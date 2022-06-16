Реконструкция для своих

В прошлом году акимат Алматы анонсировал масштабные планы по реконструкции городских парков и общественных пространств. Планировалось благоустроить уже существующие парки и набережные, а также создать новые пространства, включая арборетум на холмах и пешеходный мост от лыжных трамплинов до Ботанического сада. В этом году акимат продолжает благоустройство и проектирование, однако качество реконструкции порой вызывает вопросы, а архитекторы настаивают на необходимости исследований и открытости процедуры закупок.
Не меньше вопросов вызывает и то, как и почему различные компании получают подряды на реконструкцию парков и общественных пространств. Среди таких компаний оказываются те, что однажды уже могли провалить реконструкцию, либо компании, связанные с различными чиновниками.
Какие парки благоустраивают в Алматы и сколько денег на это выделено
Всего в Алматы 211 парковых территорий общей площадью 631,2 га. Из них 12 парков, 124 сквера, 21 бульвар и 54 пешеходные и зеленые зоны.
В 2022 году планируется завершить работы и открыть парки «Желтоксан» и «Аспан» в Турксибском районе, набережную реки Жарбулак, пешеходную зону реки Есентай от водоотделителя до улицы Жамакаева, рекреационную зону в микрорайоне Кокмайса, а также пешеходную улицу Байсеитовой между Шевченко и Сатпаева со скверами по обе стороны и сквер «Северный» ниже КБТУ. Также в планах в этом году – реконструкция сквера у Дворца Школьников и сквера у государственного музея.
В 2023 году планируется начать благоустройство набережной реки Боралдай, набережной озера в микрорайоне Ожет, реконструкцию Большого Алматинского Канала и набережной Большой Алматинки, благоустройство озера Сайран, а также перепланировку Парка первого президента. На этот же год запланирована реконструкция сквера у площади «Астана» выше КБТУ. Планируется также благоустройство набережной реки Карагалы в Наурызбайском районе.
Кроме того, ведется проектирование городского арборетума на лыжных трамплинах «Сункар» и пешеходного моста через улицу аль-Фараби.
К анонсированным в прошлом году проектам добавились парк у Института ядерной физики и парк Медеу в микрорайоне Алатау: в акимате уточнили, что территориально они относятся к Медеускому району и принадлежат к городу, а не к области.
По словам заместителя руководителя управления зеленой экономики Улана Абдулдаева, всего на проектирование было выделено более 500 млн тенге.
По данным сайта государственных закупок, суммарный бюджет, уже выделенный на работы по благоустройству 14 парков, скверов, набережных и зеленых зон в 2020-2022 годах составил около 15,9 млрд тенге. По словам архитектора Жанны Спунер, работавшей над реконструкцией Ботанического сада, это сравнительно небольшой бюджет, если разделить его на количество парков.
Любопытно также сравнить суммы, выделенные на реконструкции в разных районах, в пересчете на квадратные метры. Наиболее дорого оценивается реконструкция парков возле Театра оперы и балета имени Абая: на квадратный метр здесь было потрачено около 18,5 тыс. тенге. Следом идет зеленая зона по улице Байсеитовой от Жамбыла до Сатпаева, где на каждый квадратный метр тратится чуть более 16 тыс. тенге. На квадратный метр парка у Дворца Школьников планируется потратить чуть более 15 тыс. тенге.
На один квадратный метр реконструкции парков и набережных на окраинах, в сравнении с центром, выделяются гораздо меньшие суммы: почти 3,5 тыс тенге в роще «Маяк» в Турксибском районе, 4,8 тыс. тенге на набережную реки Есентай в микрорайоне Кокмайса, меньше 1,6 тыс. тенге на зеленые зоны в микрорайонах Маяк и Жас Канат. При этом парки на окраинах города в основном имеют большую площадь, чем парки в центральной части.
Что известно о самых крупных подрядчиках проектов?
ТОО «TOLAGAI-2050»
ТОО «TOLAGAI-2050» выиграло тендер на реконструкцию реки Есентай от Аль-Фараби до Жамакаева за 4,6 млрд тенге, а также на строительство зеленой зоны в микрорайоне Карасу за 254 млн тенге и реконструкцию русел рек Тиксай и Жарбулак на общую сумму более 3,1 млрд тенге.
С 29 декабря 2020 до 3 февраля 2022 года учредителем этой компании была Назарбаева Акбота Болатовна. Она также является руководителем ТОО «Shanyrak Azia Logistic», директор которого, Темірлан Үмбет, также является руководителем ТОО «Shanyraq Invest Group», которая раньше называлась ТОО «BN Invest Group». С 2017 по 2020 годы учредителем этой компании был Назарбаев Ербол Болатович. В мае Антикоррупционная служба сообщила, что человек с таким именем уволен из этого ведомства: он возглавлял один из его спецдепартаментов.
