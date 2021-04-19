Работники ТОО «Фиркрофт» требуют уровнять их заработную плату со штатными сотрудниками ТОО «Бургылау»
95 работников подрядной компании ТОО «Бургылау» из Жанаозена объявили забастовку
КАДР ИЗ ВИДЕООБРАЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ ТОО «ФИРКРОФТ»

95 работников ТОО «Фиркрофт» − подрядчика нефтесервисной компании ТОО «Бургылау» из Жанаозена − объявили забастовку, требуя уровнять заработной платы со штатными сотрудниками ТОО «Бургылау». Встреча с инспекцией труда, заместителем и советником акима города в первый день забастовки прошла безрезультатно, рассказал Vласти один из работников ТОО «Фиркрофт».

В конце 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в 103 статью трудового кодекса, согласно которым сотрудники ауторсинговых компаний должны получать равные зарплаты со штатными единицами нанимающих их предприятий. Несмотря на уравнивание ставок работников аутсорсинговых компаний и штатных сотрудников в трудовом кодексе, ТОО «Бургылау», заключившая в 2018 году договор с ТОО «Фиркрофт» на оказание аутсорсинговых услуг, находит способы не повышать зарплаты рабочим компании-подрядчика. В связи с этим работники ТОО «Фиркрофт» решили объявить забастовку 19 апреля.

«Примерно к 11:00 часам на встречу с нами приехали гендиректор ТОО Бургылау, заместитель и советник акима, а также сотрудники трудинспекции. Но проблему так и не решили. Мы готовы стоять 24 часа, т.е. ночевать здесь, пока не решат наши проблемы. <...> Также мы сняли видеообращение для президента Касым-Жомарт Токаева и акима Мангистауской области Серикбая Трумова с требованием решить наши проблемы в течение 3 дней. В противном случае мы попросим другие нефтяные компании проявить солидарность с нами: Озенмунайгаз, БЖБ, ОМС и Бургылау», − заявил собеседник Vласти.

Ранее Vласть писала, что 1 января 2021 года ТОО «Бургылау» перезаключила договор с ТОО «Фиркрофт» на новых основаниях, которые позволяют ей не повышать зарплаты работников последней. Им предлагали подписать дополнительное соглашение к договору, однако рабочие ТОО «Фиркрофт» отказались от этого. С февраля акимат Жанаозена провел с ними несколько собраний с участием акима Максата Ибагарова, но они ни к чему не привели. «На собрании в акимате гендиректор ТОО «Фиркрофт» Максим Губашев нам прямо сказал, что это допсоглашение в трудовой договор делается чтобы обойти поправки в трудовой кодекс», − подчеркивал представитель аутсорсинговой компании.

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