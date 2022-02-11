Нестихающее недовольство

После январских событий по всему Казахстану возобновились локальные акции протеста. Люди требуют соблюдения своих прав, а также улучшения социально-экономических условий жизни. Протестуют трудовые коллективы, активисты, местные жители и родственники задержанных. Проходят также акции с политическими требованиями. Vласть обобщила информацию о том, как протестовала страна в течение первого месяца после январских событий.
Протесты против пыток
Через несколько дней после окончания январских событий стали поступать сообщения о задержаниях демонстрантов и пытках и жестоком обращении с ними. Жители разных регионов начали записывать видеообращения, в которых призывали остановить насилие и перестать считать митинговавших террористами. В частности, рабочие нефтяных предприятий ТОО «КЕЗБИ» и АО «Озенмунайгаз» потребовали прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и случайно задержанных граждан. Они пригрозили митингами, если работники правоохранительных органов будут продолжать пытки.
К началу февраля родственники задержанных стали приходить к зданиям прокуратуры и следственным изоляторам в разных городах, добиваясь их освобождения. В частности, люди собирались в Алматы, Шымкенте, Талдыкоргане и других городах.
«5-го числа мой сын вышел на мирный митинг, где его ранили, выстрелив в почку. Потом ему удаляли почку в областной больнице. 8 числа его задержали омоновцы. С тех пор он лежит в тюрьме. Он в плохом состоянии, мочится кровью. Мой сын не террорист, я уверен, что он ничего не громил и не крушил. Я прошу свободы для него. Ни прокурор, ни кто-либо из полиции к нам не пришел, − рассказывал 1 февраля пришедший к городской прокуратуре Алматы отец задержанного Туменбай Гаушау.
С требованием освободить незаконно задержанных детей также выступили их матери на митинге в Алматы 5 февраля.
Забастовки
В ходе газовых протестов многие трудовые коллективы на западе Казахстана, включая рабочих крупных нефтяных компаний на месторождениях Озен и Тенгиз, поддержали требования митингующих. Некоторые из них покинули рабочие места и присоединились к протесту. В других регионах и отраслях рабочие, помимо требования снизить цены на газ, также добивались повышения зарплат и улучшения условий труда. В итоге в нескольких компаниях работодатели решили пойти на встречу своим сотрудникам.
Однако после окончания протестов запросы трудовых коллективов расширились. Рабочие нескольких предприятий подготовили видеообращения, в которых попросили национализировать ранее переданные частным подрядчикам предприятия. А сотрудников перевести в штат национальных нефтяных компаний.
Рабочие нефтесервисной компании ТОО «Бургылау» 19 января рассказали в видеообращении, что их компания была приватизирована по поручению Назарбаева. После этого она решила не соблюдать трудовой кодекс, что вынудило рабочих прибегнуть к забастовкам:«Наши буровики устали. Лучше хоть грош добавить для развития страны, чем набивать карманы олигархов. Передача компании в частные руки была ошибкой. Частный предприниматель думает лишь о своей наживе, а не о людях. Уважаемый Касым-Жомарт Токаев, мы вам верим и поддерживаем, мы просим вас повлиять на возвращение ТОО «Бургылау» в государственную собственность. Вы сказали, что некоторые люди разбогатели благодаря Назарбаеву, и что теперь они должны делиться с народом».
9 февраля рабочие ТОО «Бургылау» сообщили, что руководство назвало их видеообращение дезинформацией, а генеральный директор подал в суд на двоих сотрудников. Поэтому уже почти неделю рабочие выходят на двухчасовые акции протеста и требуют организовать правительственную комиссию для решения конфликта. Вечером 9 февраля бастующие предприятия заявили, что не выйдут на работу, поскольку руководство компании не выполняет их требования.
Видеообращения со схожим содержанием записали рабочие еще 6 нефтесервисных компаний: «Бузачи Транс Курылыс», West Oil Software, Caspian food, Planika, «КаспийПрофСнаб» и KMG-Security. С аналогичным запросом выступили сотрудники энергетической компании ТОО «МАЭК-Казатомпром» и нефтегазового предприятия Total. Все они пригрозили стачками, в случае если их требования не будут выполнены. 9 февраля работники охранной фирмы KMG-Security уже объявили забастовку.
7 февраля министерство энергетики заявило, что национализация нефтесервисных компаний не рассматривается, так как снижение доли государства в экономике является приоритетом. 8 февраля Токаев во время заседания правительства поручил внимательно изучить требования трудовых коллективов, а если необходимо, снова послать туда правительственную комиссию.
Требовали улучшения условий труда также работники скорой помощи, пожарной службы, бюджетной сферы и нацкомпании «Казахтелеком». Работодатели убедили некоторые коллективы согласиться на меньшее повышение зарплат, чем ожидалось изначально.
В Жанаозене 31 января на протест выходили учителя школ №2 и №6, возражая против передачи школ в частные руки. Позже к их требованиям присоединились работники школы №17. Они опасались того, что частный собственник начнет сокращать штат сотрудников и урезать их зарплаты. В управлении образования ответили, что школы не приватизируются, а передаются в доверительное управление для улучшения качества образовательного процесса. После этого школы планируется вернуть в госуправление.
Также на сайте egov.press появились петиции об увеличении зарплат теплоэнергетикам (2,4 тыс. подписей), шахтерам, нефтяникам и металлургам (11 тыс.).
