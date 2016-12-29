25 ведущих казахстанских банков. Декабрь 2016

Vласть изучает, как за год (с 1 декабря 2015 года по 1 декабря 2016 года) изменились показатели 25 ведущих казахстанских коммерческих банков.

Декабрь стал самым сложным месяцем для банковской системы страны. Спекуляции вокруг положения лидера рынка – Qazkom, отзыв лицензии у Казинвестбанка и общее впечатление о том, что банковский сектор ждут непростые времена.

Qazkom заявляет о том, что стабилен

23 декабря агентство Bloomberg сообщило, что Qazkom обсуждает с Нацбанком план финансовой поддержки, который может стоить 1,5 трлн тенге. Источники агентства утверждали, что банк получил первый займ от Нацбанка в середине декабря для поддержания уровня ликвидности. Эта часть сообщения подтвердилась спустя несколько дней: 25 декабря Нацбанк сообщил, что 14-го декабря Qazkom получил от него 400 млрд. тенге в рамках срочного займа, однако половину из него уже вернул и не испытывает каких-либо проблем. Сам банк также опроверг переговоры о работе над программой помощи.

28 декабря о стабильности крупнейшего банка страны заявил и глава Нацбанка Данияр Акишев. По его словам, у вкладчиков нет поводов для беспокойства о судьбе Qazkom.

Казинвестбанк: первая за десятилетие ликвидация банка

В начале ноября Национальный банк приостановил на три месяца лицензии двух банков на прием депозитов и открытие счетов физических лиц. Под санкции попали Казинвестбанк и Delta Bank, оба из второй десятки (к тому моменту) и оба, согласно официальной отчетности, стабильно растущие. Еще за месяц до объявления о приостановлении лицензии портфели вкладов в двух банках начали сокращаться.

Согласно данным Нацбанка, с 1 октября до 1 декабря портфель вкладов населения в Казинвестбанке сократился на 33% (с 16,36 млрд. тенге до 10,97 млрд. тенге), портфель вкладов юридических лиц – на 62,4% (с 223,69 млрд. тенге до 83,6 млрд. тенге).