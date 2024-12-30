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30 декабря 2024
Дмитрий Мазоренко, фото Жанары Каримовой

Экономика Казахстана в 2024 году: ВВП растет, доходы снижаются

Как чувствовала себя экономика в этом году и что ждет казахстанцев в следующем

Экономика Казахстана в 2024 году: ВВП растет, доходы снижаются

В этом году ВВП Казахстана вырос, но это никак не отразилось на доходах граждан. К концу года они стали уходить в минус из-за все еще высокой инфляции. Ее подстегивает повышение тарифов на коммунальные услуги и цен на топливо, а также девальвация тенге, главный эффект которой — удорожание импортных товаров.

В 2025 году экономика продолжит расти, но перспектив для повышения доходов мало. Потенциал их увеличения для работников бюджетной сферы по-прежнему будет ограничиваться состоянием государственных финансов, которые окажутся под давлением возможного снижения цен на нефть, ослабления тенге и удорожания импорта.

Частный сектор при этом столкнется с повышением налоговой нагрузки в связи с ростом социальных и пенсионных отчислений. Неопределенность для них создает и новый налоговый кодекс, который должен быть утвержден в следующем году.

Эксперты, опрошенные «Властью», ожидают более частых забастовок по причине падающей покупательной способности. В связи с этим властям важно начать сокращать расходы на создание искусственных проектов и занятости в разных секторах экономики, чтобы перераспределять эти деньги на социальные статьи и инициативы, способствующие реальному росту занятости и производства.

Рост ВВП при падении доходов

По итогам 11 месяцев этого года, как показывает анализ Halyk Finance, экономика выросла на 4,4%, во многом благодаря ненефтяному сектору (рост на 5,1%).

Особенно высокие темпы роста наблюдались в торговле (+8,2%), доля которой в ВВП составляет 15,8%. Наиболее активно рос непродовольственный розничный сегмент (+9,7%).

Такой же значительный подъем торговли наблюдался в 2021 году, когда началось восстановление после пандемии. И если тогда он сопровождался увеличением реальных доходов граждан, то 2024 год заканчивается их просадкой.

Вместе с торговлей положительную динамику демонстрировали сферы строительства (10,3%), транспорта (8,1%), металлургии (7,2%) и машиностроения (6,9%). Доля обрабатывающего сектора в ВВП составляет 12,4%, тогда как строительства и транспорта – 5,3% и 5,4%, соответственно.

После спада производства в 2023 году (на 8,4%), рост возобновился и в сельском хозяйстве. Его доля в ВВП составляет 4,2%.

Горнодобывающий сектор, на который приходится 13,5% ВВП и порядка 60% доходов республиканского бюджета, демонстрирует минимальный рост (0,1%). Такой результат связан со снижением добычи нефти до прогнозируемых 87,8 млн тонн (ниже годового плана в 90,3 млн тонн) из-за ремонта на месторождениях Тенгиз и Кашаган.

Вопреки неплохим производственным результатам, предприятия стали меньше инвестировать в основной капитал. По итогам 11 месяцев 2024 года в структуре инвестиций заметно возросла доля государственных вливаний — на 5,4% до 20,2%, а также заемных средств — на 4,1% до 14,2%.

Это происходит в ситуации снижения объемов инвестиций в целом. С 2005 года их доля к ВВП сократилась более чем вдвое, до 15%.

Тем не менее экономика пока остается в положительной зоне. Halyk Finance ожидает ее роста на 4,2% по итогам года.

Однако этот рост слабо конвертируется в увеличение реальных доходов наемных работников. По итогам 10 месяцев они упали на 0,2%. К концу года спад, вероятно, окажется еще большим в связи с недавним ослаблением тенге, после которого возрастет стоимость как самой импортной продукции, так и местной, зависящей от импортных компонентов.

Заметнее всего доходы падали в строительстве, здравоохранении, госуправлении и сфере административного обслуживания, где совокупно трудится более 50% наемных работников страны.

Зарплаты в течение трех кварталов этого года шли вверх только в нескольких секторах: в телекоммуникациях (18,2%, в среднем составив 673 тыс. тенге) и в финансах (14,7%, в среднем 831 тыс. тенге), где занято 9% населения. В сельском хозяйстве доходы тоже росли (10,6%), но средний уровень зарплат в нем остается довольно низким (284 тыс. тенге).

