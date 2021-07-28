В Мангистауской области на забастовку вышли работники аутсорсинговой компании «Каражанбасмуная»

В среду более 170 рабочих Industrial service resources, аутсорсингового предприятия нефтедобывающей компании «Каражанбасмунай», вышли на забастовку в Мангистауской области. Они требуют заключения официальных трудовых договоров, увеличения зарплат и улучшения условий труда, сообщает радио Азаттык .

Они выдвинули ряд требований. Это прием в штат компании «Каражанбасмунай» рабочих предприятия-аутсорсера, введение социального пакета, увеличение зарплаты. Они сообщают, что в мае зарплаты некоторых рабочих были повышены, но всего на 4%, и считают это увеличение неудовлетворительным.

Работа Industrial service resources на месторождении приостановлена. На отправленной рабочими видеозаписи снято около сотни людей, стоящих на площадке на фоне рабочего городка.

«Около 70% работы в «Каражанбасмунае» выполняют рабочие аутсорсинговых предприятий. Начальство об этом знает, но обостряет ситуацию. Среди нас есть рабочие, которые не могут даже лекарства купить. Есть такие, кто залез в долги, чтобы купить лекарства заболевшим детям, женам. Денег не хватает. Пока требования не будут выполнены, мы не прекратим забастовку», — расказал Азаттыку один из рабочих, попросивший не называть его имя.

По словам рабочих, в среду к ним приходил представитель работодателя Онгар Кабылов, они довели до него свои требования.

Корреспондент Азаттыка позвонил Кабылову. Поднявший телефон человек, услышав, что звонят из редакции Азаттыка, сразу же положил трубку. Связаться с офисом Industrial service resources в Актау не удалось.

Компания Industrial service resources занимается монтажом и ремонтом скважин и другого оборудования.

В этом месяце на забастовку в Мангистауском регионе выходили сотрудники организации, оказывающей охранные услуги компании «Каражанбасмунай». После выполнения руководством их требований о повышении зарплаты они остановили протест и вышли на работу.

С начала июля в Мангистауской области бастовали рабочие более десятка компаний: сотрудники UTS LLС, которое является субподрядчиком компании «Озенмунайгаз», работники предприятия НБКС, которое занимается уборкой помещений нефтедобывающей компании «Озенмунайгаз»; водители и грузчики коммунального предприятия «Тазалык-С»; сотрудники компании Оilfield equipment and services; работники нефтесервисной компании «Актау Мунай Сервис»; водители компании KUNAN HOLDING, оказывающей транспортные услуги «Озенмунайгазу», сотрудники нефтесервисной подрядной организации «КЕЗБИ», работники ТОО «KMG-Security», осуществляющие физическую охрану производственных объектов компании АО «ОзенМунайГаз» и других обьектов в Мангистауской области, водители ТОО «МунайСпецСнаб Компани» и другие.

Некоторые из протестующих завершили забастовку после удовлетворения своих требований. Так, 27 июля на забастовку в городе Жанаозене с призывом увеличить зарплаты вышли десятки сотрудников Caspian Catering Service. Работодатель пошел на уступки, рабочие прекратили бастовать. 25 июля забастовку завершили рабочие NBKS, оказывающей сервисные услуги компаниям UTS LLС и «Озенмунайгаз».