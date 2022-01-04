Работа предприятия не останавливалась, утверждают в ТШО
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Сотни нефтяников на Тенгизе вышли на акцию в поддержку протестующих в Мангистау
Кадр из видео, опубликован изданием "Ак жайык"

Тамара Вааль, Vласть

Часть работников субподрядных организаций «Тенгизшевройл» действительно поддержали граждан, которые вышли на митинги в Мангистауской области. Однако, как заявили Vласти в пресс-службе компании, на деятельности ТШО это не отразилось.

«В ТОО «Тенгизшевройл» осведомлены о том, что некоторое количество работников субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении для выражения поддержки мирным митингам в Мангистауской области. Группы по трудовым отношениям ТШО и подрядных организаций проводят совместную работу для скорого урегулирования данной ситуации», - говорится в сообщении.

Здесь заверили, что производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме.

Между тем, по данным атырауского издания «Ак жайык», к акции присоединяются новые рабочие, а на место вылетел первым заместитель акима Атырауской области Серик Айдарбеков.

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