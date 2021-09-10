Рабочие West Oil software прекратили забастовку, но планируют обращаться в суд

Накануне завершилась забастовка работников нефтесервисной компании West Oil Software в Мангистауской области, продлившаяся 18 дней. Рабочим подняли зарплаты на 36% и будут осуществлять выплаты в праздники. Однако рабочие сообщили, что проблема с профсоюзом не решилась и они будут обращаться в суд, сообщает радио Азаттык .

Председатель отраслевого профсоюза Акылбек Раймов сообщил, что вечером 9 сентября рабочие завершили забастовку и разошлись по домам: «Нам подняли зарплату на 36%. Конечно, это незначительная сумма. Но люди устали психологически. Вокруг пыльно, да и погода холодает. В итоге рабочие согласились. В День независимости, День нефтяника и Наурыз будут выплачивать сумму, равную 20 месячным расчётным показателям (58 тыс. тенге). Проблема с профсоюзом еще до конца не была решена, по этому вопросу мы собираемся обращаться в суд».

23 августе около 500 рабочих нефтесервисной компании West Oil Software в Мангистауской области прекратили работу, потребовав повысить зарплату и улучшить условия труда. Нефтяники также просили работодателя не вмешиваться в работу созданного ими независимого профсоюза.

Представители органов прокуратуры, инспекции труда и руководства компании ТОО «Oil Transport Corporation» провели встречу с трудовым коллективом ТОО «West Oil Software». Им предложили создать примирительную комиссию, повысить заработную плату на 13% и ежегодно индексировать, а также обеспечивать гарантированным объемом работ на 5 лет. Бастующие WOS отказались обсуждать данные предложения. Также в руководстве компании сообщили, что требования работников WOS об уравнении заработных плат с заработными платами штатных работников ТОО «Oil Transport Corporation» является неправомерным, так как они не относятся к категории аутстаффинга. На требование бастующих WOS об отчислении членских взносов в филиал ОО «Отраслевой профсоюз работников ТЭК», в Oil Transport Corporation отметили, что отраслевой профсоюз не может представлять интересы работников WOS, так как его деятельность приостановлена по решению суда.

В начале сентября стало известно, что Каракиянский районный суд Мангистауской области признал незаконной забастовку работников West Oil Software, а нескольких бастующих работников сервисной компании West Oil Software привлекли к адмответственности.