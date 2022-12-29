Развитие финтеха в Центральной Азии и будущие тренды в регионе. Разговор с Евгением Лесняком, Visa

Власть продолжает второй сезон подкаста Власть финтеха, чтобы разобраться, как финтех изменил жизнь предпринимателей и потребителей в Центральной Азии и Азербайджане.

Как изменился рынок финтеха в Центральной Азии за последние несколько лет? За счет чего центральноазиатским финтех-стартапам удается создавать качественные продукты и выводить их за рубеж? Об этом Власть говорит с Евгением Лесняком, cтаршим директором, главой департамента стратегических партнерств, финтеха и совместных проектов в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы в компании Visa.

Партнер второго сезона подкаста «Власть финтеха» – компания Visa, лидер инновационных платежных решений. Visa реализует глобальную программу содействия финтех индустрии – Fast Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке.

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Ведущий подкаста – Вячеслав Абрамов, редактор – Владислав Сон, продюсер – Снежана Цой, звукорежиссер – Данияр Мусиров.