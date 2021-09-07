Решение не вступило в законную силу
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Суд признал незаконной забастовку работников нефтесервисной компании West Oil Software
Фото радио Азаттык

Каракиянский районный суд Мангистауской области признал незаконной забастовку работников West Oil Software, сообщается на сайте областного суда. Они требовали увеличения заработных плат и улучшения условий труда.

«Каракиянским районным судом рассмотрено гражданское дело в отношении работников ТОО «West Oil Software» по иску работодателя о признании забастовки, организованной несколькими работниками названного ТОО, незаконной. В связи с проведением забастовки с нарушением требований Трудового кодекса РК и не соблюдения досудебного порядка рассмотрения спора, иск работодателя удовлетворен», - говорится в сообщении.

Как поясняется, на судебном заседании установлено, что поводом для организации забастовки послужило требование работников о повышении заработной платы и заключении коллективного договора. Работники направили работодателю письменные требования о создании примирительной комиссии и заключении коллективного договора. В свою очередь работодатель по письменному требованию работников, в соответствии с Трудовым кодексом, на основании приказа от 24 июня 2021 года, создал комиссию о ведении коллективных переговоров.

«Однако в связи с непредставлением представителем работников документов, подтверждающих полномочия на ведение переговоров от имени работников, и отсутствием необходимого кворума, установленного ч.2 ст.164 Трудового кодекса РК, в удовлетворении требования работников отказано. Спор не был разрешен согласительной комиссией, и не рассмотрен трудовым арбитражем», - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Решение суда не вступило в законную силу.

В августе около 500 рабочих нефтесервисной компании West Oil Software в Мангистауской области прекратили работу, потребовав повысить зарплату и улучшить условия труда. Нефтяники также просили работодателя не вмешиваться в работу созданного ими независимого профсоюза.

Представители органов прокуратуры, инспекции труда и руководства компании ТОО «Oil Transport Corporation» провели встречу с трудовым коллективом ТОО «West Oil Software». Им предложили создать примирительную комиссию, повысить заработную плату на 13% и ежегодно индексировать, а также обеспечивать гарантированным объемом работ на 5 лет. Бастующие WOS отказались обсуждать данные предложения. Также в руководстве компании сообщили, что требования работников WOS об уравнении заработных плат с заработными платами штатных работников ТОО «Oil Transport Corporation» является неправомерным, так как они не относятся к категории аутстаффинга.

На требование бастующих WOS об отчислении членских взносов в филиал ОО «Отраслевой профсоюз работников ТЭК», в Oil Transport Corporation отметили, что отраслевой профсоюз не может представлять интересы работников WOS, так как его деятельность приостановлена по решению суда.

В начале сентября стало известно, что нескольких бастующих работников сервисной компании West Oil Software привлекают к ответственности, обвинив в «организации незаконной забастовки».

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