Премьер-министр Олжас Бектенов во время круглого стола на тему глобальных инвестиций в 2024 году, фото invest.gov.kz

Доходы не в приоритете

Увеличение зарплат было одним из ключевых направлений социальной и экономической политики в 2023 году. Главным решением в этой части стало повышение минимальной заработной платы с 70 до 85 тыс. тенге.

«Благодаря этому увеличились доходы порядка 1,8 млн наемных работников с зарплатой до 85 тыс. тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе 350 тыс. бюджетников. Повышение МЗП коснулось [тех, у кого нет] специальных профессиональных навыков и квалификации», — рассказали Власти об итогах этой меры в министерстве труда и социальной защиты населения.

Муслим Хасенов, ассоциированный профессор Maqsut Narikbayev University, специалист по трудовому праву и социальной политике, констатирует, что в 2024 тема доходов ушла с первого плана.

«В социальной политике государство продолжало улучшать администрирование, а также приняло несколько важных законов», — пояснил он.

Первый — о защите прав женщин и безопасности детей. Помимо ужесточения наказания за бытовое насилие он предполагает развитие инфраструктуры для пострадавших от него — центров поддержки, которые будут действовать на уровне районов и откроются во всех регионах Казахстана.

Второй закон был направлен на решение проблемы закредитованности граждан. Он дал гражданам больше защиты от собственного злоупотребления потребительскими займами, а также действий коллекторов и мошенников.

Третий закон касался жилищной политики. Согласно ему, “Отбасы банк” должен стать институтом развития, который будет заниматься распределением жилья и постановкой граждан на учет. Он должен будет расширить перечень лиц, нуждающихся в жилье. Преимущественно за счет граждан старше 18 лет, которые в последние 5 лет не имели жилья.

Шолпан Айтенова, экономист и директор Zertteu Research, указала не только на ослабление важности темы доходов, но и на быстрое исчерпание прошлогоднего повышения зарплат в связи с ростом тарифов и инфляции, а также девальвацией тенге.

«У нас любят показывать рост благосостояния через ВВП, но в основном он строится на показателях добычи и продажи нефти. В этом секторе занято не так много людей, поэтому ВВП едва ли отражает рост благосостояния», — говорит она.

«Инфляция и девальвация сейчас серьезно влияют на покупательную способность. Они будут увеличивать неравенство за счет неравномерного роста доходов по секторам».

Айтенова напомнила, что во второй половине 2024 года главной темой экономических дискуссий был бюджетный кризис. И члены правительства стали выступать в них с аргументом, что государство вынуждено тратить много денег на социальную сферу.

«Но если мы будем углубляться в детали статистики, это не так. В бюджете у нас “сидят” большие непродуктивные расходы, которые помогают увеличивать занятость. Но не в продуктивных сферах, а на бюрократическом уровне. И если мы сократим это финансирование, у нас значительно вырастет безработица. Уволенные не смогут платить по разным обязательствам, прежде всего по ипотеке, и мы столкнемся с банковским кризисом», — объяснила эксперт.

Эта система, по словам Айтеновой, сложилась потому, что государственный бюджет на протяжении многих лет остается основным источником финансирования экономики. Причем в любой ее части: производственной, банковской, МСБ и других. Создав непродуктивные предприятия и рабочие места в разных отраслях, государство пришло к большому дефициту бюджета.

«Из-за инфляции расходы на поддержание непродуктивной занятости приходится постоянно индексировать, что в будущем может привести к неуправляемости госфинансов. Кроме того, это показывает низкую результативность по диверсификации экономики. Действия государства в этой части не сработали и мы по-прежнему остаемся зависимыми от экспорта углеводородов и цен на них», — считает экономист.

фото Жанары Каримовой

Впереди непредсказуемость и рост социального напряжения

В 2025 году нефть продолжит оставаться ключевым фактором как для экономики, так и для госфинансов. От объемов добычи и цен на сырье в большей степени будет зависеть курс тенге, инфляция, а также показатели роста ВВП и роста реальных доходов.

Однако непредсказуемость действий Дональда Трампа, который в начале 2025 года вступит в должность президента США, может привести к существенной волатильности цен на углеводороды.

