Оператор по перевозке грузов Eurotransit Nur Zholy передал государству свой транспортно-логистический комплекс

Департамент агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершил досудебное расследование в отношении ТОО «Eurotransit Nur Zholy». Как сообщает АФМ, компания, являясь единственным оператором по перевозке грузов в Казахстан с нейтральной стороны Китайской Народной Республики, незаконно завысила стоимость этой услуги.

«В частности, порожние грузовые автомашины, принадлежащие компании, прибывали на склад ТОО, откуда они следовали на нейтральную сторону КНР, загружались товаром и возвращались обратно на склад ТОО. Высокую стоимость за эту услугу, то есть за один рейс (протяженностью 3 км) компания установила незаконно. В результате доход от монополистической деятельности составил свыше 4,2 млрд тенге», - отмечается в сообщении.

По информации АФМ, в ходе расследования от руководства ТОО, признавшего вину в полном объеме, поступило ходатайство о передаче в доход государства активов компании – земельного участка площадью 3,6 га и транспортно-логистическим комплексом на нем стоимостью более 5,3 млрд тенге.

О расследовании в отношении Eurotransit Nur Zholy сообщалось еще в апреле прошлого года. Но тогда указывалось, что расследование ведет агентство по защите и развитию конкуренции. Других подробностей не приводилось.

Конечными бенефициарами Eurotransit Nur Zholy являются муж Дариги Назарбаевой Кайрат Шарипбаев, его семья и окружение.