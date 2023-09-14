Бежать в Алматы

Через пару недель в Алматы пройдет ежегодный «Алматы марафон». Это будет двенадцатое по счету мероприятие и с каждым годом в городе заметно растет количество любителей бега. Но при этом спортивная инфраструктура города не может ответить тем же – в городе постоянно ощущается нехватка и изношенность спортивных сооружений, парков, качественных пешеходных дорожек.
В преддверии марафона журналисты Власти поговорили с бегунами-любителями о том, насколько им удобно бегать по городу и с какими преградами им приходится сталкиваться ежедневно.
«Алматы не приспособлен к бегу»
В 8 утра на дополнительном стадионе, расположенном рядом с Центральным, несколько десятков людей завершают утреннюю тренировку. Вход сюда платный – 700 тенге. По словам бегунов, на основной стадион попасть невозможно, – туда пускают только на крупных соревнованиях.
Несмотря на будний день, на дополнительном стадионе полно людей, играет динамичная музыка, что создает атмосферу спортивного мероприятия.
30-летняя Асель Сакенова начала заниматься бегом три с половиной года назад. За это время она успела пробежать десять полумарафонов не только в Алматы, но и в других городах. Она рассказывает, что в Алматы для бега доступны только этот стадион и спорткомплекс «Динамо».
«За 3,5 года понимаешь, что Алматы не очень приспособлен к бегу. Очень мало беговых дорожек, по городу приходится бегать на тротуарах, а там много людей,, сейчас еще самокаты появились… Освещение, кстати, так себе, особенно когда по улице бегаешь в вечерное время. Недавно бегала в центре Алматы, примерно на пересечении Абая-Кунаева, было ужасно темно», – говорит она.
Сперва Асель совершала пробежки возле своего дома. Рядом с ним есть школьный стадион:
«Сколько лет живу в этом районе, лет 20 наверное, столько там не делался ремонт. Хотя элементарно резиновое покрытие можно было сделать. Там даже нет газона, хотя это школьный стадион. Ладно, мы любители, но для подрастающего поколения это тоже должно быть», – добавляет она.
В это время свой тренировочный забег завершает cооснователь бегового клуба Alay pro Айтуар Кошмамбетов. Он уже больше пяти лет занимается бегом, столько же времени существует его школа. По его словам, если пять лет назад работали пару беговых клубов, то сейчас их количество достигает до 15-20.
Кошмамбетов рассказывает, что два года назад он вместе с организацией «Алматы марафон» определили самые популярные маршруты для бега в городе с помощью приложения Strava: парк первого президента, парк имени Ганди, Атакент парк, Алматы арена, роща Баума, Ботанический сад и площадь Республики.
«Тогда мы предложили акимату сделать вокруг этих мест специальную резиновую дорожку, для этого не нужно было вкладывать больших денег. Бывшие руководители управления спорта в принципе были с нами согласны, но это не осуществилось», – вспоминает Айтуар.
По его подсчетам, бегом и скандинавской ходьбой занимаются, пусть и не каждый день, но несколько раз в неделю около 40-50 тысяч человек.
«Для развития бега нам нужна инфраструктура. Это не означает, что надо строить огромный стадион стоимостью в миллиарды, можно просто отремонтировать уже существующие парки, стадионы возле школ и сделать беговые дорожки», – уверен Кошмамбетов.
Продолжая тему городской среды, Айтуар рассказывает, что к ним часто обращаются их ученики с жалобами о том, что, например, в парке Атакент вечером не включают свет, да и на других улицах часто не бывает освещения. Эти сообщения отправляют в акимат, но всё это требует системной работы. «Если у народа есть спрос на занятие спортом, то нужно создавать специальные условия. Например, поставьте полицию, чтобы люди передвигались без страха свободно вечером. Занятие спортом в темноте тоже опасно. Если городской акимат соберет всех представителей беговых клубов, школ триатлона, мы готовы дать конкретные предложения», – добавил бегун.
По мнению Айтуара Кошмамбетова, управление спорта в основном уделяет внимание только профессиональным спортсменам, а это всего лишь небольшая категория.
«Почему мы открыли школу бега? На наш взгляд, если такие виды спорта популяризируются среди детей и подростков, то, возможно, из них выйдут профессионалы. А если мы сосредоточимся только на талантах, то результатов будет мало. Я думаю, что следует уделять внимание формированию спортивной культуры. Чем спонсировать отдельно взятых спортсменов, лучше создавать хорошие условия для всех, тогда все население присоединится. Смотрите, сколько человек бегает на этом стадионе? Что будет, если таких стадионов станет больше? Рядом с каждой школой есть стадион, просто благоустройте эту территорию», – подытоживает Кошмамбетов.
