Как проспект аль-Фараби стал самой застраиваемой улицей Алматы

Что касается многоэтажной северной стороны аль-Фараби, то жилье там активно покупают: это район MEGA Alma-Ata, Орбита, набережная Большой Алматинки. Специалист отмечает, что это связано с тем, что школы и садики там доступны, за счёт этого и есть спрос на этот район. Скоро в районе ТРЦ на Розыбакиева сдадут новую школу, а к старой сделали пристройку. Кроме того, в планах города строительство новой поликлиники.

«То, что он (район - прим. В) перенасыщен, то, что продолжают строиться новые ЖК, показывает, что есть спрос, если бы его не было, вряд ли бы застройщики шли туда и строили недвижимость».

При этом Бикетов отмечает изменение тренда: если раньше квартиры распродавали на уровне котлована, то сейчас есть объекты, которые будут продаваться уже после сдачи дома в эксплуатацию.

«Спрос есть, но уже не настолько высокий, как несколько лет назад. Мы сейчас смотрим и наблюдаем как развиваются Наурызбайский и Алатауский районы, ближе к Талгару - там все сильно застраивается».

Специалист уверен, что спрос на недвижимость на аль-Фараби будет держаться на том же уровне, а новые всплески возможны, если только будут какие-то чрезвычайные ситуации, либо резкое колебание курса валюты, льготные ипотеки. «Востребованность этих районов будет, с одной стороны, это престижные районы, с другой стороны, находятся очень выгодно: можно пойти и в горы, и в ТРЦ и опять же инфраструктура школ, садиков, университетов находится выше Абая».

По его мнению, самое важное - это строительство новых инженерных сетей: «Застройщики заинтересованы в развитии этого района, необходимо, чтобы городские власти видели этот потенциал и всё-таки подключились к развитию инфраструктуры и транспорта».