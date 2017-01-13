Как люди представляют себе информационные войны? По всей видимости, они представляют себе штаб, где куча умнейших людей пишут медиастратегии, медиапланы, вдохновенные сюжеты, а потом на совещаниях в красивых залах с футуристичным дизайном рассказывают свои гениальные идеи редакторам СМИ. Затем могучая медиа-машина начинает свою работу и меняет воззрения людей. Все смотрится мощно и вдохновенно, а люди под влиянием СМИ выходят на улицу, творят революции или просто разносят весь город к черту.

Но в реальности все проходит по-другому, если честно – совсем не так. Все проходит как в фильмах братьев Коэн, за что я их, кстати, и люблю – нагромождение идиотизма, гордыни и ошибок героев раскручивает маховик насилия, а в результате гора трупов и находящиеся в прострации немногочисленные уцелевшие. Причем никто специально ничего не хотел сделать, но получилось вот так.

Приведи нам пример, скажут мне читатели, как проходят информационные войны. Ну, вот вам пример из нашей казахстанской реальности, с которым вы все знакомы и может, даже в нем поучаствовали.

В 2012-2013 году тогда еще главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко неоднократно высказывался насчет того, что африканская чума свиней, которая была в Южном федеральном округе России, пришла туда из Грузии, где находится референс-лаборатория, построенная в рамках программы Пентагона. То есть это был мощный информационный выпад против грузин и их сотрудничества с американцами, что по вполне понятным причинам не нравилось россиянам.