«Больше начинаешь любить свой город»
Вечером на этом же стадионе стало еще больше людей. Айнель Амирхан начала бегать в конце 2016 года вместе с клубом Shatnayateam. Сейчас она тренируется самостоятельно, получая онлайн инструкции и задания от тренера.
«Бег помогает мне снизить стрессовую нагрузку, держать себя в форме. Поскольку я фрилансер, я бегаю, когда мне удобно. Обычно нам говорят бежать утром, до выезда машин, когда воздух еще не загрязнен и мало людей, или же вечером, когда все утихло, поэтому большинство алматинцев, наверное, в это время и бегают», – Айнель признается, что не всегда следит за уровнем загрязнения воздуха, но старается бегать рано утром, если необходимо бежать по тротуару.
Но чаще всего она предпочитает бегать по стадиону, потому что здесь есть туалеты, раздевалки и освещение. Сейчас Айнель готовится к своему первому полному марафону, и ей необходимо пробегать длинные дистанции, а для этого стадион не подходит.
«Когда тебе надо пробежать не менее 20-25 км, ты ищешь удобные локации в городе: обычно это Парк первого президента, река Есентай или Терренкур. Я знаю, что многие люди во время длительных пробежек ищут туалеты, у нас с туалетами в городе очень большая проблема. Они построены во всех частях города, но закрыты. Я бегаю вдоль реки Есентай, а там туалет вечно не работает. Пишут, что нет воды или же бумаги. Это действительно неудобно. Слышала, что на строительство туалетов был отдельный госзаказ, а на обслуживание туалетов - отдельный. Даже такие благие намерения могут быть подорваны бюрократическими недоразумениями», – рассказывает Айнель Амирхан. Также она добавляет, что было бы хорошо, если бы в городе установили питьевые фонтанчики.
Власть в 2022 году делала материал о 20 общественных туалетах, стоимость которых составила 178 миллионов тенге. Тогда планировалось передать 20 объектов в доверительное управление частным компаниям. Мы еще раз отправили запрос в акимат и нам ответили, что весной этого года они были переданы в районные акиматы и работают.
По мнению Амирхан, бегуны влияют на улучшение городской среды. Они часто замечают о каких-то проблемах, пишут про это в соцсетях, связываются с акиматом.
«Когда будет крытый манеж?»
38-летний любитель бега Алибек Жубанышев также считает, что бег помогает посмотреть на город с другого ракурса, увидеть как проблемы, так и его красоту. «Можно встать рано утром и встретить рассвет на трамплине Сункар, а вечером на пробежке увидеть пробки и районы, захламленные мусором, – рассказывает Жубанышов. – Город тоже страдает, когда перекрывают дорогу на марафон. «Алматы марафон» старается это делать с минимальным воздействием на жителей». При этом он отмечает, что горожане стали с пониманием относиться к бегунам.
Один из популярных маршрутов для преодоления длинных дистанций - трасса возле «Алматы Арены». На выходных бегуны бегают именно по проезжей части дороги, потому что она более ровная и не приходится вечно перестраиваться с одной стороны на другую. «Я думаю, что там уже сформировалось некое взаимопонимание – автобусы не пугают бегунов, автомобилисты не пытаются никого зажать, прижать, относятся с пониманием. Плюс массовость той локации начинает влиять на местных жителей. Если раньше там бегали 3-7 человек, то сейчас много тех, кто постарше. Старшее поколение с палками ходит, занимается спортом».
Для Алибека основная проблема с бегом наступает зимой, потому что не во всех беговых локациях чистят дорожки, нет доступного крытого манежа и повышается загазованность.
«Одна из беговых локаций – это Терренкур. Зимой иногда там дорожки чистят, иногда бывает что не успевают. Люди протаптывают дорожки и так там все-таки можно бегать. Хотя локация тоже немного изолированная от города. Я парень, и о каких-то проблемах не думаю. Девушке же, чтобы выйти на пробежку слишком рано или после работы в темное время суток, приходится думать и о своей безопасности. Терренкур – это очень длинная дорожка, которая местами освещается, местами нет, все это в комплексе и опасно, и пугает. Где-то может быть лед, лужи. Поэтому есть ряд проблем, о которых мало кто задумывается», – рассказывает Жубанышев.
