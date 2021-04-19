95 работников подрядной компании ТОО «Бургылау» из Жанаозена объявили забастовку

95 работников ТОО «Фиркрофт» − подрядчика нефтесервисной компании ТОО «Бургылау» из Жанаозена − объявили забастовку, требуя уровнять заработной платы со штатными сотрудниками ТОО «Бургылау». Встреча с инспекцией труда, заместителем и советником акима города в первый день забастовки прошла безрезультатно, рассказал Vласти один из работников ТОО «Фиркрофт».

В конце 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в 103 статью трудового кодекса, согласно которым сотрудники ауторсинговых компаний должны получать равные зарплаты со штатными единицами нанимающих их предприятий. Несмотря на уравнивание ставок работников аутсорсинговых компаний и штатных сотрудников в трудовом кодексе, ТОО «Бургылау», заключившая в 2018 году договор с ТОО «Фиркрофт» на оказание аутсорсинговых услуг, находит способы не повышать зарплаты рабочим компании-подрядчика. В связи с этим работники ТОО «Фиркрофт» решили объявить забастовку 19 апреля.

«Примерно к 11:00 часам на встречу с нами приехали гендиректор ТОО Бургылау, заместитель и советник акима, а также сотрудники трудинспекции. Но проблему так и не решили. Мы готовы стоять 24 часа, т.е. ночевать здесь, пока не решат наши проблемы. <...> Также мы сняли видеообращение для президента Касым-Жомарт Токаева и акима Мангистауской области Серикбая Трумова с требованием решить наши проблемы в течение 3 дней. В противном случае мы попросим другие нефтяные компании проявить солидарность с нами: Озенмунайгаз, БЖБ, ОМС и Бургылау», − заявил собеседник Vласти.

Ранее Vласть писала, что 1 января 2021 года ТОО «Бургылау» перезаключила договор с ТОО «Фиркрофт» на новых основаниях, которые позволяют ей не повышать зарплаты работников последней. Им предлагали подписать дополнительное соглашение к договору, однако рабочие ТОО «Фиркрофт» отказались от этого. С февраля акимат Жанаозена провел с ними несколько собраний с участием акима Максата Ибагарова, но они ни к чему не привели. «На собрании в акимате гендиректор ТОО «Фиркрофт» Максим Губашев нам прямо сказал, что это допсоглашение в трудовой договор делается чтобы обойти поправки в трудовой кодекс», − подчеркивал представитель аутсорсинговой компании.