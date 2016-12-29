Мир-2017: глобальный damage control

Наргис Касенова, директор Центра центрально-азиатских исследований Университета КИМЭП, специально для Vласти о том, что ждет мир и геополитику в 2017-м году после эксцентричного 2016-го.

Мы живем в интересное время, немного напоминающее детский стих Корнея Чуковского «Путаница», в котором котятам вдруг надоело мяукать, а свинкам хрюкать, и в результате «кошечки захрюкали», а «свинки замяукали».

Традиционно коммерческая держава Великобритания выходит из выгодного для нее Евросоюза.

В США президентом избирается Дональд Трамп, который собирается сделать Америку «опять великой» и не связанной особыми обязательствами по отношению к союзникам, партнерам и миру в целом, этим подрывая конструкцию, которую американская внешняя политика тщательно выстраивала с середины 20-го века.

Президент Филиппин Дутерте публично обзывает бранными словами Президента США Обаму и начинает усиленно дружить с Китаем, с которым у его страны есть нерешенный территориальный спор.

Российское и турецкое руководство практически в мгновенье ока переходят от любви к ненависти, немного назад, а теперь непонятно куда.

Ранее военная хунта в Мьянма (бывшей Бирме) устраивает выборы, честности которых могут позавидовать ряд демократических по конституции государств. Каждый из этих случаев можно рационально объяснить, но остается стойкое ощущение некоторого сюрреализма происходящего.

Общественность, судя по дискуссиям в медиа, основательно сбита с толку. Специалисты находятся в задумчивости, как просчитать политические риски от Брексита и Трампа. Международники в массовом порядке рассуждают о закате или переформатировании либерального мирового порядка и чем все это чревато. В таком возбужденно-растерянном состоянии мы входим в 2017 год.

Судя по складывающимся конфигурациям людей во власти, среди которых повысилась концентрация эксцентричных разрушителей, таких как Трамп, Путин, Эрдоган и Дутерте, а также учитывая политические, экономические и социальные тренды, следующий год нас продолжит удивлять.

Что же может произойти?

Не обладая магическим хрустальным шаром, обычно не рискую что-то предсказывать. Однако, в честь новогодних праздников, выбивающих население из привычной колеи, и по просьбе редакции Vласти, попробую сформулировать свои ожидания и опасения строго в жанре ненаучной фантастики.

В январе пройдет самая неловкая в истории инаугурация 45-го президента США. Новая администрация начнет яростную борьбу с наследием Барака Обамы, который перед уходом постарался расставить побольше флажков и преград для этого. Трамп и члены его команды продолжат делать резкие заявления, посылающие волны шока по мировому сообществу. Несмотря на это, внешняя политика останется в целом невнятной из-за разногласий взглядов и подходов внутри администрации. Также начнет проявляться саботаж исполнителей политики - бюрократов среднего звена.

Постепенно глобальный истеблишмент придет в себя и сосредоточится на снижении урона (damage control) от неординарного поведения супердержавы. Европа изо всех сил будет поддерживает важные международные режимы и не даст развалиться сделке с Ираном.

Китай, который выглядел лучше на фоне России, ввязавшейся в авантюры в Украине и Сирии, теперь начнет временами выглядить лучше и на фоне США. Пекин поддержит международные усилия по борьбе с изменением климата и будет продолжать продвигать свои форматы экономической интеграции в Азии и Евразии, получив фору от потерявших к этому интерес США.

Протекционистские планы Трампа застрянут на пол-пути из-за непродуманности и сопротивления глобализированного бизнеса. В итоге, торговая война с Китаем отложится.

Азиатские страны окончательно поймут, что им надо быстрее психологически и политически адаптироваться к новой расстановке сил. Страны поменьше постараются мягко балансировать растущее влияния Китая изнутри организаций и проектов, возглавляемых Пекином. Страны побольше, претендующие на региональное и глобальное лидерство, такие как Япония, Южная Корея и Индия, так просто не сдадут статус-кво, учитывая существенный уровень амбиций и националистических настроений. Но в то же время они не смогут совместно создать эффективный противовес растущей экспансии Китая по той же причине.

После очередного испытания ядерного оружия или пуска ракеты Северной Кореей, Южная Корея всерьез соберется запустить свою ядерную программу.

В Японии будет предложен пересмотр пацифистской главы Конституции.

Индия и Пакистан не заживут дружнее.

В целом, ситуация с безопасностью в Азии станет напряженнее.

Евросоюз продолжит переживать турбулентность и подъем популистских движений. Тем не менее, в ключевых странах центристские и левые силы смогут сдержать натиск правых. В Германии скорее всего будет переизбрана Ангела Меркель, а во Франции возможно победит Эммануэль Макрон. Тереза Мей объявит об официальном начале выхода из ЕС, что по новой запустит виток сепаратистких настроений в Шотландии. Экзистенциальный кризис Евросоюза продолжится.

На евразийском пространстве, во все большую фрустрацию в отношении себя и мира уйдет Россия. Хорошей сделки и перезагрузки отношений с США не получится в силу высоких ожиданий и претензий на равенство со стороны России и сложившегося анти-российского консенсуса в американском истеблишменте. На украинском направлении нет быстрых решений и расхлебывать ситуацию надо будет очень долго. Взаимное разочарование в отношениях между Россией и Евросоюзом не снизится, а может даже и возрастет.

Сирийская авантюра уже в этом году оборачивается чередой трагедий. В результате, геополитическая победа окажется маленькой и по-существу пирровой. Ресурс патриотического угара начнет истощаться, экономика и внутриполитические процессы продолжат стагнировать, и кривая народного одобрения действий власти поползет вниз.

Все эти тренды, особенно неоднозначная и плохо-предсказуемая ситуация в России, создадут очень сложную внешнюю среду для Казахстана. Но в новый год хочется смотреть в будущее с оптимизмом и надеяться, что эти обстоятельства заставят нас собраться с мыслями и энергией. В смутное время в первую очередь рассчитывать надо на себя и работать над собой.