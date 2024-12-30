Экономика Казахстана в 2024 году: ВВП растет, доходы снижаются

В этом году ВВП Казахстана вырос, но это никак не отразилось на доходах граждан. К концу года они стали уходить в минус из-за все еще высокой инфляции. Ее подстегивает повышение тарифов на коммунальные услуги и цен на топливо, а также девальвация тенге, главный эффект которой — удорожание импортных товаров.

В 2025 году экономика продолжит расти, но перспектив для повышения доходов мало. Потенциал их увеличения для работников бюджетной сферы по-прежнему будет ограничиваться состоянием государственных финансов, которые окажутся под давлением возможного снижения цен на нефть, ослабления тенге и удорожания импорта.

Частный сектор при этом столкнется с повышением налоговой нагрузки в связи с ростом социальных и пенсионных отчислений. Неопределенность для них создает и новый налоговый кодекс, который должен быть утвержден в следующем году.

Эксперты, опрошенные «Властью», ожидают более частых забастовок по причине падающей покупательной способности. В связи с этим властям важно начать сокращать расходы на создание искусственных проектов и занятости в разных секторах экономики, чтобы перераспределять эти деньги на социальные статьи и инициативы, способствующие реальному росту занятости и производства.

Рост ВВП при падении доходов

По итогам 11 месяцев этого года, как показывает анализ Halyk Finance, экономика выросла на 4,4%, во многом благодаря ненефтяному сектору (рост на 5,1%).

Особенно высокие темпы роста наблюдались в торговле (+8,2%), доля которой в ВВП составляет 15,8%. Наиболее активно рос непродовольственный розничный сегмент (+9,7%).

Такой же значительный подъем торговли наблюдался в 2021 году, когда началось восстановление после пандемии. И если тогда он сопровождался увеличением реальных доходов граждан, то 2024 год заканчивается их просадкой.

Вместе с торговлей положительную динамику демонстрировали сферы строительства (10,3%), транспорта (8,1%), металлургии (7,2%) и машиностроения (6,9%). Доля обрабатывающего сектора в ВВП составляет 12,4%, тогда как строительства и транспорта – 5,3% и 5,4%, соответственно.

После спада производства в 2023 году (на 8,4%), рост возобновился и в сельском хозяйстве. Его доля в ВВП составляет 4,2%.

Горнодобывающий сектор, на который приходится 13,5% ВВП и порядка 60% доходов республиканского бюджета, демонстрирует минимальный рост (0,1%). Такой результат связан со снижением добычи нефти до прогнозируемых 87,8 млн тонн (ниже годового плана в 90,3 млн тонн) из-за ремонта на месторождениях Тенгиз и Кашаган.

Вопреки неплохим производственным результатам, предприятия стали меньше инвестировать в основной капитал. По итогам 11 месяцев 2024 года в структуре инвестиций заметно возросла доля государственных вливаний — на 5,4% до 20,2%, а также заемных средств — на 4,1% до 14,2%.