Суд признал незаконной забастовку работников нефтесервисной компании West Oil Software

«Каракиянским районным судом рассмотрено гражданское дело в отношении работников ТОО «West Oil Software» по иску работодателя о признании забастовки, организованной несколькими работниками названного ТОО, незаконной. В связи с проведением забастовки с нарушением требований Трудового кодекса РК и не соблюдения досудебного порядка рассмотрения спора, иск работодателя удовлетворен», - говорится в сообщении.

Как поясняется, на судебном заседании установлено, что поводом для организации забастовки послужило требование работников о повышении заработной платы и заключении коллективного договора. Работники направили работодателю письменные требования о создании примирительной комиссии и заключении коллективного договора. В свою очередь работодатель по письменному требованию работников, в соответствии с Трудовым кодексом, на основании приказа от 24 июня 2021 года, создал комиссию о ведении коллективных переговоров.

«Однако в связи с непредставлением представителем работников документов, подтверждающих полномочия на ведение переговоров от имени работников, и отсутствием необходимого кворума, установленного ч.2 ст.164 Трудового кодекса РК, в удовлетворении требования работников отказано. Спор не был разрешен согласительной комиссией, и не рассмотрен трудовым арбитражем», - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Решение суда не вступило в законную силу.

В августе около 500 рабочих нефтесервисной компании West Oil Software в Мангистауской области прекратили работу, потребовав повысить зарплату и улучшить условия труда. Нефтяники также просили работодателя не вмешиваться в работу созданного ими независимого профсоюза.

Представители органов прокуратуры, инспекции труда и руководства компании ТОО «Oil Transport Corporation» провели встречу с трудовым коллективом ТОО «West Oil Software». Им предложили создать примирительную комиссию, повысить заработную плату на 13% и ежегодно индексировать, а также обеспечивать гарантированным объемом работ на 5 лет. Бастующие WOS отказались обсуждать данные предложения. Также в руководстве компании сообщили, что требования работников WOS об уравнении заработных плат с заработными платами штатных работников ТОО «Oil Transport Corporation» является неправомерным, так как они не относятся к категории аутстаффинга.

На требование бастующих WOS об отчислении членских взносов в филиал ОО «Отраслевой профсоюз работников ТЭК», в Oil Transport Corporation отметили, что отраслевой профсоюз не может представлять интересы работников WOS, так как его деятельность приостановлена по решению суда.

В начале сентября стало известно, что нескольких бастующих работников сервисной компании West Oil Software привлекают к ответственности, обвинив в «организации незаконной забастовки».