Алибек вместе с друзьями начал заниматься бегом с бесплатным клубом Nike Run Club семь лет назад. С тех пор пробежал четыре марафона и много городских забегов, в том числе и в других странах. Участники Nike Run Club в Алматы вместе бегают три раза в неделю, и после субботнего утреннего забега у них сложилась традиция совместного завтрака. Во время одного из них мы поговорили с несколькими бегунами.
«В парках туалеты начинают работать с 10 утра, бегуны бегают в 6 часов. Хотелось, чтобы инфраструктура развивалась с учетом этого», – говорит Карина.
Даурен добавляет, что необходимо делать локальные места для бега не только в центре Алматы, а размазать по всему городу, чтобы у всех где-то был свой локальный небольшой стадион. «Мне кажется, в эту сторону можно сделать упор и хорошо развиться именно в этой части».
«Самый большой минус – нет крытых манежей. Тем, кому важно делать темповые тренировки, негде тренироваться зимой, когда гололед, слякоть», – рассказывает Филипп.
Почти каждый любитель бега начинает разговор с вопроса: а когда в Алматы будет крытый легкоатлетический манеж?
«Я думаю, что нет никаких удобств для спортсменов, за исключением каких-то соревнований. Если брать ежедневные тренировки, то элементарно ни одного манежа нет, чтобы бегать зимой, хотя в городе живут 2 миллиона человек», – говорит Ануар, один из пейсеров клуба – помощник тренера. Он отмечает, что раньше часто обращался в OpenAlmaty и по его словам, тогда приходила обратная связь. Последние же заявления остались без ответа.
«Даже если ты бегаешь просто по улице, если взять проспект аль-Фараби и многострадальную развязку на Жарокова, то по аль-Фараби ты ее не пересечешь, тебе придется спускаться вверх, чуть ли не километр делать, потом опять вниз, а прямо нет никаких удобств не то, что для спортсменов, а даже для пешеходов», - объясняет Ануар.
По словам Алибека Жубанышева, в прошлой зимой им разрешили бегать в манеже при Республиканском колледже спорта. «Такая роскошь, как манеж был только в Астане. В целом в Астане к спорту отношение другое со стороны бизнеса и властей. Скорее всего связано с тем, что там проводится Ironman, еще триатлон парк открыли. У нас как бы больше сами себе организуем», – рассказывает он.
Еще один бегун Руслан Тагаев отметил, что в манеже помимо них тренируются еще студенты колледжа, поэтому им дается только ограниченное время.
«У нас все плохо с манежами, чтобы зимой делать скоростные тренировки. Этой зимой только один манеж работал и то там было только два часа с утра, до того, как студенты там начинают заниматься. Еле как успевали укладываться. Очень не хватает манежей», – дополнил он. В остальном Руслану комфортно бегать по городу, около речки Терренкур.
«Зимой нам реально негде тренироваться и это очень проблематично. Любителей бега с каждым годом становится все больше и больше. В среднем в городских забегах участвуют 5 тысяч человек, то есть все они тренируются же. Мы круглогодично тренируемся, это уже как образ жизни. Зимой мы в основном укрепляем мышцы, силовые упражнения делаем, а так тренироваться на холоде - такое себе. Было так, что при температуре минус 20 мы делали силовые. Это реально боль», – ранее также отметила Асель Сакенова.
В апреле 2022 года аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что при Almaty Arena построят крытый легкоатлетический манеж и что строятся два спортивных объекта в микрорайонах Зердели и Нуркент. На наш запрос управление спорта города Алматы сообщило, что завершение проектно-сметной документации строительства легкоатлетического спортивного комплекса в мкр. Нуркент запланировано на конец 2024 года, а ввод в эксплуатацию ожидается только в 2026 году.
Управление обещает, что до конца этого года заработают три физкультурно-оздоровительных комплекса в микрорайонах Зердели, Жас Канат и Алатау. «В перспективе до конца 2025 года запланировано строительство 6 ФОКов, 3 ледовых катков, 2-х манежей для спортивной и художественной гимнастики, 2-х Олимпийских 50-ти метровых бассейна». Ожидается, что все эти меры позволят увеличить обеспеченность населения спортивной инфраструктурой до 75%.
Всего на данный в Алматы 12 стадионов и 10 крытых спортивных манежей с беговой дорожкой.