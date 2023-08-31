Невидимое возвращение больших активов

В феврале 2022 года, в ответ на события Қаңтар в Казахстане, президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости вернуть незаконно выведенные активы. По мнению экспертов, недавно принятый закон, который должен обеспечить эффективность этой работы, на самом деле закрепит ее непрозрачность и избирательный подход властей.

По словам Токаева, возвращение активов позволит снизить концентрацию ресурсов в руках немногочисленной элиты, тем самым улучшив конкуренцию и общую экономическую ситуацию в стране.

Правительство уже сформировало Комиссию по возврату внутренних активов в марте 2022 года и Комиссию по возврату иностранных активов в июне прошлого года. Руководить этими комиссиями поручили Генеральной прокуратуре.

Новый закон, подписанный Токаевым 12 июля, предполагает создание еще одной структуры для управления миллиардами, которые правительство планирует вернуть в государственную казну.

Эти активы будут направлены в специальный государственный фонд под управлением еще одной комиссии.

Пока правительство создает организационно-правовую инфраструктуру, Генпрокуратура не раз рассказывала в прессе о своих успехах в деле возврата активов.

По состоянию на 1 июля, по данным Генпрокуратуры, в Казахстан было возвращено 860 млрд тенге (около $1,9 млрд), «в том числе [не менее] $589 млн. из зарубежных стран».

Однако Генпрокуратура заявила, что не может обнародовать имена всех людей, владевших этими активами, а также данные о конкретных счетах, предприятиях или земельных участках, которые были возвращены государству, пока идут досудебные расследования.

Пока названы имена лишь нескольких членов семьи бывшего президента Нурсултана Назарбаева, чьи активы были возвращены государству: Болат Назарбаев, Кайрат Сатыбалды, Тимур Кулибаев, Кайрат Боранбаев и Кайрат Шарипбаев.

Отсутствие подробностей прямо противоречит обещаниям Токаева сделать этот процесс прозрачным. Хотя именно непрозрачные сделки в прошлом привели к незаконному присвоению и выводу этих активов. Эксперты утверждают, что закон, в том виде, в котором он изложен, открывает новые возможности для непрозрачной и избирательной работы ведомств, занимающихся возвратом средств государству.

Нацеленность на богатых

Будущая комиссия, согласно закону, будет вести реестр с именами людей, которые могли незаконно вывести активы на сумму более $100 млн. После внесения их данных в реестр они могут быть подвергнуты расследованию сроком до одного года. В течение этого срока активы, попавшие под подозрение государства, будут заморожены. И если против конкретного человека не будет доказательств, его имя вычеркнут из списка, а его замороженные активы будут возвращены.

В Генпрокуратуре и правительстве заявили, что выявление потенциальных незаконно выведенных активов на сумму более $100 млн. − это стратегия, направленная на разрушение олигополии, сформировавшейся в стране за последние три десятилетия.

Отвечая на вопрос в парламенте, заместитель Генпрокурора Улан Байжанов отметил, что при нарушениях на сумму менее $100 млн. система правосудия будет действовать в рамках прежних правовых процедур.

Томас Мэйн, научный сотрудник Оксфордского университета, специализирующийся на Центральной Азии и борьбе с коррупцией, рассказал в интервью Власти, что возврат активов станет положительной мерой, если все сделать правильно.

«Мы регулярно видим, как автократы и диктаторы выступают за борьбу с коррупцией. В основном это популистские шаги. И это выглядит особенно хорошо, если вы получаете активы из-за рубежа и возвращаете их на родину», − сказал Мэйн.

Но дьявол кроется в деталях, считает экономист Касымхан Каппаров.

«Пока в рамках закона министерство финансов создало только один счет, но не раскрыло никаких подробностей. Что касается управляющей компании, то также неясно, кто и как будет ею управлять».

По мнению Мэйна, вместо реальной попытки вернуть все активы это может быть целенаправленным решением ослабить бизнесменов, близких к Назарбаеву, включая членов его семьи.

«Я думаю, что любой человек, имеющий в Казахстане более $100 млн., должен быть допрошен о том, как эти деньги были заработаны. В то же время существует опасность превращения этого процесса в произвольный арест активов людей, которые по своим политическим взглядам не совпадают с Токаевым», − допускает Мэйн.