В начале декабря тогдашний министр национальной экономики Нурлан Байбазаров заявил, что правительство готово к просадке цены на нефть только до $60 за баррель. И если ценовая конъюнктура будет негативной, правительство столкнется с необходимостью сокращать расходы бюджета.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев не стал отвечать на вопросы «Власти» о том, насколько уровень добычи нефти и выручка нефтяных компаний Казахстана могут отойти от плановых значений 2025 года.

«Есть разные прогнозы у аналитиков и агентств. Но нужно принимать во внимание, что ОПЕК достаточно эффективно исполняет квоты по снижению, и это является стабилизирующим фактором для цен», — сказал Саткалиев.

Центр исследований прикладной экономики (AERC) прогнозирует, что среднегодовая цена на нефть в 2025-м сложится на уроне $78-82. Давление на стоимость углеводородов, помимо политики Трампа, может оказать возвращение Ливии на рынок нефти, стабилизация обстановки на Ближнем Востоке, а также дальнейшее рассогласованность участников соглашения ОПЕК+ по сдерживанию добычи. В том числе со стороны Казахстана, который выходил за пределы отведенных ему квот на протяжении всего 2024 года.

Объемы добычи нефти в Казахстане, по ожиданиям AERC, вырастут до 89 млн. тонн. Увеличить их поможет запуск проекта расширения месторождения Тенгиз во втором квартале 2025 года. Это же поддержит и ВВП, который может прибавить по итогам года 4-4,5%.

Дефицит бюджета, согласно прогнозу AERC, в следующем году может составить 4,7% от ВВП (6,6 трлн тенге), увеличившись на 0,6% по сравнению с этим годом. При этом запланированные трансферты из Национального фонда покроют дефицит лишь на 5,2 трлн тенге.

Опрошенные «Властью» эксперты полагают, что основной эффект от повышения тарифов и девальвации тенге казахстанцы ощутят в первые месяцы 2025 года. Учитывая возможную волатильность цен на нефть и курса тенге, довольно сложно прогнозировать динамику реальных доходов. В AERC полагают, что они могут увеличиться на 5,4% в 2025 году.

Вопрос реальных доходов, по мнению Хасенова, предопределит курс социальной политики в 2025 году. Но поднять зарплаты будет непросто, особенно в частном секторе экономики. Он не уверен, что частные предприятия пойдут на повышение зарплат, и на то есть несколько причин.

«С нового года увеличатся размеры социальных отчислений с 3,5% до 5%. Также работодатели должны будут делать дополнительные пенсионные взносы за своих работников. Более того, соцотчисления нужно будет производить уже не только по трудовым договорам, но и по договорам ГПХ. Еще в следующем году примут новый Налоговый кодекс. Он будет влиять как на доходы, так и на стоимость товаров и услуг», — заметил он.

В связи с этим Хасенов ожидает роста числа забастовок. Если в 2024 году на них выходили в основном нефтяники и шахтеры, то в 2025 объявлять их могут представители и других профессий, полагает он.

Напряжение также вырастет и в нефтяном секторе, поскольку множество нефтесервисных компаний закончит работу по проекту расширения Тенгиза.

Айтенова говорит, что в этих обстоятельствах государству особенно важно начать сокращать расходы на проекты, которые не способствуют развитию экономики и создают непродуктивные рабочие места. В противном случае власти будут все более активно наращивать внешний долг и приближать госфинансы страны к коллапсу.

«При этом необходимо сохранить все важные статьи социальных расходов. (Председатель комитета мажилиса по социально-культурному развитию) Асхат Аймагамбетов говорил, что правительство хочет сократить расходы на лечение рака. Но прямые социальные расходы сокращать как раз не нужно. Они не такие существенные в сравнении с расходами на административное обслуживание этих сфер», — подчеркнула экономист.

В качестве одной из таких мер она предложила упразднить все социально-предпринимательские корпорации. Их эффективность и вклад в региональный ВВП, по ее мнению, является сомнительным. Также можно упразднить Агентство по стратегическому планированию и реформам (АСПИР) при президенте, расходы которого составляют 22 млрд тенге. Для этой работы достаточно будет создать департамент внутри министерства

«Функции АСПИР вполне мог бы выполнять один департамент в министерстве национальной экономики, как раньше и было. Но это была инициатива президента, поэтому такой политически чувствительный вопрос не поднимается. Мне кажется, что нужно отходить от такой практики автоматической поддержки инициатив президента. Необходимо исходить из целесообразности различных расходов бюджета», — заключила она.

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