Сулейменовой. С 21 декабря, со дня презентации эко-арт акции, любой желающий может принести целлофановые пакеты в Aurora space, предварительно связавшись координатором проекта.

По словам художницы Сауле Сулейменовой, проект целлофановой живописи в данный момент занимает все ее время. Рабочее название выставки – «Пластиковая степь», она откроется 17 февраля 2017 года в Aurora space.

«Вот эта степь, только из того, чем она сейчас заполнена, - говорит Сулейменова. – Это будет тотальная экспозиция. Нам важно, чтобы люди озадачились проблемой и не выбрасывали пакеты, а приносили нам».

Проект нацелен на повышение осознанности горожан к вопросу экологии, в частности - загрязнения пластиковыми пакетами и дальнейшей утилизации. Все собранные пакеты будут использованы в создании арт-объектов «AlaDalaArt». Куратор проекта - Тогжан Сакбаева.

Владелица галереи современного искусства Aspan Gallery и арт-куратор Меруерт Калиева рассказала, что в первых числах нового года должна появиться первая монография Ербосына Мельдибекова под редактурой Виктора Мизиано.

«В январе 2017 года Aspan Gallery будет участвовать в ярмарке современного искусства Art Geneve. Мы представим работы Елены и Виктора Воробьевых, Сергея Маслова, а также их совместную инсталляцию, - делится Калиева. - В мае откроется очередная Венецианская биеннале. В главном проекте биеннале в Джардини будет представлена инсталляция одного из наших художников. Это будет впервые, когда художник из Центральной Азии примет участие в основном проекте биеннале. До этого наши художники участвовали только в Центрально-Азиатском павильоне и параллельных программах. Участники биеннале будут объявлены куратором Кристиной Масель только в феврале, поэтому пока не имею право сказать, кто именно это будет, но, безусловно, это важное событие для Центрально-Азиатского современного искусства».

Также Aspan Gallery планирует продолжить свою выставочную деятельность, где будут как казахстанские художники, так и зарубежные.

«О сфере искусства в целом я думаю, что страна немного приходит в себя от шока кризиса и интересных культурных проектов будет все больше. О каких-то больших переменах говорить не стоит, но я надеюсь, что внимание со стороны зарубежных институций, особенно таких престижных, как Венецианская биеннале, к творчеству наших художников повлечет за собой интерес к их творчеству и нашей публики», - резюмирует Меруерт Калиева.

Директор музея имени А. Кастеева Гульмира Шалабаева также рассказала Vласти о планах на 2017 год. По ее словам, год «ожидается насыщенным и разнообразным».

«Мы не намерены ослаблять взятый нами интенсивный темп работы. Это касается и выставочной деятельности – наши зрители постоянно отмечают и событийную насыщенность, качество и уровень проводимых мероприятий. Так на 2017 год запланировано проведение ряда значительных международных выставок как с ближайшими соседями – Кыргызстаном, Россией, Белоруссией, так и с дальним зарубежьем – экспозиции из США и Израиля, - рассказывает директор музея. - Помимо «гостевых» выставок, музей намерен провести ряд масштабных тематических выставок – одноименная выставка «Энергия будущего» к ЭКСПО-2017, выставка соцреализма из фондов музея, посвященная 100-летию революции. Обязательно состоятся выставки художников-юбиляров, творчество каждого из которых – отдельная значимая страница в искусстве Казахстана. В их числе живописцы Айша Галимбаева, Канафия Тельжанов, Жанатай Шарднов, Абдрашит Сыдыханов и график Альберт Гурьев».

В марте 2017 года музей имени Кастеева готовится к масштабной выставке художника Сергея Калмыкова, которая сопроводит выпуск и презентацию полного каталога его произведений из коллекции музея. Кроме того, ряд изменений произойдет и постоянной экспозиции музея – будут возвращены в обновленном варианте тематические разделы искусства Востока и искусства ХХ века.

Также в мае, для активизации художников и привлечения внимания зрителей, стартует Open Air-фестиваль. Художникам будет предложено создавать арт-объекты на экологическую тематику, которые разместятся на территории музея и станут частью экспозиции музея под открытым небом.

По словам Гульмиры Шалабаевой, в грядущем году в центральном фойе музея появится интерактивная сенсорная панель, где посетителя смогут получить информацию о деятельности музея – текущих выставках, анонсах мероприятий. Кроме того в музее стартует запуск аудиогидов с информацией о музейных экспонатах на четырех языках – казахском, русском, английском, китайском. Помимо благотворительных концертов и фестивалей искусства для детей, нуждающихся в поддержке, в музее имени Кастеева пройдет очередной этап проекта «Образ на ощупь» для слепых и слабовидящих детей.

Главный редактор журнала «Nomad-Kazakhstan» Анастасия Таукелова рассказала, что издательство RUAN планирует выпустить каталоги ряда казахстанских художников и книги Баян Барманкуловой «Истории изобразительного искусства Казахстана».

