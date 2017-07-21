«Горы сами себя не продадут»

Участники конференции оценили перспективы развития внутреннего туризма в Казахстане более чем позитивно, однако так и не смогли предположить, какие из его направлений стоит усиливать льготным финансированием. Они посчитали, что этот вопрос должна решать недавно созданная нацкомпания «Казах туризм» или сами бизнесмены - в этом вопросе ясности, как оказалось, еще меньше.

Директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова, желая обрисовать ситуацию в целом, заметила: «Пока (сектор внутреннего туризма - V) увеличивается не за счет того, что граждане Казахстана остаются на полноценный отпуск. Он пока увеличивается за счет некоторых элементов событийного туризма и туров выходного дня». Тем не менее, глава ассоциации считает, что сейчас туристическая отрасль страны переживает благоприятное время. «Почему? Потому что, наконец, государство стало разворачиваться в сторону туристов», - сказала она, напомнив, что диверсификация экономики с недавних пор стала условием выживания страны.

«Разворот» государства в сторону туризма на деле выражается, главным образом, в денежном эквиваленте, о чем участникам мероприятия поведал заместитель директора филиала фонда «Даму» в Алматы Едыге Маргулан. Он подчеркнул, что в южной столице с прошлого года реализуется программа «Алматы туризм», в рамках которой предпринимателям «на инвестиции и на пополнение оборотных средств» предлагают до 100 млн тенге под 8,5% годовых. Между тем, представителю «Даму» пришлось признать, что даже в рамках этой утвержденной программы финансирование туристической отрасли «заторможено».

О причинах этого с удовольствием высказалась Асель Нуркебаева, директор туристского информационного центра при акимате Алматы Visit Almaty, имевшая в прошлом опыт индивидуального предпринимательства в туристической сфере. Девушка, перебивая Маргулана, заметила, что банки опасаются давать бизнесменам деньги на оборотные средства, а предприниматели боятся брать кредиты из-за необходимости залогового обеспечения. Нуркебаева уверена, что программа хороша, но «несвоевременна»: «сначала бизнес нужно прокачать, объяснить, какие печеньки с чем едят», и уже со следующего года внедрять финансирование.

Еще один «минус» программы с точки зрения банков - требование, согласно которому четверть бюджета программы должна быть направлена на финансирование start-up проектов. Маргулан и тут вынужден был отметить, что с этим пунктом возникли особенно заметные проблемы - банкиры, увы, не хотят финансировать ремесленников, которые и понятия не имеют о традиционных бизнес-процессах. «Если мы побежим субсидировать ремесленников, туризм от этого не поднимется. В первую очередь, нужно финансировать “тягачей” - туроператоров. Тех, кто имеет достаточно образования и опыта упаковать продукт и его продать <…> Горы у нас стояли тысячами лет, это наша фишка, но горы сами по себе продаваться не будут», - парировала Нуркебаева.

Каким туристическим направлениям и продуктам отдавать предпочтение при льготном финансировании - вопрос до сих пор открытый. Представитель фонда «Даму» подчеркнул, что наличие залогового имущества у предпринимателя сейчас по факту важнее направленности его бизнеса. Именно в этот момент в дискуссии и всплыло название недавно созданной национальной компании «Казах туризм». Директор по развитию сервиса aviata.kz Алексей Ли заявил: «Будет здорово, если она (национальная компания - V) сможет публично заявить, что она несет ответственность за успех или провал того, что туристические потоки прирастут во столько-то раз». Он считает, что в настоящее время ситуация в отрасли напоминает известную басню о лебеде, раке и щуке.

«Почему вы ставите вопрос о том, что кто-то должен взять на себя ответственность? У нас есть бизнес-среда. Я очень часто слышу, что нам нужен какой-то “пастух”. Зачем?», - вновь перебила своего визави Нуркебаева. «Централизовать все - идея плохая, но нужно понимать, что именно мы подстегиваем», - ответил Ли. Представителя aviata.kz поддержала Шайкенова: государство должно осознавать меру своей ответственности - особенно, за развитие инфраструктуры.

«У нас в Алматы в летний сезон приезжает много иностранцев. Фирмы делают туры выходного дня, вывозят за пределы города. Но если этот иностранец, бедный, приехал в Алматы во вторник, то он уже никуда не уедет. Он - экотурист, он экономит деньги. А у нас нет автобусов. Мы два года пытаемся доказать акимату Алматинской области необходимость чартерных летних автобусных перевозок, но вопрос не решается», - рассказала она.

Об иностранных туристах высказался и создатель сервиса пеших экскурсий Walking Almaty Дэнис Кин. Он выразил искреннее недоумение тем фактом, что иностранцев в Казахстане по какой-то причине не рассматривают как «источник дохода». В алматинских ресторанах, например, меню на английском языке зачастую отсутствует, сказал Кин. В то же время находится много других желающих воспользоваться незнанием иностранных туристов - городские таксисты, к примеру, предлагают им поездку на Большое Алматинское озеро за $200. Проблему может решить муниципальный автобусный маршрут, который доставил бы немало удовольствия и самим горожанам, заключил Кин.

Однако, как выяснилось в заключении конференции, и алматинский акимат не всемогущ. Нуркебаева с горечью рассказала о ситуации, сложившейся вокруг Иле-Алатауского национального парка (находящегося в госсобственности): «Точно так же как и вы акимат пишет письма и не может просто какие-то действия совершить на территории парка без разрешения». Ситуацию осложняет и то, что в Казахстане нет утвержденных правил пользования территориями национальных парков. Чтобы установить скамейки и беседки по нескольким маршрутам, говорит она, акимат был вынужден искать правовую норму, позволяющую городским властям преподнести их парку в дар. Благо, что не отказались.