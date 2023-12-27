Малый Талдыколь: «Дикий парк с автостоянкой»

Территорию системы озер Малый Талдыколь активно осваивают с 2010-х годов, а особо агрессивно – с 2020 года. В течение четырех лет общественность борется против уничтожения этих городских озер. В июле этого года Верховный суд признал незаконным бездействие акимата Астаны и вынес частные определения в адрес комитетов министерств. Несмотря на это, суд решил защитить право застройщиков и будущих жителей домов, которые возводятся на месте озера.
Рассказываем о том, как изменились озера и какие на них планы у акимата столицы.
«Столько людей я здесь еще не видел», – сказал один из сотрудников Верховного суда, когда около 30 человек пришли на первое заседание суда по делу о Малом Талдыколе. Суду потребовалось три заседания, чтобы выслушать представителей акимата, министерств, застройщиков, исследователей и истца – ОО «Коалиция корпоративных юристов «Aqiqat». Общественное объединение просило установить водоохранные зоны и полосы по всей территории Малого Талдыколя.
Территория озер активно осваивается с 2010-х годов. Специалист Ассоциации сохранения биоразнообразии Казахстана и член ОО SOS.Taldykol Руслан Уразалиев говорит, что еще с 2012 года предлагает концепцию сохранения группы озер Талдыколь, включающая и Большой Талдыколь. Но с тех пор территория озер сильно изменилась, что заметно на спутниковых снимках. Из-за активного строительства некогда единая система озер теперь разделена на участки. На пятом участке (между улицами Сығанақ и Розы Бағлановой), который полностью закопали, планируется построить рекреационный экопарк, а на седьмом участке должны установить водоохранные зоны и полосы. С условной нумерацией участков вы можете ознакомиться на одном из слайдов.
21 июля 2023 года суд поставил точку в судебном деле, продолжавшемся несколько лет и оставил в силе постановление апелляционного суда от 2 декабря 2022 года. Суд признал незаконным бездействие акимата, не установившем водоохранные зоны и полосы на группе озер Малый Талдыколь, обязав городские власти установить их только на участке №7 в трехмесячный срок, так как на остальной территории «водная поверхность перестала существовать».
«Судебная эпопея формально подтвердила, что акимат был не прав, о чем говорили активисты и юристы, но поскольку по многим участкам бизнес вложился, где-то уже дома построены, где-то были привлечены деньги вкладчиков, то суд встал на сторону акимата и застройщиков», – объясняет юрист Шыңғыс Темір, представитель «Коалиции корпоративных юристов «Aqiqat».
Он утверждает, что суд принял решение оставить изначально три, а затем только один участок озера, чтобы бизнес, который доверился акимату, не понес финансовые потери. Юрист и экоактивисты считают это неоправданным. Судебная коллегия объяснила это защитой интересов граждан, которые являются или планируют стать жителями жилых домов и городской, в том числе социальной инфраструктуры.
Каким будет экопарк
Социальной инфраструктуры на этой территории совсем немного, в основном здесь жилые комплексы. О том, что здесь некогда было озеро, может подсказать название одного из ЖК – City Lake, которое можно перевести как «городское озеро». В марте 2022 года одна из жительниц этого ЖК на акции против застройки озера сообщила, что при покупке квартиры акимат обещал облагородить территорию озера, сделать там прогулочные зоны и велодорожки, а также организовать яхт-клуб.
У пятого участка раскинулся жилой квартал Respublica компании Sat-NS, учредителями которого являются братья акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды. Сообщение на сайте компании обещает покупателям соседство с «природным эко-парком Астаны на базе Малого Талдыколя».
Напротив квартала строится новый ЖК Ecopark, название которого намекает на планы акимата создать экопарк на пятом участке озера. После того, как участок полностью засыпали, здесь началась бурная работа – КАМАЗы и экскаваторы трудились все лето.
4 декабря на встрече с акимом Астаны Женисом Касымбеком активисты общественных объединений Sos.Taldykol и Menin Elim Dala указали на неправомерность работ без наличия утвержденного рабочего проекта. По словам активистов, на встрече аким поручил остановить строительство экопарка, отметив, что проекта экопарка нет. Аким также выразил мнение, что из-за «отсутствия проекта» нет необходимости в строительстве экопарка в ближайшие год-два. Застройщик возразил, что приостановка отразится на сроках исполнения.
Также на встрече была озвучена цена экопарка – 5,3 млрд тенге. В феврале 2022 года акимат сообщал, что на финансирование экопарка был выделено 1 млрд тенге. Управление охраны окружающей среды и природопользования Астаны в ответе на запрос «Власти» проигнорировало вопрос о стоимости экопарка.
При этом, 22 декабря на брифинге в службе центральных коммуникаций аким Женис Касымбек, отвечая на вопрос журналистов, не сказал ничего о приостановке работ по строительству экопарка.
«По трем участкам мы продолжим работу. На пятом участке, как вы и сказали, будет построен рекреационный парк. Мы начнем строительство в следующем году», – отметил Касымбек.