Источник сообщил Власти, что Акбота Назарбаева, как и Ербол Назарбаев, могут быть детьми Болата Назарбаева, младшего брата первого президента страны. В официальном браке у него трое детей, но известно также о нескольких других, рожденных вне брака.
ТОО «Сункар»
ТОО «Сункар» в 2021 году выиграло тендер на реконструкцию скверов возле Театра оперы и балета имени Абая на сумму более 667,8 млн тенге. Руководитель этой компании, Булекбаев Виктор Ертасович, многие годы был депутатом Алматинского городского маслихата, с 2003 по 2011 возглавлял ревизионную комиссии маслихата. Булекбаев также является учредителем Республиканского ОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана».
После того, как ТОО «Сункар» закончило монтаж системы водоснабжения в поселке Самсы Алматинской области, жители остались без питьевой воды. Как сообщал телеканал «Хабар 24», причина – некачественное выполнение работ, сметная стоимость которых составила 757 млн тенге.
ТОО «Сункар» также является учредителем частного учреждения «Экологический союз ассоциаций и предприятий Казахстана “Табигат”», со-учредитель которого, Елеусизов Мэлс Хамзаевич, был кандидатом в президенты на выборах в 2005 и 2011 годах.
ТОО «KAZ Intel group»
ТОО «KAZ Intel Group» выиграло тендер на реконструкцию улицы Байсеитовой от Сатпаева до Жамбыла за 1 млрд 151 млн тенге. Сейчас, по словам заместителя руководителя управления зеленой экономики Улана Абдулдаева, реконструкция приостановлена, так как подрядчик повредил около десятка здоровых деревьев, чем возмутились местные жители.
Учредитель ТОО «KAZ Intel Group», Нуржан Сухтаббергенов, также является учредителем ТОО «Интел Инвест» вместе с Абдигалиевым Муратом Беркинбаевичем, бывшим директором по бурению Казмунайгаза. Абдигалиев же является учредителем двух компаний: ТОО «Aurum Mining» и ТОО «Частная компания Mining Hub Ltd».
Обе через со-учредителей связаны с ТОО «Talas Invest Company», один из учредителей которой, Бахтияр Алдашов – депутат шестого созыва маслихата Жамбылской области, а гендиректор Ерлан Нурханов – седьмого. Еще один из учредителей этой компании – Абыкаев Марат Нуртаевич, президент Федерации автоспорта и сын известного государственного деятеля Нуртая Абыкаева, который до декабря 2015 года занимал пост председателя Комитета национальной безопасности.
ТОО «EC ENERGY Qazaqstan»
ТОО «EC ENERGY Qazaqstan» выиграло тендер на реконструкцию сквера у Дворца школьников в Медеуском районе на сумму более 726,5 млн тенге. Учредитель этой компании, Чикаева Нармина Тельмановна, связана со строительством подстанции для горнолыжного курорта Кокжайлау. Как сообщал журналист Вадим Борейко, Нармина Чикаева была учредительницей ТОО «Завод «Электрокабель». По заказу управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы эта компания начала строить подстанцию за 4,2 млрд тенге еще до того, как земли были официально переведены из особо охраняемых природных территорий в земли запаса. К 2019 году, по подсчетам Вадима Борейко, на строительство подстанции было выделено уже более 38 млн долларов, и оно продолжалось некоторое время после того, как Касым-Жомарт Токаев рекомендовал отложить проект. ТОО «Завод Электрокабель» вошло в список крупнейших получателей госзаказа по версии Forbes Kazakhstan в 2017 году.
ТОО «JASYL EL QÝRYLYS»
ТОО «JASYL EL QÝRYLYS» выиграло тендера на реконструкцию парка «Желтоксан» за 871 млн тенге, рощи «Маяк» за 1 млрд тенге, набережной реки Есентай в микрорайоне Кокмайса за 764 млн тенге, а также на реконструкцию набережной Есентая выше улицы Аль-Фараби за 4 млрд тенге.
До октября 2020 года эта компания называлась ТОО «Фирма Акназар». Она известна затянувшейся реконструкцией парка Южный в Алматы. Управление зеленой экономики неоднократно судилось с этой компанией. В сентябре 2019 года, во время реконструкции Южного, ведомство подало иск о признании ТОО «Фирма Акназар» недобросовестным подрядчиком, но суд отклонил его, и фирма продолжила работу. Затем управление вновь попыталось в суде признать подрядчика недобросовестным, а также обязать его выплатить штраф за каждый день просрочки сдачи реконструкции парка Южный, однако суд взыскал с подрядчика лишь десятую часть заявленной суммы и отказал по остальным требованиям.