«...К сожалению, на полках книжных магазинов не часто можно встретить книги по данной тематике. Периодические издания тоже. Монографии о творчестве казахстанских художников, либо каталоги издаются в основном к юбилеям или вернисажам выставок и на средства либо самих художников и их семей, либо на средства меценатов, благо такие есть. Однако печатные издания – это одновременно и средство пропаганды и возможность фиксации этапов развития и достижений казахстанского искусства, и вызывает сожаление, что подобные проекты реализуются не в полной мере. Издательство RUAN планирует продолжать выпуск журнала Nomad-Kazakhstan, страницы которого посвящены искусству и культуре Казахстана», - резюмирует Таукелова.

В 2016 году журналист и театральный критик Ольга Малышева дебютировала в качестве театрального драматурга и театрального продюсера с документальным спектаклем «Комьюнити». После нескольких показов «Комьюнити» она укрепилась во мнении, что «документальный театр в Алматы, во-первых, необходим, во-вторых, будет принят».

«Есть планы по новой работе в документальном жанре. Пишу еще новую игровую пьесу – как курсовую работу для семинара драматургии в открытой литературной школе Алматы. По итогам курса каждый студент должен будет представить пьесу или сценарий, и мы уже договорились с ARTиШОКом, что из нескольких работ можно будет составить специальную программу ридинга в мае, - делится Малышева. - В феврале пройдет уже четвертый театральный фестиваль «Откровение», который во многом зависит оттого, какая будет финансовая ситуация, но все-таки он точно будет событием и поводом для театрального сообщества встретиться всем вместе. На фестивале в рамках казахстанского шоу-кейса, кстати, мы покажем «Комьюнити» международным наблюдателям».

В марте ассоциация кинокритиков, в которой состоит Ольга Малышева, в третий раз вручит «Выбор критиков». По ее словам, в формате кинопремии планируются изменения. Также перед вручением организаторы рассчитывают провести киномарафон из фильмов-номинантов в основных категориях.

В начале 2016 года Vласть поговорила с основателем театра АRТиШОК Галиной Пьяновой и украинским драматургом Натальей Ворожбит о спектакле «Уят» по книге, созданной группой казахстанских социологов и политологов во главе с Досымом Сатпаевым. В сентябре состоялась премьера спектакля, который также был признан одним из пяти проектов года по версии Vласти.

«Самым большим, самым, наверное, для меня важным событием и достижением 2016 года стал тот факт, что в АRТиШОК, в Алматы, в Казахстан вернулась работать режиссер Галина Пьянова и художник Антон Болкунов, - рассказывает Анастасия Тарасова, управляющий директор и актриса театра АRТиШОК. - Это какой-то тот самый уникальный случай не «утечки мозгов», а их возврата домой. Хочу напомнить, что Галя первый казахстанский режиссер, чей спектакль вошел в шорт-лист «Золотой маски» – ведущей российской театральной премии».

Полтора года назад Галина Пьянова уехала в Новосибирск, а вернувшись, поставила спектакль «Уят». По мнению Тарасовой, возвращение Пьяновой и Болкунова – это «большая победа театра, который переживал разные времена, и сейчас имеет все шансы сделать прекрасный, качественный, новый рывок».

«Это невероятно важно для любого культурного учреждения, чтобы творчество и менеджмент шли в одну ногу. Сейчас мы создаем и укрепляем этот баланс в театре и это бесценная ситуация. Минувшая осень показала, что в Алматы случился театральный ренессанс. Если кто-то решит, что это громко сказано, я не соглашусь, - говорит Тарасова. - Потому что та профессиональная «движуха», которая возникла за последние полгода, потихоньку начинает обращать на себя внимание международного театрального сообщества. Приезжают российские и европейские критики, на крупные фестивали едут спектакли, международные организации и культурные институты финансируют независимые проекты. Это все обязательно даст свои плоды в 2017 году».

Рассказывая о планах театра АRTиШОК, Анастасия Тарасова отметила, что в следующем году впервые казахстанский театр будет сотрудничать с Союзом Театральных деятелей России.

«Мы получили грант от СТД, и в АRTиШОК приедет ставить питерский режиссер Борис Павлович. Они с Галей в одной номинации на «Золотой маске» и теперь шутят - кому она достанется. У нас большие планы на продвижение спектакля «УЯТ», как на международные фестивали, так и по регионам Казахстан, нам важно чтобы в нашей стране увидели этот спектакль», - подчеркивает Тарасова.

Журналист и PR-директор киностудии «Казахфильм» Дмитрий Шишкин рассказал Vласти о том, какие фильмы находятся в производстве и что ждать в прокате в следующем году.

«Сейчас у нас готов фильм «Казахское Ханство. Алмазный меч» Абдрашева, и мы ожидаем его выход в прокат 5 января, - говорит Шишкин. - Это киноверсия сериала про казахское ханство «Казак елi». Сам сериал мы планируем показывать весной по телевидению. В монтажном периоде находится фильм «Талан» Калымбетова по повести казахстанского писателя Жусупбека Коргасбекова «Каскыр-адам». Мы ожидаем, что его ждет фестивальная судьба, после этого надеемся - пойдет в прокат».

