Нефтесервисная компания «Кезби» уволила 12 бастующих сотрудников и подала в суд на 21 работника

На фоне продолжающейся 17-й день забастовки работников нефтесервисной компании «Кезби», предприятие подало в суд на 21 работника, а 12 сотрудников уволило за участие в забастовке, признанной судом незаконной. В свою очередь часть рабочих отправилась в столицу требовать создания правительственной комиссии.

«Начались увольнения на работе. На сегодняшний день мы находимся в столице. Встречались с вице-министром энергетики, заместителем руководителя «РД КазМунайГаз», главным инспектором министерства труда. Они нас выслушали, сказали что отправят запросы. Мы требуем тут создать правительственную комиссию. Оставили заявление МЧС и генеральной прокуратуре, чтобы они полностью проверили нашу компанию», - сообщил Власти один из рабочих Нурсултан Нурымулы.

Также он добавил, что рабочие не покинут столицу, пока не будет создана правительственная комиссия или не будут выполнены требования: оплата 12-часового рабочего дня, повышение зарплаты, заключения коллективного договора и перевода сотрудников в штат национальной компании «Озенмунайгаз». В то же время продолжается забастовка остальных рабочих «Кезби» в Жанаозене.

Айгуль Утешева, исполнительный директор «Кезби», подтвердила в разговоре с Властью увольнение 12 человек и подачу в суд на 21 работника, так как те продолжают находиться на забастовке, признанной судом незаконной.

«Кезби – крупный налогоплательщик, в этом году нам 30 лет, составляем конкуренцию иностранным компаниям. Вопрос заработных плат мы решили в прошлом году. Практически 1 к 1 мы подняли зарплату. В этом году зарплаты подняли на 10% в начале года. Но мы зависим от заказчика, так как мы подрядная организация», - говорит Утешева.

По ее словам, «РД Казмунайгаз» направило им письмо, в котором говорилось, что они рассмотрят требования рабочих до 5 мая, о чем руководство «Кезби» сообщило работникам. 30 апреля «Озенмунайгаз» предложил компании перевод на 12-часовой рабочий день и повышение на 15% зарплат бригадам, которые работают в устье. Но рабочие не согласились на такие условия.

Утешева отметила, что за январь-февраль от 100% дохода компании 97% ушло на фонд оплаты труда, а за время простоя компании был нанесен ущерб в размере 700 млн. тенге.

«Кезби» занимается предоставлением услуг, способствующих добыче нефти и природного газа. Компания является крупным предприятием, где работают свыше 1000 человек.