Новый легкоатлетический крытый манеж при Almaty Arena сдадут в эксплуатацию в 2026 году

В Алматы в четвертом квартале 2026 года планируется сдать в эксплуатацию новый легкоатлетический спортивный комплекс в микрорайоне Нуркент. Сейчас строительство данного объекта находится на стадии разработки технико-экономического обоснования, а завершение проектно-сметной документации запланировано на конец 2024 года. Об этом Власти сообщило управление спорта Алматы.

Также управление сообщило, что до конца этого года за счет местного бюджета запланировано введение в эксплуатацию трех физкультурно-оздоровительных комплексов в микрорайонах Зердели, Жас Канат и Алатау.

«В перспективе до конца 2025 года запланировано строительство 6 ФОКов, 3 ледовых катков, 2-х манежей для спортивной и художественной гимнастики, 2-х Олимпийских 50-ти метровых бассейнов. Все эти меры позволят увеличить спортивные площади до 100 000 кв.м, а охват до 10 000 человек в сутки, а обеспеченность населения спортивной инфраструктурой до 75%», – написано в ответе.

По данным управления, всего на данный момент в Алматы насчитывается 12 стадионов и 10 крытых спортивных манежей с беговой дорожкой.