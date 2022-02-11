Нестихающее недовольство

Протесты против пыток

Через несколько дней после окончания январских событий стали поступать сообщения о задержаниях демонстрантов и пытках и жестоком обращении с ними. Жители разных регионов начали записывать видеообращения, в которых призывали остановить насилие и перестать считать митинговавших террористами. В частности, рабочие нефтяных предприятий ТОО «КЕЗБИ» и АО «Озенмунайгаз» потребовали прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и случайно задержанных граждан. Они пригрозили митингами, если работники правоохранительных органов будут продолжать пытки.

К началу февраля родственники задержанных стали приходить к зданиям прокуратуры и следственным изоляторам в разных городах, добиваясь их освобождения. В частности, люди собирались в Алматы, Шымкенте, Талдыкоргане и других городах.

«5-го числа мой сын вышел на мирный митинг, где его ранили, выстрелив в почку. Потом ему удаляли почку в областной больнице. 8 числа его задержали омоновцы. С тех пор он лежит в тюрьме. Он в плохом состоянии, мочится кровью. Мой сын не террорист, я уверен, что он ничего не громил и не крушил. Я прошу свободы для него. Ни прокурор, ни кто-либо из полиции к нам не пришел, − рассказывал 1 февраля пришедший к городской прокуратуре Алматы отец задержанного Туменбай Гаушау.