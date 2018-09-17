Город, который уцелел

Писать про город, в котором ты не живешь и никогда не жил, было сложно, и авторы признаются, что чувствовали себя совершенно беспомощными, но позже обнаружили, что «здесь есть наши люди». Речь идет об Адильжане Псяеве, Давиде Каминском, Archcode Almaty, Дэнисе Кине, журналистах, которые методично изучают архитектуру города. Авторам путеводителя удалось привлечь в качестве консультанта известного архитектора, историка архитектуры Алмаса Ордабаева. Они много работали в архивах города, встречались с архитекторами старой школы, которые делились своими воспоминаниями. Анна и Николай максимально погрузились в эпоху 50-80-х годов. Николай, например, пересмотрел почти все работы «Казахфильма» того периода и прочитал все «литературное» об Алма-Ате – Домбровского, Фурманова, Ауэзова и т.д.

В какие-то моменты Анна и Николай не стеснялись обращаться за помощью к аудитории в Facebook. «Мы понимаем, что мы немножко подставляемся – советовались с миром, писали в Facebook. Это был первый наш такой опыт, это было интересно, а местами и нервно», - вспоминает Николай.

Он признался, что переживал из-за того, что авторы приехали со стороны, и ожидал увидеть на презентации людей с тухлыми помидорами. Этого, конечно же, не произошло: все были настроены весьма благожелательно. Книгу начали продавать в день презентации и спустя примерно два часа привезённые экземпляры закончились. Антон Белов сказал, что если у алматинского путеводителя все будет хорошо (а московский выдержал уже три переиздания), то его переведут на английский язык.