Что не так с проектами реконструкции парков в городе?
Жанна Спунер согласна, что многие парки в городе действительно требуют реконструкции, и в первую очередь это касается окраин, где не хватает зеленых зон.
«Необходимость реконструкции парков существует. Старые посадки требуют ухода и обновления. Но существуют зеленые зоны, изначально спроектированные и сделанные качественно: например, Дворец Школьников. Зачем менять хороший проект, разработанный специально под архитектуру? Ведь есть реально проблемные места на окраинах», – отмечает архитектор.
Кроме того, эксперт подчеркивает важность проведения исследований до начала проектирования.
«Многолетнее исследование центральных районов, например, показывает, что в квадрате от КБТУ до Новой площади и от Сейфуллина до Достык нет ни одной площадки для собак, и никогда не было. В таких регулярных парках, как театральный рядом с ГАТОБ, или парк возле КБТУ, ставить их нельзя – испортят планировку. А вот на месте снесенных «косых» домов, где самосев и дикая посадка, в глубине квартала идеально “садится” собачья площадка. И если бы проектировщики опирались на исследования, они бы знали про эту необходимость», – говорит архитектор.
Реконструкция парка в квадрате улиц Курмангазы - Шевченко - Панфилова - Абылай хана, по мнению эксперта, также не учитывает необходимости общественного пространства, подобному ранее работавшему здесь проекту Art Point. Такое пространство, по словам архитектора, нужно сделать круглогодичным, чтобы различные городские события проходили там не только летом.
В некоторых случаях проектирование и строительство без качественных предварительных исследований может быть потенциально опасным, также предупреждает архитектор. Так, в технической спецификации мастер-плана арборетума на территории спорткомплекса «Сункар» предусмотрен стадион на 5500 мест для проведения музыкальных фестивалей, а также различные спортивные трассы.
«Сегодня мы ответственно говорим, что с весны 2015 года сходов земельных склонов не было. Значительных сходов не было. Здесь будут активные зоны, великолепная прогулочная тропа, еще по-другому это называется терренкур. Лыжероллерная трасса станет ее основанием», – заявлял порталу AlmatyTV Наиль Нуров, известный по проекту горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайляу и ныне возглавляющий дирекцию спортивных сооружений Алматы.
Несмотря на то, что акимат планирует укрепить склон при помощи посадки деревьев, Спунер предупреждает, что размещать стадион на оползнеопасных участках опасно.
«Плывуны можно и нужно укреплять корневой системой, только это не спасает от больших обвалов. Необходимо какое-то четкое обоснование и расчёты, чтобы строить такого рода объекты на плывунах», – говорит архитектор.
Спунер также предупреждает, что новый вариант пешеходного экодука через Аль-Фараби, проектируемый инвесторами, именно по этой причине не должен сильно уходить на холмы.
Кроме того, на последних эскизах, предоставленных городским акиматом, пешеходный мост от арборетума на холмах идет прямиком в Ботанический сад и заходит на территорию его Южного партера, что нелогично.
«Чтобы попасть на мост, людям нужно будет зайти в Ботанический сад, заплатить и выйти. Зачем? Проектируя партер Ботанического сада, мы не предусматривали такой вариант. Исследования показывают, что необходимо связать пешеходные потоки от двух университетов, школы, торгового центра, ботсада, ресторанного и спортивного комплексов и в разы увеличивающегося жилого фонда выше Аль-Фараби. Это продолжит зелёный пояс, идущий со стороны бульвара Бухар жырау, при этом теперь в него включена побочная ветка Ботсад – Атакент – Южный парк. Поэтому сделать переход просто из одного красивого места в другое – неправильно», – поясняет архитектор.
Кроме того, в ходе реконструкций часто возникают проблемы с качеством работ и задержками со стороны подрядчиков.
Так, реконструкция парка Желтоксан, которую планировалось завершить в прошлом году, пока не закончена из-за задержек подрядной организации. Планируется, что она завершится к сентябрю. В апреле аким города Ерболат Досаев при осмотре раскритиковал качество укладки тротуарной плитки и покрытие скамеек, с которых уже сходит краска, а также поручил установить освещение, на отсутствие которого жалуются посетители.
В случае с реконструкцией скверов возле ГАТОБ, по словам Жанны Спунер, многие моменты по планировке и качеству были учтены благодаря контролю со стороны архитекторов и активистов, хотя из-за работы с листа не все недочеты удалось устранить. «Например, некоторые фонари стоят нелогично, без ритмического рисунка, да и дизайн самих фонарей не самый подходящий, – комментирует архитектор. – Однако это хороший пример того, что городские власти прислушались к местному сообществу. Надеюсь, эта практика станет новой нормой».