Рабочие еще одной нефтесервисной компании вышли на забастовку в Мангистауской области

Накануне около 500 рабочих нефтесервисной компании West Oil Software в Мангистауской области прекратили работу, потребовав повысить зарплату и улучшить условия труда. Нефтяники также просят работодателя не вмешиваться в работу созданного ими независимого профсоюза, сообщает радио Азаттык.

Как сообщил изданию один из бастующих нефтяников Конысбай Утепов, рабочие собрались перед офисом West Oil Software в Жетыбае.

«Мы сегодня на работу не вышли. Мы просим, чтобы в соответствии со статьей 103 трудового кодекса, подписанного президентом Касым-Жомартом Токаевым в конце 2020 года, заработная плата была равна заработной плате в нефтяных компаниях. Это главное. Кроме того, мы просим разрешить нашему профсоюзу работать и заключать трудовой договор», — сказал он.

По словам Утепова, некоторые работники West Oil Software работают пятидневными вахтами, другие - 15-дневными, а средняя заработная плата составляет 230 тысяч тенге.

Как заявляют нефтяники, если уравнять их оклады с зарплатами сотрудников в компании Oil Transport Corporation, то должно выходить 450–500 тысяч тенге в месяц.

Акылбек Реймов, председатель профсоюза West Oil Software, сообщил, что у нефтяников до сих пор нет коллективного договора.

«В 2018 году нас исключили из Oil Transport Corporation, арендовали у них оборудование и присоединили к West Oil Software. Наш профсоюз входит в состав Мангистауского областного филиала топливно-энергетического комплекса. Пока к нам прибыли руководство компании и районного акимата», — сказал он.

West Oil Software предоставляет сервисно-транспортные услуги Oil Transport Corporation, дочерней компании «Мангистаумунайгаз», и проводит чистку скважин на месторождении Жетыбай в Каракиянском районе Мангистауской области.