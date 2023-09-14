Бежать в Алматы

30-летняя Асель Сакенова начала заниматься бегом три с половиной года назад. За это время она успела пробежать десять полумарафонов не только в Алматы, но и в других городах. Она рассказывает, что в Алматы для бега доступны только этот стадион и спорткомплекс «Динамо».

«За 3,5 года понимаешь, что Алматы не очень приспособлен к бегу. Очень мало беговых дорожек, по городу приходится бегать на тротуарах, а там много людей,, сейчас еще самокаты появились… Освещение, кстати, так себе, особенно когда по улице бегаешь в вечерное время. Недавно бегала в центре Алматы, примерно на пересечении Абая-Кунаева, было ужасно темно», – говорит она.

Сперва Асель совершала пробежки возле своего дома. Рядом с ним есть школьный стадион:

«Сколько лет живу в этом районе, лет 20 наверное, столько там не делался ремонт. Хотя элементарно резиновое покрытие можно было сделать. Там даже нет газона, хотя это школьный стадион. Ладно, мы любители, но для подрастающего поколения это тоже должно быть», – добавляет она.