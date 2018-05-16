Неожиданные туристические места в Алматы

В Алматы есть популярные места среди местных жителей, которые они рекомендуют к посещению и туристам. Среди них: Медео, Шымбулак, Коктобе (не наш фаворит), новая полупешеходная улица Панфилова, парки Первого президента и 28 гвардейцев-панфиловцев, «Зеленый базар» и «Золотой квадрат». Vласть составила свой список мест, которые мы советуем посетить.

Жанара Каримова
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Начать мы рекомендуем с необычного шопинга по блошиным рынкам. Несколько лет назад крупный рынок находился на Малой станице, где сейчас расположен ТЦ «Верненский рынок». От блошиного рынка там почти ничего не осталось. Как рассказали местные продавцы, основная масса торговцев «стариной» ушла на рынок «Жетысу». Тут лишь остались местные пенсионеры, продающие рассады, ткани, запчасти и даже животных.

Но в районе стоит прогуляться, чтобы окунуться в атмосферу старого, одноэтажного города, а по дороге заглянуть в Иверско-Серафимовский женский монастырь.

Действующие блошиные рынки работают в выходные дни на базаре «Жетысу» по Кульжинскому тракту и ярмарке «Турксиб» по проспекту Суюнбая возле пожарной станции, где также сохранились нерабочие городские часы.

На рынке «Жетысу» можно найти калькулятор, как из советского фильма 1955 года «Девушка-джигит» (Қыз-жігіт) за 20 тысяч тенге. Различные старинные настенные часы стоят максимум 30 тысяч тенге, а радиоприёмники 1940-х годов - от 20 тысяч. На память о городе можно найти старые значки за 300-500 тенге. 

Лишь малая часть огромного выбора блошиного рынка «Жетысу» - в галерее. 

Кроме того, на блошином рынке очень много книг, пластинок и проигрывателей. Но за этими вещами мы рекомендуем вам отправиться в алматинский букинист, который не так давно переехал из подземного перехода в уютное подвальное помещение.

Букинист работает уже 16 лет. Игорь Роменский открыл его в переходе на пересечении Гоголя и Абылай хана, сейчас ему помогает дочь Ксения. Vласть поговорила с ней об истории букиниста.

«На данный момент это дело веду я. Естественно, папа у меня книжный гуру и сенсей этого букиниста, можно сказать. Без него этого ничего не было бы, он не был таким, каким его знает большинство алматинцев. Я занимаюсь продвижением, чтобы о нас знали не только поколение 30+, но и поколение 20+. Для меня важно донести, что книги — это актуально и доступно. Я выработала хэштег «Читать книги стильно», надеюсь, что молодежь будем им пользоваться, рассказывать о прочитанных книгах», — говорит Ксения Роменская.

Историю переезда букиниста Ксения называет трепетной. Совершенно неожиданно им сказали «выметаться» и дали два дня, чтобы освободить переход. Перевести огромное количество книг им помогли постоянные покупатели, которые за 16 лет стали уже родными. Опускать руки никак нельзя было. Довольно быстро они нашли новое помещение, которое хоть и выглядело мрачно, но подошло любителям книг.

«Вымирающий вид торговли»: Как выживают алматинские букинисты
«Мы понимали, что закрываться нельзя. Это дело жизни моего папы, я уже сама с головой ушла с него. После переезда аудитория увеличилась, больше людей о нас узнали. Не сказать, что сейчас у нас легкий период. Мы сейчас как птица феникс, мы вновь зарождаемся и нам нужно время, чтобы отряхнуться, наполнить этот магазин любовью, — рассказывает Ксения. — Сейчас в основном тут работаю я, но папа иногда приходит и помогает. Я еще не разбираюсь в литературе так, как он. У меня нет такого опыта, я люблю книги и всю жизнь читаю. В нашей семье иначе не могло быть. Но я не обладаю таким опытом и профессионализмом как мой отец. Я могу что-то спросить у него по телефону, а он мне скажет не только где какая-то книга лежит, но и какого цвета обложка, в каком году издана она».

Семейную библиотеку начала собирать еще бабушка Ксении, продолжил это дело отец. Игорь Викторович, как оказалось, окончил Физкультурный институт. «Всё просто и прозаично, — говорит Ксения. — Все думают, что у него какая-то ученая степень. Но он с детства любил книги, любил фанатично. В конце девяностых он решил попробовать себя в этой стезе, потому что он знал, что это будет дело его любви».

Также в букинисте можно найти проигрыватели и виниловые пластинки. Их отец Ксении начал собирать и продавать около 5 лет назад. Тогда это было странно, поскольку многие выбрасывали пластинки. Сейчас эра винила возрождается, а люди переоценили ценность «винтажа». Окунуться в атмосферу винтажа можно по новому адресу букиниста - Толе би, 49. Здесь каждый книголюб найдет что-то для себя. 

