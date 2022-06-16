Реконструкция для своих

Какие парки благоустраивают в Алматы и сколько денег на это выделено

Всего в Алматы 211 парковых территорий общей площадью 631,2 га. Из них 12 парков, 124 сквера, 21 бульвар и 54 пешеходные и зеленые зоны.

В 2022 году планируется завершить работы и открыть парки «Желтоксан» и «Аспан» в Турксибском районе, набережную реки Жарбулак, пешеходную зону реки Есентай от водоотделителя до улицы Жамакаева, рекреационную зону в микрорайоне Кокмайса, а также пешеходную улицу Байсеитовой между Шевченко и Сатпаева со скверами по обе стороны и сквер «Северный» ниже КБТУ. Также в планах в этом году – реконструкция сквера у Дворца Школьников и сквера у государственного музея.

В 2023 году планируется начать благоустройство набережной реки Боралдай, набережной озера в микрорайоне Ожет, реконструкцию Большого Алматинского Канала и набережной Большой Алматинки, благоустройство озера Сайран, а также перепланировку Парка первого президента. На этот же год запланирована реконструкция сквера у площади «Астана» выше КБТУ. Планируется также благоустройство набережной реки Карагалы в Наурызбайском районе.

Кроме того, ведется проектирование городского арборетума на лыжных трамплинах «Сункар» и пешеходного моста через улицу аль-Фараби.

К анонсированным в прошлом году проектам добавились парк у Института ядерной физики и парк Медеу в микрорайоне Алатау: в акимате уточнили, что территориально они относятся к Медеускому району и принадлежат к городу, а не к области.

По словам заместителя руководителя управления зеленой экономики Улана Абдулдаева, всего на проектирование было выделено более 500 млн тенге.

По данным сайта государственных закупок, суммарный бюджет, уже выделенный на работы по благоустройству 14 парков, скверов, набережных и зеленых зон в 2020-2022 годах составил около 15,9 млрд тенге. По словам архитектора Жанны Спунер, работавшей над реконструкцией Ботанического сада, это сравнительно небольшой бюджет, если разделить его на количество парков.



