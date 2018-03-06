Фильм недели: «Сиситай»

Жанр: мюзикл

Режиссер: Ернар Нургалиев

Актеры: Баян Алагузова, Камшат Жолдыбаева, Айгерим Мергенбаева

Хронометраж: 97 минут

«Это как «Ла-Ла Ленд?», – спрашивает в одной из сцен героиня певицы Камшат Жолдыбаевой.

Нет, это как «Величайший шоумен», – хочу ответить я.

Картина «Сиситай» начинается с утробных звуков, издаваемых героиней Баян Алагузовой в попытке освободить желудок от алкоголя. Это – музыкальный продюсер Алиса Максатовна, чья личная и профессиональная репутация давно приняли траекторию падения. На пресс-конференции она появляется с растекшейся тушью, пьяная и посылающая всех куда подальше. Параллельно зрителя знакомят с девушкой по имени Сиситай. Сиситай – сложный подросток, и она скорее гоповатая, нежели бунтарка. Девушка мечтает о музыкальной карьере и в свободное время играет на пианино. Стремление дочери встречает резкое сопротивление отца. У них в принципе напряженные отношения, а тут еще и кроткая с виду мачеха лезет с советами. В один из дней избалованная экономическим благополучием девушка в одночасье теряет все и оказывается на улице: у ее отца прихватило сердце, он скоропостижно умирает, а все добро обманным путем переходит к преобразившейся мачехе. Без денег и крыши над головой Сиситай нанимается разнорабочей: подрабатывает официанткой, таскает мешки, стрижет людей и параллельно ходит на прослушивания.

Тем временем, Алиса Максатовна продолжает опускаться на социальное дно: ее компания обанкротилась, многие артисты ушли, а офис и вовсе сгорел. И без того не просыхающая героиня отправляется пить дальше, устраивает пьяный дебош и танцует у шеста. Здесь же мелькает в эпизодической роли супруг Баян Алагузовой – Турсенгали Алагузов, правда, его появление никак не влияет на развитие сюжета, даже не смотря на реплику «Эта женщина должна стать моей».

Вернемся же к фильму. На следующее утро Алиса Максатовна просыпается в стойле с верблюдом в алматинском цирке. Обнаружила ее там Сиситай. После знакомства продюсеру внезапно приходит идея поставить мюзикл в цирке. Она собирает оставшихся актеров, приглашает знакомого хореографа Хасана. Ставить решили «Дон Кихота», Сиситай получает роль Санчо Пансы. Еще в мюзикле задействован бойзбэнд с солистом которого – с Кайсаром, у Сиситай завязываются романтические отношения.

Заявленный как единственный казахстанский мюзикл за последние 40 лет, фильм Баян Алагузовой «Сиситай» больше похож на череду музыкальных клипов средней руки. Персонажи постоянно смотрят в камеру, разрушая четвертую стену. Но делают они это не для того, чтобы потрясти зрителя, вовлечь его глубже в сюжет или донести до него что-то важное, что-то кульминационное. Нет. Они делают это всякий раз, когда поют песни и еще один раз в конце. В фильме столько продакт плейсмента, поданного топорно и в лоб, что я удивилась тому, что главного мужского персонажа зовут просто Кайсар, а не Кайсар Плаза. Второстепенные персонажи «Сиситай» комичные и я бы даже сказала карикатурные.

Если создатели фильма ставили перед собой цель снять ироничную комедию с отсылками из жизни Баян Алагузовой, то с задачей они, скорее всего, справились. Но киноязык не просто так называют универсальным, кинематограф не просто так объединяет разных людей по всему миру, и Гильермо Дель Торо, получая свой «Оскар» за режиссуру, не просто так сказал, что кино стирает границы. С этой точки зрения «Сиситай» – очередная проходная комедия, сделанная для узкого круга людей (каким бы огромным ни был фандом Алагузовой), но никак не для широкой аудитории, потому что она ничего не несет. В начале фильма главная героиня наплевательски относилась к окружающим, когда ее выставляют за дверь – ей никто не помог, таким образом, эти трудности должны закалить героиню, сделать лучше, но вместо этого она нападает на свою соперницу исподтишка и наносит удар в спину. Зрителю вообще не показывают эволюцию персонажа. Зачем это зрителю? Покажите лучше побольше рекламы, ведь в кинотеатры мы ходим именно за этим.

А еще героиня мечтала петь и ходила на прослушивания, но даже второстепенная роль в мюзикле на манеже цирка ей досталась случайно: она встретила в загоне для верблюдов продюсера Алису Максатовну, которая затем случайно услышала, как поет Сиситай. Если смотреть на «Сиситай» как на карикатуру, то она получилась слабой, потому что шепелявого солиста группы «Сатисфэкшн» и антагонистки, способной на любые подлости недостаточно. Новый фильм Баян Алагузовой больше похож на мультфильм, в котором все остроты, какими бы они ни были, поданы буквально, а юмор разжеван по несколько раз, чтобы зритель точно понял, где нужно смеяться. Или, помните, был фильм «Робин Гуд: мужчины в трико», где для того, чтобы было смешно, героиню звали Сортир? В «Сиситай» примерно также. Единственное, что смотрится органично, так это обсценная лексика в стрессовых ситуациях, но ее зачем-то цензурировали звуком, отчего фильм приобретал большое сходство с передачей «Наша правда».