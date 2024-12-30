Экономика Казахстана в 2024 году: ВВП растет, доходы снижаются

В этом году ВВП Казахстана вырос, но это никак не отразилось на доходах граждан. К концу года они стали уходить в минус из-за все еще высокой инфляции. Ее подстегивает повышение тарифов на коммунальные услуги и цен на топливо, а также девальвация тенге, главный эффект которой — удорожание импортных товаров.
В 2025 году экономика продолжит расти, но перспектив для повышения доходов мало. Потенциал их увеличения для работников бюджетной сферы по-прежнему будет ограничиваться состоянием государственных финансов, которые окажутся под давлением возможного снижения цен на нефть, ослабления тенге и удорожания импорта.
Частный сектор при этом столкнется с повышением налоговой нагрузки в связи с ростом социальных и пенсионных отчислений. Неопределенность для них создает и новый налоговый кодекс, который должен быть утвержден в следующем году.
Эксперты, опрошенные «Властью», ожидают более частых забастовок по причине падающей покупательной способности. В связи с этим властям важно начать сокращать расходы на создание искусственных проектов и занятости в разных секторах экономики, чтобы перераспределять эти деньги на социальные статьи и инициативы, способствующие реальному росту занятости и производства.
Рост ВВП при падении доходов
По итогам 11 месяцев этого года, как показывает анализ Halyk Finance, экономика выросла на 4,4%, во многом благодаря ненефтяному сектору (рост на 5,1%).
Особенно высокие темпы роста наблюдались в торговле (+8,2%), доля которой в ВВП составляет 15,8%. Наиболее активно рос непродовольственный розничный сегмент (+9,7%).
Такой же значительный подъем торговли наблюдался в 2021 году, когда началось восстановление после пандемии. И если тогда он сопровождался увеличением реальных доходов граждан, то 2024 год заканчивается их просадкой.
Вместе с торговлей положительную динамику демонстрировали сферы строительства (10,3%), транспорта (8,1%), металлургии (7,2%) и машиностроения (6,9%). Доля обрабатывающего сектора в ВВП составляет 12,4%, тогда как строительства и транспорта – 5,3% и 5,4%, соответственно.
После спада производства в 2023 году (на 8,4%), рост возобновился и в сельском хозяйстве. Его доля в ВВП составляет 4,2%.
Горнодобывающий сектор, на который приходится 13,5% ВВП и порядка 60% доходов республиканского бюджета, демонстрирует минимальный рост (0,1%). Такой результат связан со снижением добычи нефти до прогнозируемых 87,8 млн тонн (ниже годового плана в 90,3 млн тонн) из-за ремонта на месторождениях Тенгиз и Кашаган.
Вопреки неплохим производственным результатам, предприятия стали меньше инвестировать в основной капитал. По итогам 11 месяцев 2024 года в структуре инвестиций заметно возросла доля государственных вливаний — на 5,4% до 20,2%, а также заемных средств — на 4,1% до 14,2%.
Тем не менее экономика пока остается в положительной зоне. Halyk Finance ожидает ее роста на 4,2% по итогам года.
Однако этот рост слабо конвертируется в увеличение реальных доходов наемных работников. По итогам 10 месяцев они упали на 0,2%. К концу года спад, вероятно, окажется еще большим в связи с недавним ослаблением тенге, после которого возрастет стоимость как самой импортной продукции, так и местной, зависящей от импортных компонентов.
Заметнее всего доходы падали в строительстве, здравоохранении, госуправлении и сфере административного обслуживания, где совокупно трудится более 50% наемных работников страны.
Зарплаты в течение трех кварталов этого года шли вверх только в нескольких секторах: в телекоммуникациях (18,2%, в среднем составив 673 тыс. тенге) и в финансах (14,7%, в среднем 831 тыс. тенге), где занято 9% населения. В сельском хозяйстве доходы тоже росли (10,6%), но средний уровень зарплат в нем остается довольно низким (284 тыс. тенге).
Доходы не в приоритете
Увеличение зарплат было одним из ключевых направлений социальной и экономической политики в 2023 году. Главным решением в этой части стало повышение минимальной заработной платы с 70 до 85 тыс. тенге.
«Благодаря этому увеличились доходы порядка 1,8 млн наемных работников с зарплатой до 85 тыс. тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе 350 тыс. бюджетников. Повышение МЗП коснулось [тех, у кого нет] специальных профессиональных навыков и квалификации», — рассказали Власти об итогах этой меры в министерстве труда и социальной защиты населения.
Муслим Хасенов, ассоциированный профессор Maqsut Narikbayev University, специалист по трудовому праву и социальной политике, констатирует, что в 2024 тема доходов ушла с первого плана.
«В социальной политике государство продолжало улучшать администрирование, а также приняло несколько важных законов», — пояснил он.
Первый — о защите прав женщин и безопасности детей. Помимо ужесточения наказания за бытовое насилие он предполагает развитие инфраструктуры для пострадавших от него — центров поддержки, которые будут действовать на уровне районов и откроются во всех регионах Казахстана.
