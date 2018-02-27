Фильм недели: «Бойжеткен»

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Абдель Фифтибаев

Актеры: Ерболат Ержанов, Алия Наурызбаева

Хронометраж: 90 минут

Выход в прокат: 1 марта

В центре сюжета подросток на пороге своего 18-летия Дэн (Ерболат Ержанов). Он – представитель ныне мало популярной среди молодежи субкультуры уличных музыкантов. Вместе со своим другом Багой Дэн частенько зарабатывает «на сушняк», развлекая прохожих игрой на гитаре. В один из летних вечеров в чехол от гитары вместо монеты падает конфета. Бросила ее девушка по имени Анель (Алия Наурызбаева) – студентка из США, приехавшая на лето погостить у папы. Неудачное, на первый взгляд, знакомство оборачивается взаимным интересом и симпатией. Пытаясь произвести впечатление на Анель, Дэн говорит ей, что у него своя успешная рок-группа. Чтобы его ложь не раскрылась, ему нужно срочно собрать настоящий бэнд и выступить на фестивале в одной программе с профессиональными музыкантами.

Группу назвали «The Volosy» – главный герой ляпнул первое попавшееся на глаза слово, прочитанное на растиражированных по городу объявлениях о покупке волос.

Приблизительно после Нового года в Facebook на глаза стала попадаться реклама фильма «Бойжеткен», которая представляла из себя рассказ молодого и амбициозного режиссера Абделя Фифтибаева о том, как появилась идея снять свое кино. Началось все с короткометражки с тем же названием, но с несколько иным сюжетом. Спустя время короткометражный фильм эволюционировал в полнометражный. Изменилась история и актерский состав, в итоговом продукте остался разве что исполнитель роли взрослого гитариста Сани Галаева – вокалист и гитарист казахстанской группы Jazz Voda Александр Галаев. От размышлений о том, что женщины – с Венеры, а мужчины – с Марса, сценаристы резко сменили курс на более приземленные темы юношеской любви и взаимоотношений разных социальных страт.

Во время просмотра картины невольно начинаешь проводить параллели с ирландским фильмом «Синг стрит» 2016 года, который повествует о подростке Коноре. Конор создает рок-группу, чтобы впечатлить девушку, мечтающую уехать в Лондон и стать моделью. Он понимает, что времени не так много и решает действовать решительно: Конор репетирует дома у одного из участников группы, проводит в стенах школы свой первый концерт и отбивается от задиристых одноклассников и учителей. В ирландском фильме сюжет строится не только вокруг любви юноши и девушки, в нем есть тема взросления самого героя на фоне экономического кризиса Ирландии, кризиса в семье и проблем в школе. Герой не просто рассказывает всем о том, как любит музыку, он воплощает собой бунтарский дух середины 80-ых годов и самой рок-музыки. Причем сам того не понимая.

На фоне фильма «Синг стрит» трудно назвать «Бойжеткен» оригинальным, свежим и новаторским кино. Это подростковая мелодрама/комедия о том, как обычный дворовой парень, распивающий вино в беседке, пытается завоевать любовь девушки «не его уровня». В этом ему помогает лучший друг, а опытный наставник Саня, знавший его погибшего отца, дает советы, как в любви, так и в музыке. Что же, получилось не самое плохое казахстанское кино для подростков – альтернатива бесконечной веренице фильмов о семейных отношениях и свадьбах. Хотя семейные отношения есть и в «Бойжеткен». Например, родители Анель в разводе, мать жила в Штатах и даже вышла замуж за человека, который просил Анель называть ее «daddy» и вообще, «любил, иногда даже слишком сильно». Эта реплика на некоторое время полностью заняла мое внимание, однако, эта часть жизни Анель впоследствии не раскрывается. Или, например, отношения Дэна с отчимом, которые в самом начале фильма обозначаются как напряженные, но никакого явного развития не имеют. Разве что в конце они обмениваются несколькими пафосными фразами о любви. Диалоги – это больная тема казахстанского кинематографа, и фильм «Бойжеткен» здесь не исключение. Верить героям трудно и в комичных сценах, и в драматичных, ведь для правдоподобной игры важно не только уметь шутить или трагично опускать подбородок. И если Ерболат Ержанов, известный зрителю по роли в фильме Адильхана Ержанова «Хозяева», все же создает перед зрителем влюбленного, немного наивного парня-музыканта, то исполнительница главной женской роли – дебютантка Алия Наурызбаева с задачей не совсем справилась. И тут скорее комплексная проблема актерской игры, а не только плохие диалоги.

Технически фильм тоже не впечатляет – ни картинкой, ни звуком. Создатели музыкального фильма слишком увлеклись звуковыми эффектами, в частности, барабанной дробью, настолько, что заболели уши. К середине фильма сюжет несколько провисает, появляются случайные персонажи, вроде возлюбленной отца Анель или периодически мелькающий на горизонте событий Була – то ли ее друг, то ли парень. Опять же конфликт в ее семье часто упоминается в разговорах, но никак не влияет на сюжет глобально и никуда не приводит – все остается на своих местах. Семья Дэна и вовсе представляет собой лишь фоновый шум, несмотря на то, что его мама – тетя Таня – с обеспокоенным лицом периодически появляется в кадре. После завершения картины остается много вопросов о том, что стало с героями, их любовью и группой The Volosy. Но эти вопросы не вызваны сопереживанием и интересом. Они возникают из-за недосказанности и обрывочности повествования. «Бойжеткен» – хорошая попытка снять коммерческую молодежную комедию, но пока она конкурентоспособна только в сравнении с другими казахстанскими картинами.