Что читать в октябре?

Среди книжных новинок – один из лучших романов Пелевина; сборник очерков, эссе и репортажей главреда The New Yorker о крахе СССР; биография Шекспира от Айройда и занимательная вещь от издательства Ad Marginem – книжка о том, почему и зачем люди смотрят на животных.

«iPhuck 10» Виктора Пелевина

Автор: русский писатель-постмодернист. Одни считают его живым классиком, другие продавшимся классиком, третьи – компьютерной программой.

Вкратце: Вторая половина XXI века. Карту мира и сам мир (почти) не узнать. Есть Халифат и ЕС, куда входят Россия и еще несколько постсоветских республик, и две Америки (любопытная перекличка с последними романами другого классика современной русской литературы Сорокина, на которую, конечно, уже обратили внимание критики). Есть новые устройства с «дополненной реальностью». И главный герой – литературно-полицейский алгоритм, который раскрывает преступления и пишет об этом книги, по имени ZA-3478/PH0 бильт 9.3, он же Порфирий Петрович. «IPhuck10» – один из романов Порфирия Петровича и название самой дорогой секс машины его времени. Выбиваясь за рамки сухого обзора – иначе, признаться, в этом случае тяжело, – подчеркнем, что перед читателем – одна из лучших книг Пелевина. Среди прочего, «IPhuck10» развенчивает миф о Пелевине как об остроумном постмодернисте, чуждом человечности: в Порфирие Петровиче, компьютерной полицейской программе, угадываются черты самого автора. Тут и замаскированные пинки в сторону издательского бизнеса (Порфирий Петрович, при всех его же оговорках, - подневолен, как в некоторой степени подневолен сам Пелевин, по слухам, подписавший выгодный финансово, но довольно кабальный контракт, согласно которому он обязан писать по книге в год), и осознание – без гордыни – своего превосходства над «живущими полной жизнью» роботами, имеющими, в отличие от Порфирия Петровича, материальную оболочку –явный намек на нелюдимость автора, его принципиальный отказ на общение с прессой и прочее.

Цитаты: «Чего они не понимали, люди прошлого — это того, что искусственный интеллект вовсе не будет роботом с лампочкой на голове, которому захочется трахнуть в провода другого робота с лампочкой, о чем прослезившееся человечество немедленно снимет многосезонный сериал».

«Ты, вероятно, уже заметил, что выражаюсь я размашисто, витиевато и метафорично, как бы пригоршнями разбрасывая вокруг сокровища своей души. Ничего удивительного: мой алгоритм выполняет две функции. Первая – раскрывать преступления, наказывая зло и утверждая добродетель. Вторая – писать об этом романы, незаметно подмешивая в сухой полицейский протокол яркие брызги и краски из культурной палитры человечества».

«С добром и злом тоже начались проблемы — от имени добра стали говорить такие хари, что люди сами с удовольствием официально записывались во зло».

«Искусство давно перестало быть магией. Сегодня это, как ты вполне верно заметил, предварительный сговор».

«Гнет в современном мире не имеет четкого источника».

«Жить ой. Но да».

Кому читать: людям, компьютерным программам и политикам.

Издательство «Эксмо», 2017.

«Могила Ленина. Последние дни советской империи» Дэвида Ремника

Автор: знаменитый американский журналист, в прошлом московский корреспондент The Washington Post, а сейчас – главный редактор The New Yorker.

Вкратце: это третья – после биографий Мохаммеда Али и Барака Обамы – книга Ремника, переведенная на русский язык. Но на оригинале она вышла раньше, и принесла автору «Пулитцеровскую премию». В книге Ремник, опираясь на свой опыт, полученный за четыре года (с 1988 по 1992) работы собкором WSP в Москве, попытался осмыслить хаос крушения Советского Союза.

Цитата: «Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников. Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы могли описывать эти события, говорить с их участниками, знаменитыми и рядовыми, почти не боясь ненароком испортить кому-то жизнь»

Кому читать: книга, в силу ее темы, будет интересна многим, но особенное внимание на нее следует обратить журналистам и историкам.

Издательство «Corpus», 2017, перевод с английского Льва Оборина.

«Шекспир. Биография» Питера Акройда

Автор: английский писатель, поэт и публицист.

Вкратце: о Уильяме Шекспире, одном из (если не самом) величайших драматургов и поэтов в истории, известно довольно мало – только общие черты биографии. Это, среди прочего, приводит к появлению разного рода конспирологических теорий – в основном сводящихся к тезису о том, что Шекспира и вовсе не было, а за простым парнем, сыном перчаточника, скрывался кто-то другой; по каким причинам такая скромность – никто толком объяснить не может. Акройд, что делает ему честь, подобные теории – очень и очень модные в наши дни – отметает и пытается «оживить» биографию Шекспира, работая в жанре исследования, а не исторического детектива (в котором, к слову, он тоже очень хорош). Перед читателями – добросовестно воссозданный мир лондонского театра XVI века, который навсегда покорил провинциал без высшего образования.

Цитата: «Т.С. Элиот как-то заметил, что плохие поэты заимствуют, в то время как хорошие крадут; у Шекспира получалось и то и другое».

Кому читать: любителям Шекспира, театра и елизаветинской эпохи.

Издательство «Альпина Паблишер», 2017, перевод Ольги Кельберт.

«Зачем смотреть на животных?» Джона Берджера

Автор: английский писатель, критик, поэт и художник.

Вкратце: сборник эссе Берджера о том, что людям просто необходимо наблюдать за животными; иначе, согласно автору, человек одуреет от одиночества. Берджер не только констатирует довольно очевидный факт, но и пытается его объяснить.

Цитата: «Будучи одиноки, мы вынуждены признать, что нас сотворили, как и все остальное. Только наши души, если их подстегнуть, вспоминают первоисточник, молча, без слов».

Кому читать: говоря образно, книга Берджера – это как видео с котами, но для интеллектуалов (или тех, кто считает себя таковыми).

Издательство «Ad Marginem», «Совместная издательская программа с МСИ "Гараж"», 2017, перевод с английского Анны Асланян.