На вопрос о том, когда именно будет сдан экопарк, Касымбек ответил, что «это то, что строится за год-два».
Как вернуть воду
Управление охраны окружающей среды в ответе на запрос «Власти» подтвердило, что работы на пятом участке связаны со строительством Рекреационной зоны или экопарка. В проекте предусмотрены дноуглубительные работы, которые «позволят очистить воду от донных, иловых и других вредных отложений». По информации управления, это также увеличит среднюю глубину и сохранит водный баланс.
Специалист управления Қыдыр Жиенәлі отмечает, что в проекте «в основном предусмотрены озеленение и восстановление воды».
«Нужно восстановить воду. Будет как дикий парк, но внутри будут велодорожки, пешеходные дороги из брусчатки, автостоянка, мост и малые архитектурные формы – детские и спортивные площадки», – говорит Жиенәлі.
По его словам, вода на участке «пропала из-за застройки территории, которая перекрыла пути подземных вод». Чтобы вернуть воду, планируется на разных частях участка «выкопать 6–7 круглых мини прудов пока не появится вода», а затем вода из этих прудов должна заполнить весь участок. Жиенәлі утверждает, что в проекте были выбраны места для прудов, по всем ним были проделаны изыскательные работы и получено заключение от экспертов. Однако специалист не уточнил какие научные исследования и анализы грунта и местности были проведены перед разработкой.
О том, что аким поручил остановить проект, специалист вспомнил только после уточняющего вопроса.
Сейчас участок №5 выглядит вот так. Строительные краны, которых в этом районе города очень много, лишний раз подтверждают, что строительство является «основным драйвером» экономики города. На восточной части участка разбросана техника. Все это выглядит апокалиптично и лишь воробьи напоминают о жизни, которая некогда царила на этом участке озера.
Незащищенные озера
Аким Астаны на брифинге также сообщил, что в следующем году начнутся работы по «благоустройству и озеленению» участков №7 и №9. На седьмом участке, в котором сохранилось больше всего воды, по решению суда и в 2022, и в 2023 году должны были установить водоохранные зоны и полосы в трехмесячном сроке. Однако спустя год после первого решения и пять месяцев спустя второго решения водоохранные зоны и полосы не были установлены. На вопрос о причинах задержки установки зон и полос аким не ответил. Он лишь заявил, что проект установки водоохранных зон и полос готов и находится на утверждении в министерстве юстиции, пообещав, что до конца года он будет опубликован на сайте акимата.
Участки №7 и №9 разделило продолжение улицы Ұлы дала, которая соединилась с недавно открывшимся продолжением улицы Шыңғыса Айтматова. На этих улицах можно заметить строительство элитных коттеджей и таунхаусов Ellington Hills. Одноименная компания обещает соседство с озером, благоустроенной набережной и ТРЦ с аквапарком.
Это станет частью проекта туристского района на территории специальной экономической зоны «Астана – новый город». По информации пресс-службы премьер-министра, инвестором является компания из ОАЭ Ellington Properties Development LLC. Стоимость проекта превышает 1 трлн тенге, а общая площадь составит 333 га.
В прошлом году частные компании Ellington Group KAZ и Ellington City Tourism Ltd попросили отменить установление водоохранных зон и полос на участке озера №6. Обе компании образованы на площадке Международного финансового центра «Астана» специально для реализации проекта туристкого района в столице с общей суммой инвестирования более 175 млрд тенге (Ellington Group KAZ) и 538 млрд тенге (Ellington City Tourism Ltd). Тогда апелляционный суд отменил решение суда обязать акимат Астаны установить на этом участке водоохранные зоны и полосы. Участок сейчас частично засыпан.
Закрытые слушания
Руслан Уразалиев говорит, что Ассоциация сохранения биоразнообразия активно работала с четырьмя акимами Астаны, предлагая создать в столице первый городской природный парк. Однако все изменилось при экс-акиме Алтае Кульгинове, когда озеро начали засыпать.
«Потенциал был огромный, но до сих пор мы не теряем надежду, что эта идея является самой оптимальной для развития природных экосистем. Не так, чтобы там все освоить и застроить, а максимально интегрировать озеро в городскую среду», – говорит Уразалиев.
Несмотря на активность горожан, их участие в проектировании «экопарка» остается ограниченным. Управление охраны окружающей среды не ответило на вопрос о том, какие публичные обсуждения проходили по проектированию экопарка. Уразалиев отмечает, что общественные слушания проводились только на предыдущую версию проекта.
«Эти общественные слушания проводились максимально тайно без участия общественности. Как нам говорили, объявления были размещены на доске объявлений в акимате Есильского района, то есть нужно было туда прийти и посмотреть, в каких-то газетах, которые никто не читает и на экопортале. Все три площадки не самые посещаемые. Если вы не знаете, что и где искать, то не найдёте объявления», – говорит Уразалиев.
Общественное объединение SOS.Taldykol планирует продолжать борьбу за сохранение озер, инициировать общественно–экологическую экспертизу проектов в рамках Экологического кодекса. Важную часть работы также займет информирование жителей города.
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