Узнать город вне «золотого квадрата» мы рекомендуем, прогулявшись по микрорайонам близ станций метро «Москва» и «Сайран» или космический микрорайон «Орбита», где когда-то работал кинотеатр «Байконур». К сожалению, микрорайон немного растерял свою идентичность: вместо кинотеатра теперь стоит McDonald's; универсам «Орбита» потерял не только название, но и внешний облик, обрастая множеством хаотичных пристроек; магазины «Юпитер», «Меркурий» исчезли.

Здания, о которых вы забыли
Ядром микрорайона «Орбита» был универсам, построенный по проекту Калдыбая Монтахаева в конце 80-х годов. Архитектура отделанного розовым ракушечником здания строилась вокруг мотива мощных прямоугольных пилонов, вынесенных на фасад. Здесь же появился первоначально далёкий модернизму мотив полукруглых арок. Просторный торговый зал венчал широкий световой фонарь, широкие окна которого наполняли пространство светом. В 2014 году здание переоблицевали с использованием современных материалов, в особенности алюкобонда, а верхнюю половину фасада скрыл внушительный баннер с логотипом магазина «Реалист». 

Подробно о проектировке микрорайонов Алматы написали архитекторы Адиль Ажиев и Адильжан Псяев в рамках проекта Archcode Almaty. Они изучили историю возникновения и развития микрорайонов, ответили на многие вопросы — например, почему в девятиэтажках балконы были заменены на лоджии, почему в четырех-пятиэтажных домах прекрасно слышно, чем занимаются соседи.

После прогулки предлагаем вам пройти небольшой тест: узнать микрорайон по фото.

Мифы о пост-туристах и поиске городской идентичности
Прогуляться или устроить пробежку можно по набережным рек Есентай, также известной как Весновка, и Большой Алматинки, которая протекает рядом с микрорайоном Орбита (главное не спускаться ниже улицы Торайгырова). Для этих локаций идеально время рассвета и заката. Также близ реки Есентай можно отдохнуть в небольшом, но ухоженном сквере одноименного ТРЦ и жилого комплекса. Еще одно прекрасное место для прогулок — это алматинский терренкур. Находясь в черте города, можно окунуться в тишину дикой природы. Протяжённость тропы — 4500 метров. 

Для того, чтобы полюбоваться ночным городом, мы предлагаем вам посетить небольшой «пятачок» — мост над проспектом аль-Фараби и Восточной объездной дорогой. Проехать к нему можно по улице Горная. 

Из «Золотого квадрата» мы хотим выделить аллею по улице Валиханова, которая в 1906 году за большие заслуги перед городом была названа именем верненского архитектора Павла Гурдэ. Начать стоит, взяв пряный чай в кафе Nedelka на Абая-Валиханова, и спускаться вниз сначала к «Академии наук». Строительство этого здания началось в 1948-м, а завершилось в 1957 году. Здесь можно увидеть памятники древнетюрской письменности, рукописные сборники стихов Абая, Шакарима, первые казахские книги, выпущенные в XIX веке. Также тут находится музеи природы, археологии, истории казахстанской науки и научная библиотека. Если вам не удастся попасть в «Академию наук», то посмотреть все, что есть внутри, можно тут.

Куда смотрят памятники
 Далее начинается сама аллея, где установлен памятник Чокану Валиханову. Его архитектором был Шот-Аман Валиханов, потомок брата учёного. Также улица Валиханова была первым реализованным проектом в рамках реконструкции города по проекту датского архитектора Яна Гейла. Ниже начинается аллея «12 месяцев». Там же на пересечении улиц Валиханова и Кабанбай батыра можно увидеть один из наиболее ранних примеров использования модернистских солнцезащитных элементов на здании института геологии. Чтобы исследовать этот уникальный архитектурный элемент, можно отправиться в отдельный тур по городу в поисках «солнцезащитной Алматы».  

«Горы сами себя не продадут»
Последним пунктом в списке необычных туристических мест мы хотели сделать березовую рощу в Иле-Алатауском парке выше санатория Ак-Булак. Однако, несмотря на плакаты, запрещающие въезд и розжиг костров на территории парка, люди устраивают там пикники, а территория застраивается домами. Поэтому ощущение нетронутой природы пропадает сразу. В 2008 году парламент и президент одобрили поправки, согласно которым у правительства появились полномочия по переводу земель особо охраняемых природных территорий в земли других категорий. Этими полномочиями кабинет министров Карима Масимова и воспользовался в декабре 2014 года, когда перевел 1002,0 гектара земель Иле-Алатауского нацпарка в категорию земель запаса Медеуского района для строительства и функционирования здесь горнолыжного курорта «Кок Жайляу». Так и возле некогда очень красивой и тихой березовой рощи ведется активная стройка.

На красоту высоких берез это не влияет, но общую картину портит. С застройкой в нацпарке борются активисты и экологическое общество «Зеленое спасение». Мы предлагаем всем гостям парка соблюдать правила и не мусорить. Шашлыки можно приготовить в разрешенных местах или сходить в знаменитую шашлычку «на Кирова».