Неожиданные туристические места в Алматы

В Алматы есть популярные места среди местных жителей, которые они рекомендуют к посещению и туристам. Среди них: Медео, Шымбулак, Коктобе (не наш фаворит), новая полупешеходная улица Панфилова, парки Первого президента и 28 гвардейцев-панфиловцев, «Зеленый базар» и «Золотой квадрат». Vласть составила свой список мест, которые мы советуем посетить.

Начать мы рекомендуем с необычного шопинга по блошиным рынкам. Несколько лет назад крупный рынок находился на Малой станице, где сейчас расположен ТЦ «Верненский рынок». От блошиного рынка там почти ничего не осталось. Как рассказали местные продавцы, основная масса торговцев «стариной» ушла на рынок «Жетысу». Тут лишь остались местные пенсионеры, продающие рассады, ткани, запчасти и даже животных.

Но в районе стоит прогуляться, чтобы окунуться в атмосферу старого, одноэтажного города, а по дороге заглянуть в Иверско-Серафимовский женский монастырь.

Действующие блошиные рынки работают в выходные дни на базаре «Жетысу» по Кульжинскому тракту и ярмарке «Турксиб» по проспекту Суюнбая возле пожарной станции, где также сохранились нерабочие городские часы. На рынке «Жетысу» можно найти калькулятор, как из советского фильма 1955 года «Девушка-джигит» (Қыз-жігіт) за 20 тысяч тенге. Различные старинные настенные часы стоят максимум 30 тысяч тенге, а радиоприёмники 1940-х годов - от 20 тысяч. На память о городе можно найти старые значки за 300-500 тенге. Лишь малая часть огромного выбора блошиного рынка «Жетысу» - в галерее.

Кроме того, на блошином рынке очень много книг, пластинок и проигрывателей. Но за этими вещами мы рекомендуем вам отправиться в алматинский букинист, который не так давно переехал из подземного перехода в уютное подвальное помещение. Букинист работает уже 16 лет. Игорь Роменский открыл его в переходе на пересечении Гоголя и Абылай хана, сейчас ему помогает дочь Ксения. Vласть поговорила с ней об истории букиниста. «На данный момент это дело веду я. Естественно, папа у меня книжный гуру и сенсей этого букиниста, можно сказать. Без него этого ничего не было бы, он не был таким, каким его знает большинство алматинцев. Я занимаюсь продвижением, чтобы о нас знали не только поколение 30+, но и поколение 20+. Для меня важно донести, что книги — это актуально и доступно. Я выработала хэштег «Читать книги стильно», надеюсь, что молодежь будем им пользоваться, рассказывать о прочитанных книгах», — говорит Ксения Роменская.

Историю переезда букиниста Ксения называет трепетной. Совершенно неожиданно им сказали «выметаться» и дали два дня, чтобы освободить переход. Перевести огромное количество книг им помогли постоянные покупатели, которые за 16 лет стали уже родными. Опускать руки никак нельзя было. Довольно быстро они нашли новое помещение, которое хоть и выглядело мрачно, но подошло любителям книг. «Вымирающий вид торговли»: Как выживают алматинские букинисты «Вымирающий вид торговли»: Как выживают алматинские букинисты

Семейную библиотеку начала собирать еще бабушка Ксении, продолжил это дело отец. Игорь Викторович, как оказалось, окончил Физкультурный институт. «Всё просто и прозаично, — говорит Ксения. — Все думают, что у него какая-то ученая степень. Но он с детства любил книги, любил фанатично. В конце девяностых он решил попробовать себя в этой стезе, потому что он знал, что это будет дело его любви». Также в букинисте можно найти проигрыватели и виниловые пластинки. Их отец Ксении начал собирать и продавать около 5 лет назад. Тогда это было странно, поскольку многие выбрасывали пластинки. Сейчас эра винила возрождается, а люди переоценили ценность «винтажа». Окунуться в атмосферу винтажа можно по новому адресу букиниста - Толе би, 49. Здесь каждый книголюб найдет что-то для себя.

Узнать город вне «золотого квадрата» мы рекомендуем, прогулявшись по микрорайонам близ станций метро «Москва» и «Сайран» или космический микрорайон «Орбита», где когда-то работал кинотеатр «Байконур». К сожалению, микрорайон немного растерял свою идентичность: вместо кинотеатра теперь стоит McDonald's; универсам «Орбита» потерял не только название, но и внешний облик, обрастая множеством хаотичных пристроек; магазины «Юпитер», «Меркурий» исчезли. Здания, о которых вы забыли Здания, о которых вы забыли

Для того, чтобы полюбоваться ночным городом, мы предлагаем вам посетить небольшой «пятачок» — мост над проспектом аль-Фараби и Восточной объездной дорогой. Проехать к нему можно по улице Горная.

Из «Золотого квадрата» мы хотим выделить аллею по улице Валиханова, которая в 1906 году за большие заслуги перед городом была названа именем верненского архитектора Павла Гурдэ. Начать стоит, взяв пряный чай в кафе Nedelka на Абая-Валиханова, и спускаться вниз сначала к «Академии наук». Строительство этого здания началось в 1948-м, а завершилось в 1957 году. Здесь можно увидеть памятники древнетюрской письменности, рукописные сборники стихов Абая, Шакарима, первые казахские книги, выпущенные в XIX веке. Также тут находится музеи природы, археологии, истории казахстанской науки и научная библиотека. Если вам не удастся попасть в «Академию наук», то посмотреть все, что есть внутри, можно тут. Куда смотрят памятники Куда смотрят памятники Его архитектором был Шот-Аман Валиханов, потомок брата учёного. Также улица Валиханова была первым реализованным проектом в рамках реконструкции города по проекту датского архитектора Яна Гейла. Ниже начинается аллея «12 месяцев». Там же на пересечении улиц Валиханова и Кабанбай батыра можно увидеть один из наиболее ранних примеров использования модернистских солнцезащитных элементов на здании института геологии. Чтобы исследовать этот уникальный архитектурный элемент, можно отправиться в отдельный тур по городу в поисках . Его архитектором был Шот-Аман Валиханов, потомок брата учёного. Также улица Валиханова была первым реализованным проектом в рамках реконструкции города по проекту датского архитектора Яна Гейла. Ниже начинается аллея «12 месяцев». Там же на пересечении улиц Валиханова и Кабанбай батыра можно увидеть один из наиболее ранних примеров использования модернистских солнцезащитных элементов на здании института геологии. Чтобы исследовать этот уникальный архитектурный элемент, можно отправиться в отдельный тур по городу в поисках «солнцезащитной Алматы».