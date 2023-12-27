Малый Талдыколь: «Дикий парк с автостоянкой»

4 декабря на встрече с акимом Астаны Женисом Касымбеком активисты общественных объединений Sos.Taldykol и Menin Elim Dala указали на неправомерность работ без наличия утвержденного рабочего проекта. По словам активистов, на встрече аким поручил остановить строительство экопарка, отметив, что проекта экопарка нет. Аким также выразил мнение, что из-за «отсутствия проекта» нет необходимости в строительстве экопарка в ближайшие год-два. Застройщик возразил, что приостановка отразится на сроках исполнения.

Также на встрече была озвучена цена экопарка – 5,3 млрд тенге. В феврале 2022 года акимат сообщал, что на финансирование экопарка был выделено 1 млрд тенге. Управление охраны окружающей среды и природопользования Астаны в ответе на запрос «Власти» проигнорировало вопрос о стоимости экопарка.

При этом, 22 декабря на брифинге в службе центральных коммуникаций аким Женис Касымбек, отвечая на вопрос журналистов, не сказал ничего о приостановке работ по строительству экопарка.

«По трем участкам мы продолжим работу. На пятом участке, как вы и сказали, будет построен рекреационный парк. Мы начнем строительство в следующем году», – отметил Касымбек.

На вопрос о том, когда именно будет сдан экопарк, Касымбек ответил, что «это то, что строится за год-два».