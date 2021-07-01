Сотни рабочих подрядной организации в Жанаозене вышли на забастовку

Накануне около 600 сотрудников нефтесервисной компании «КЕЗБИ» в Жанаозене объявили забастовку, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы, сообщает радио «Азаттык» со ссылкой на рабочего компании Нурсултана Нурымова.

«21 июня мы предупредили акимат, инспекцию труда и работодателя, что выйдем на забастовку. Но никакого ответа не последовало. Таким образом, сегодня, 30 июня, мы полностью прекратили работу. С шести утра никто не выходил на работу», — сказал «Азаттыку» Нурымов.

Рабочие требуют повысить зарплату и пересмотреть систему оплаты труда, оплачивать работу, выполненную в праздничные дни или во вредной для здоровья зоне, улучшить условия труда работников.

Рабочие сообщили, что накануне прошло заседание комиссии, в которой приняли участие представители бастующих, а также работодатель, аким Жанаозена, заместитель акима Мангистауской области, представитель министерства труда, руководители областного департамента полиции.

Рабочие «КЕЗБИ» также требуют не препятствовать работе созданного ими в 2019 году профсоюза. Он входит в отраслевой профсоюз «Ынтымак» в Жанаозене. В нем насчитывается более 600 человек.

Рабочие «КЕЗБИ» утверждают, что после создания профсоюза они сталкивались с препятствиями со стороны работодателя и выходили в связи с этим несколько раз на протесты.

Компания «КЕЗБИ» была создана в 1992 году. Это предприятие оказывает услуги по ремонту скважин нефтяным компаниям в Мангистауской области. Оно является крупнейшим подрядчиком добывающей компании «Озенмунайгаз». Здесь работают 27 бригад. В компании трудится около 1200 человек.