Оператор по перевозке грузов Eurotransit Nur Zholy передал государству свой транспортно-логистический комплекс

Руководство обвиняют в незаконном завышении стоимости услуг
Департамент агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершил досудебное расследование в отношении ТОО «Eurotransit Nur Zholy». Как сообщает АФМ, компания, являясь единственным оператором по перевозке грузов в Казахстан с нейтральной стороны Китайской Народной Республики, незаконно завысила стоимость этой услуги.
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