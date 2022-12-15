Новый выпуск второго сезона подкаста «Власть финтеха»
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Развитие финтеха в Азербайджане. Разговор с Зейналом Керимзаде, Global Innovations

Власть продолжает второй сезон подкаста Власть финтеха, чтобы разобраться, как финтех изменил жизнь предпринимателей и потребителей в Центральной Азии и Азербайджане.

Что из себя представляет финтех-рынок Азербайджана? Как небольшая технологическая компания страны развивает сервисы для внутреннего потребителя и каким образом планирует конкурировать на соседних рынках с другими более узнаваемыми игроками? Об этом мы говорим с Зейналом Керимзаде, основателем азербайджанской технологической компании Global Innovations.

Партнер второго сезона подкаста «Власть финтеха» – компания Visa, лидер инновационных платежных решений. Visa реализует глобальную программу содействия финтех индустрии – Fast Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке.

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Ведущий подкаста – Вячеслав Абрамов, редактор – Владислав Сон, продюсер – Снежана Цой, звукорежиссер – Данияр Мусиров.

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