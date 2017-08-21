Вспоминая Диану

В конце августа 1997 года группа моих друзей отправилась в горы – последний раз посидеть у костра, переночевать в палатках перед началом нового учебного года. Очередной, один из многих походов в наши родные уютные горы закончился катастрофой – две девочки отстали от группы, подверглись нападению. Одну ударили чем-то острым в живот, другую схватили и забрали с собой. Какие-то дезертиры, молодые парни, потерявшие человеческий облик. В последний день лета мы – друзья и одноклассники, - собрались во дворе школы, чтобы узнать новости, понять, чем можно помочь. Никто не знал, выживет ли Лиза, где и жива ли Настя. Ужасы того дня я тщательно записал в свой дневник, добавив в конце фразу «беда не приходит одна – сегодня в Париже погибла принцесса Диана».
Для моих подруг все закончилось хорошо: одна вылечилась, другая сбежала от похитителей. Но какую роль в моей жизни играла молодая женщина из Британии, которую я никогда не встречал, почему вдруг ее гибель под мостом Альма в Париже показалась 15-летнему мальчишке из Казахстана такой важной, чтобы отметить ее в один из самых страшных дней жизни?
Кем была покойная принцесса Уэльская тем сотням миллионов людей, которые следили за ее судьбой на страницах газет и журналов, которые прильнули к телевизорам, когда закрытый катафалк вез ее искалеченное тело на заупокойную службу в Вестминстерское аббатство? Просто очередной знаменитостью? Сказочной принцессой?
Спустя годы я много читал о леди Диане Спенсер. Самая фотографируемая женщина ХХ века, суперзвезда уровня Майкла Джексона, она была и остается одной из самых обсуждаемых фигур – уже исторических фигур, хотя ей было бы всего 56 лет сейчас. Про нее писали и пишут, снимали и снимают документальные и художественные фильмы, посвящают ей песни, телепередачи и памятники. Кроме вселенского обожания, она будит в людях разные мнения.
Девочка из аристократического семейства Северной Англии, «дитя развода» (мать ушла от отца, когда Диане было 8 лет), младшая из целого выводка сестер, она с детства была миловидной, но не больше. Хорошенькая, но заурядная. Обещает с годами вырасти в красавицу – и добрая. Всегда любила детей. Даже самые преданные поклонники леди Ди не могли назвать ее умницей: британскую школу она закончить не смогла, сбежала из швейцарской, и всю жизнь поступала не сколько разумно, сколько импульсивно.
Когда наследник британской короны начал ухаживать за Дианой, ей только исполнилось 19, ему – перевалило за 30. Взрослый человек, сложный, женившийся по соображениям, далеким от любовных страстей. Свадьба, ставшая событием не только года, но и декады, состоялась меньше чем через год. Что было затем – все знают. Брак, в котором тесно (Диана сама описывала его как «союз на троих», намекая на Камиллу Шэнд, вечную любовь принца Чарлза), рождение сыновей, ревность, примирения, удушающий дворцовый этикет, глубоко рассудочное и подчиненное долгу королевское семейство во главе с суровой свекровью, бунт Дианы, череда скандалов – наконец, расставание в 1992 году и в 1996 году – официальный развод. А уже в следующем году машина принцессы Уэльской, спасаясь от папарацци, врезается в одну из колонн в туннеле под мостом Альма в Париже.
Новость поразила весь мир. Мощь телевидения уже достигала своего апогея, и весь мир наблюдал и похоронное шествие, в котором особо трагичными выглядели фигурки осиротевших принцев, и то, как ошарашенная королева Великобритании бродит среди тонн цветов вокруг своей резиденции, не понимая, что такого мир нашел в ее бывшей невестке. Хорошенькая, заурядная, слишком импульсивная, - чего они все истерично рыдают? Да не только в Лондоне – по всему миру.
И этим вопросом до сих пор задаются.
Усопшая принцесса была красивой женщиной, безусловно – и она это знала. Она была невероятно гламурной – ее вкусы в одежде диктовали глобальную моду полтора десятилетия. Она любила творческих людей – и окружала себя знаменитостями из мира поп-музыки и кино, добавляя себе еще больше блеска. Не будучи интеллектуалкой, она отличалась хорошей хваткой и была умелым манипулятором, - в процессе развода она мастерски управляла прессой и создала себе образ одновременно трагический («узница золотой клетки») и героический («узница вырвалась»). Ее восхождение от простенькой сельской дворянки в наследные принцессы воочию представляло миру сказку о Золушке на новый лад. Ее тяжба с мужем и развод напоминали греческую трагедию. В этом горниле страстей Диана ковала свою легенду, в которой она выступала и жертвой, и амазонкой – в идеальном сочетании. Безвременная кончина, так же осиянная вспышками фотоаппаратов, как и вся зрелая жизни принцессы, зацементировала бессмертный образ.
Но умелым пиаром не объяснить ту почти иррациональную любовь, которую человечество питает к ушедшей из жизни два десятилетия назад. Красота и вкус в одежде не покупают билет в бессмертие. Ответ, кажется, где-то здесь:
Она была доброй и невероятно отважной.
Первой работой Дианы был детский сад. Она любила детей и с удовольствием работала воспитательницей, хотя могла не работать вообще, будучи богатой аристократкой 18-ти лет. Став принцессой Уэльской, она немедленно попала в отработанный механизм королевской благотворительности – члены правящей династии всегда являются патронами множества учреждений. И это были, пожалуй, единственные королевские обязанности, которые Диана полюбила от чистого сердца. Глядя на ее рабочий график, поражаешься - в последние годы брака она совершала ежегодно до 390 встреч, посвященных благотворительности. По два-три мероприятия в день.
Диана выбирала те сферы, куда не распространялась деятельность ни одной царственной персоны до нее. Она делала то, что мало кто решался. Еще в 1980-е годы, когда мир только столкнулся со СПИДом, она активнейшим образом занялась помощью инфицированным и больным. Свекровь, королева Елизавета II, выражала свое неудовольствие, предлагая невестке заняться чем-то «более приятным», - Диана отправлялась в госпитали и пожимала руки ВИЧ-инфицированным. В те дни, когда даже врачи не были до конца уверены в том, что это безопасно. Такая храбрость, которую многие считали безумством, сыграла огромную роль для дестигматизации больных.
Диане была близка проблема противопехотных мин, которыми двадцатый век с его гражданскими и внешними войнами уснастил огромные поля в Юго-Восточной Азии, Африке и на Балканах. Взрывы этих мин, мрачных следов давно завершившихся конфликтов, уносили десятки жизней в мирное уже время, - в основном, детских жизней. Диана помогала собирать деньги на кампании против использования мин, она использовала свое политическое влияние для принятия запрещающих международных документов. Она сама прошлась по полю, уже разминированному, конечно, - но кто может быть уверен, что какая-нибудь затаившаяся бомба не убьет или не покалечит самую гламурную женщину мира? Наверное, она боялась. Но страх не останавливал ее.
Она помогала бороться с проказой – и вновь, чтобы снять стигму и стереотипические страхи, обнимала прокаженных. Кто из нас сможет прийти в лепрозорий и обнять больного?
С ее помощью собирались огромные суммы на борьбу с раком груди, на помощь детям, старикам, бездомным.
Диана была невероятно знаменита в свое время. Папарацци фотографировали ее тайком, даже с обнаженной грудью на пляже. Но она не была Ким Кардашиан 1990-х. Она была одним из крупнейших филантропов современности.
Именно поэтому она была Принцессой людских сердец. Светлая ей память!
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