Политические акции
5 февраля в Алматы прошел митинг за отставку нового акима Ерболата Досаева и проведение выборов нового главы города. Перед этим горожане запустили петицию с теми же требованиями, которая набрала 29 тыс. подписей.
На митинг пришло порядка 150-200 человек. Люди объясняли, что не хотят видеть Досаева акимом, поскольку в 2006 году, когда он был министром здравоохранения, в Казахстане произошло массовое заражение детей ВИЧ-инфекцией. Также ему были адресованы упреки за решения на посту министра национальной экономики, которые спровоцировали земельные митинги в 2016 году. Кроме того, будучи председателем Национального банка, в октябре 2021 года Досаев отказался вести диалог с активистами, когда те добивались кредитной амнистии.
Помимо отставки акима на митинге призывали к освобождению незаконно задержанных во время январских событий и ускорению принятия закона о банкротстве физических лиц. Звучали также лозунги «Шал, кет!». Выступающие у открытого микрофона говорили о необходимости глубоких политических реформ: роспуска парламента, отставки Токаева и проведения честных выборов на всех уровнях.
На митинге в Алматы не блокировали интернет, как это бывает на акциях протеста. Наряд сотрудников полиции был немногочисленным. Протестную акцию освещали государственные телеканалы, которые ранее игнорировали такие мероприятия.
Социальные и локальные протесты
Митинги по жилищным и социальным проблемам были сконцентрированы в основном на западе страны. 26 января на одиночный пикет вышел житель Уральска Бекболат Утебаев, призывая снизить пенсионный возраст. Его задержали во время пикета, но спустя пять часов освободили. «Один сытый нуротановец — это более 30 недоживших до пенсии людей», − написал он на своем плакате.
30 января также была запущена петиция по снижению пенсионного возраста для женщин до 55-58 лет. Она набрала порядка 300 тыс. подписей.
31 января у здания акимата в Актау собралась группа многодетных матерей, требующих приватизировать арендные квартиры, в которых они проживают. По словам женщин, в 2020 году всего около 500 семей переехали в Актау по спонсорской поддержке «Озенмунайгаза». Но они не знали, что жилье предоставлено им в аренду.
Позже их принял аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. По словам участников встречи, глава области не предложил однозначного решения, и вместо этого попросил 10 дней на рассмотрение вопроса. 8 февраля женщины снова пришли в акимат, но там их не приняли.
В ночь на 9 февраля многодетные матери перекрыли одну из дорог в Актау. Представители администрации акимата города сообщили, что Ногаев примет их завтра, после чего они разошлись. На встрече Ногаев заявил, что арендное жилье не подлежит приватизации, однако срок аренды не ограничен. Несмотря на это по итогам встречи глава города поручил продолжить работу комиссии по решению этого вопроса.
2 февраля трое жителей Жанаозена провели пикет в столице, пытаясь обратить внимание на проблему безработицы в их городе. По словам участников, они «записались в очередь» на работу в «Озенмунайгазе» еще в 2017–2018 годах. Уже 3 февраля сотни жанаозенцев собрались у городского акимата, чтобы добиться трудоустройства в нефтегазовой отрасли. С того момента они ежедневно собираются у акимата, а список людей, ищущих работу, вырос до 2500 имен.
8 февраля в Жанаозене начала работу областная комиссия по вопросам трудоустройства безработных граждан. Через день члены комиссии сообщили, что до конца февраля в «Озенмунайгаз» наймут 100 очередников, еще 61 человек будет рекрутирован сервисными компаниями. Однако протестующие не согласились с предложениями комиссии и потребовали приезда генерального директора АО НК «Казмунайгаз» Алика Айдарбаева и госсекретаря Ерлана Карина.
В Алматы горожане выступали против застроек. 23 января жители Погрангородка вышли на очередную акцию протеста против строительства элитного жилого комплекса на территории Института гинекологии и акушерства. Они растянули транспаранты со словами «Нет строительству ЖК на земле роддома» и «Верните парк Институту матери и ребёнка» вдоль проспекта Достык. 27 января появилась петиция, с требованием вернуть отчужденный участок института в государственную собственность, которую подписали более 1200 человек.
А 31 января пикет организовали жители микрорайона Самал-3, требуя от ТОО «SAMAL Residence» прекратить строительство на месте сквера. В 2021 году они уже проводили несколько сходов, после чего экс-аким Сагинтаев пообещал, что сквер будет выкуплен государством. Однако спустя пять месяцев застройщик снова начал работы. Чуть позже к месту застройки прибыли сотрудники профильного управления, которые заявили о том, что «митинг жителей является незаконным».
2 февраля новый аким Досаев распорядился приостановить строительство на 19 объектах, в том числе в микрорайоне Самал-3 на территории Института акушерства и гинекологии.
Эксперты, участвовавшие в дискуссии PaperLab, отмечают, что у властей сложилось ложное ощущение завершенности январских событий и возвращения контроля над жизнью общества. Однако спустя месяц начался очередной виток протестной мобилизации. Это связано с тем, что один социальный взрыв неизбежно порождает другие, обнажая все новые проблемные места прежнего политического порядка. По мнению экспертов, если власти не ускорят реформы, это может привести к еще одному социальному взрыву, так как у граждан по-прежнему нет иных инструментов, чтобы влиять на решения государства.