Также, по словам PR-директора киностудии, ожидается, что 2017 году закончится съемочный период фильма Адильхана Ержанова «Рассвет».

«Совместный фильм с США «Амре» о знаменитом музыканте Амре Кашаубаеве, который можно сказать открыл миру домбру, находится на монтажно-тонировочном периоде. Им занимаются продюсеры продюсер Кери Гранат и Эд Джонс, фильм пойдет в международный прокат в конце 2017 года, - рассказывает Дмитрий Шишкин. - Довольно большие ожидания от него, потому что личность интересная и снимался он профессионально. Также по продукции с Китаем на предподготовительном периоде находится фильм «Композитор» о выдающемся китайском композиторе Си Синхае».

В киностудии также идет работа над полнометражным мультфильмом «Музбалак» и «Культегин». Планируется выход 11 документальных фильмов, таких как «Казахский ренессанс», «История казахского танца», «Дорогу осилит идущий» и другие. В совместном производстве с другими студиями ведется работа по фильмам «Киномеханик» Турсунова, «Девушка и море», «14 кыз» (продолжение картины «16 кыз»), «Балуан Шолак» Садыкулова, «Река» Байгазина. В рамках производственного объединения «Дебют» планируется запуск 6 короткометражных фильмов молодых режиссеров.

Ольга Веселова заместитель директора ОО «Евразийский Культурный Альянс» и директор ARTBAT FEST рассказала, что первым большим проектом общественного объединения весной нового года станет ретроспективная выставка известного казахстанского художника, одного из основоположников contemporary art в Казахстане, Молдакула Нарымбетова в Национальном музее Казахстана в Астане.

«В начале мая открывается 57-ая Венецианская биеннале современного искусства. Здесь, уже второй раз подряд Казахстан не будет представлен в основной программе. Ранее наша республика была частью Центрально-Азиатского павильона. Этот факт не может пройти мимо частных инициатив. В связи, с чем наш альянс намерен реализовать проект в рамках биеннале, - говорит Веселова. - Надеемся выйти на новый, более основательный и масштабный уровень по сравнению с 56-ой биеннале, где нами был реализован выставочный проект «Павильон ограниченной ответственности». Также осень 2017 года будет отмечена 8-ым фестивалем современного искусства ARTBAT FEST. Одним из ключевых моментов проекта мы видим продолжение и расширение работы с молодыми художниками. Опыт прошедшей школы Художественно Жеста в рамках фестиваля в 2016 году, показал необходимость и важность образовательной составляющей в работе альянса. Мы намерены расширить школу, сделать ее продолжительнее и глубже».

По словам Ольги Веселовой, в настоящее время продолжается совместная работа ARTBAT FEST вместе с архитектором Жанной Спунер и инициативной группой «Политехнического музея» по объединенному проекту ART&SCIENCE center на территории Алматинского трамвайного депо. В ближайшем будущем проект будет представлен перед властями города для его рассмотрения.

Объединение этих двух концепций Сауле Сулейменова назвала «самым правильным решением». По мнению художницы, тенденции последних лет говорят о том, что городу необходимо новое интерактивное пространство. «Это назрело. Работ и художников все больше, мы все отправляем заграницу, - сетует Сулейменова. - Наши работы больше выставляются заграницей, а это проблема. Я все надеюсь, что мы придем к этому. Искусство - это не нечто элитарное, не для узкого круга людей. Я надеюсь, что будут какие-то движения по демократизации искусства в Алматы, Казахстане. Это один из способов общения, прежде всего. И я надеюсь, что это все будет, несмотря на кризис, на то, что гайки закручиваются».

По данным Центра развития города Алматы, не только проекты «Политехнического музея» объединились с ART DEPOT, также по инициативе авторов к «Парку дЭпо» (организаторы этно-эко фестиваля FourЭ - V) присоединились команды проектов «Детская страна «Кидзания», музей общественного транспорта и «Парк депо Алматы» Ulmus. Две объединенные команды дорабатывают проекты, чтобы представить их на общественном и градостроительном советах.

О желании увидеть новые общественные пространства говорит и Ольга Веселова.

«Хотелось бы, увидеть в городе появление новых общественных пространств, где горожане находили бы возможности для реализации своих творческих идей и задумок, поисков смыслов и вдохновения. Хочется, чтобы у как можно большего числа казахстанцев возникло желание и была возможность взглянуть на себя и окружающую нас действительность глазами наших, таких талантливых и интересных художников. Актуальный диалог общества и художника должен быть непрекращающимся и становиться с каждым годом все активнее и содержательнее. Нам видится, что современная культура в нашей стране все больше и больше становится витальной потребностью. А это значит, что удовлетворение этой потребности должно стать важной составляющей улучшения качества жизни. И наш Альянс намерен также продолжить работать в этом направлении», - резюмирует директор ARTBAT FEST.

Также использовано фото Марины Константиновой