​Сланцевая угроза: что может остановить рост цен на нефть?

В середине прошлой недели представители биржи Intercontinental Exchange (ICE) сообщили об увеличении числа длинных позиций на нефтяном рынке. Игроки ожидают усиления роста цен на углеводороды. Однако факторы, способные разрушить этот оптимизм, существуют как и прежде: несмотря на заявления ОПЕК о наличии возможностей сократить добычу примерно на 90%, перепроизводство, дестабилизирующее ситуацию на рынке, может возобновиться.

В минувшую среду Управление энергетической информации США (EIA) сообщало, что запасы нефти в стране (а это один из важных показателей для рыночного ценообразования нефти) достигли пикового значения с 1980-х годов, когда статистика по нему только начала подсчитываться. В конце прошлой недели они составляли 518,12 млн. баррелей, а бензина – 259,1 млн. На следующий день министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада дополнил информацию заявлением, что глобальные запасы, включая страны ОЭСР, всё-таки начали снижаться. Он не подкрепил его какими либо цифрами, но заметил, что к III кварталу ситуация с ними должна улучшиться.

Неделей ранее ОПЕК подкрепил эти ожидания прогнозом по росту спроса на нефть. В 2017 году он увеличится почти на 1,2 млн. баррелей в сутки до 95,81 млн. Прежний прогноз по росту в 1,15 млн. баррелей был пересмотрен из-за улучшения ситуации в глобальной нефтехимической отрасли, а также холодов и роста продаж автотранспорта в США, Европе, Китае и Индии. Он сопровождался и информацией о снижении предложения на 1,29 млн. баррелей в день до 95,82 млн.