При Almaty Arena построят крытый легкоатлетический манеж, об этом на встрече с жителями Алатауского района рассказал аким Алматы Ерболат Досаев. Сейчас ведется строительство двух спортивных объектов в микрорайонах Зердели и Нуркент.

«В настоящее ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Зердели и центра для большого тенниса в микрорайоне Нуркент. При Almaty Arena планируется построить крытый легкоатлетический манеж. Таким образом, здесь будет сформирован современный полноценный спортивный кластер», - рассказал Досаев.

Он сообщил также, что для дальнейшего увеличения охвата детей внеклассным обучением ведется строительство многопрофильного Центра инновационного творчества (Дворец Школьников), который смогут посещать за неделю более 5 тыс. детей.

«Его строительство будет завершено в 2023 году», - уточнил аким.

В целом на бесплатное посещение детьми образовательных, спортивных и творческих кружков в бюджете города предусмотрено 8,2 млрд тенге.