Второй закон был направлен на решение проблемы закредитованности граждан. Он дал гражданам больше защиты от собственного злоупотребления потребительскими займами, а также действий коллекторов и мошенников.
Третий закон касался жилищной политики. Согласно ему, “Отбасы банк” должен стать институтом развития, который будет заниматься распределением жилья и постановкой граждан на учет. Он должен будет расширить перечень лиц, нуждающихся в жилье. Преимущественно за счет граждан старше 18 лет, которые в последние 5 лет не имели жилья.
Шолпан Айтенова, экономист и директор Zertteu Research, указала не только на ослабление важности темы доходов, но и на быстрое исчерпание прошлогоднего повышения зарплат в связи с ростом тарифов и инфляции, а также девальвацией тенге.
«У нас любят показывать рост благосостояния через ВВП, но в основном он строится на показателях добычи и продажи нефти. В этом секторе занято не так много людей, поэтому ВВП едва ли отражает рост благосостояния», — говорит она.
Айтенова напомнила, что во второй половине 2024 года главной темой экономических дискуссий был бюджетный кризис. И члены правительства стали выступать в них с аргументом, что государство вынуждено тратить много денег на социальную сферу.
«Но если мы будем углубляться в детали статистики, это не так. В бюджете у нас “сидят” большие непродуктивные расходы, которые помогают увеличивать занятость. Но не в продуктивных сферах, а на бюрократическом уровне. И если мы сократим это финансирование, у нас значительно вырастет безработица. Уволенные не смогут платить по разным обязательствам, прежде всего по ипотеке, и мы столкнемся с банковским кризисом», — объяснила эксперт.
Эта система, по словам Айтеновой, сложилась потому, что государственный бюджет на протяжении многих лет остается основным источником финансирования экономики. Причем в любой ее части: производственной, банковской, МСБ и других. Создав непродуктивные предприятия и рабочие места в разных отраслях, государство пришло к большому дефициту бюджета.
«Из-за инфляции расходы на поддержание непродуктивной занятости приходится постоянно индексировать, что в будущем может привести к неуправляемости госфинансов. Кроме того, это показывает низкую результативность по диверсификации экономики. Действия государства в этой части не сработали и мы по-прежнему остаемся зависимыми от экспорта углеводородов и цен на них», — считает экономист.
Впереди непредсказуемость и рост социального напряжения
В 2025 году нефть продолжит оставаться ключевым фактором как для экономики, так и для госфинансов. От объемов добычи и цен на сырье в большей степени будет зависеть курс тенге, инфляция, а также показатели роста ВВП и роста реальных доходов.
Однако непредсказуемость действий Дональда Трампа, который в начале 2025 года вступит в должность президента США, может привести к существенной волатильности цен на углеводороды.
В начале декабря тогдашний министр национальной экономики Нурлан Байбазаров заявил, что правительство готово к просадке цены на нефть только до $60 за баррель. И если ценовая конъюнктура будет негативной, правительство столкнется с необходимостью сокращать расходы бюджета.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев не стал отвечать на вопросы «Власти» о том, насколько уровень добычи нефти и выручка нефтяных компаний Казахстана могут отойти от плановых значений 2025 года.
«Есть разные прогнозы у аналитиков и агентств. Но нужно принимать во внимание, что ОПЕК достаточно эффективно исполняет квоты по снижению, и это является стабилизирующим фактором для цен», — сказал Саткалиев.
Центр исследований прикладной экономики (AERC) прогнозирует, что среднегодовая цена на нефть в 2025-м сложится на уроне $78-82. Давление на стоимость углеводородов, помимо политики Трампа, может оказать возвращение Ливии на рынок нефти, стабилизация обстановки на Ближнем Востоке, а также дальнейшее рассогласованность участников соглашения ОПЕК+ по сдерживанию добычи. В том числе со стороны Казахстана, который выходил за пределы отведенных ему квот на протяжении всего 2024 года.
Объемы добычи нефти в Казахстане, по ожиданиям AERC, вырастут до 89 млн. тонн. Увеличить их поможет запуск проекта расширения месторождения Тенгиз во втором квартале 2025 года. Это же поддержит и ВВП, который может прибавить по итогам года 4-4,5%.
Дефицит бюджета, согласно прогнозу AERC, в следующем году может составить 4,7% от ВВП (6,6 трлн тенге), увеличившись на 0,6% по сравнению с этим годом. При этом запланированные трансферты из Национального фонда покроют дефицит лишь на 5,2 трлн тенге.
Опрошенные «Властью» эксперты полагают, что основной эффект от повышения тарифов и девальвации тенге казахстанцы ощутят в первые месяцы 2025 года. Учитывая возможную волатильность цен на нефть и курса тенге, довольно сложно прогнозировать динамику реальных доходов. В AERC полагают, что они могут увеличиться на 5,4% в 2025 году.
Вопрос реальных доходов, по мнению Хасенова, предопределит курс социальной политики в 2025 году. Но поднять зарплаты будет непросто, особенно в частном секторе экономики. Он не уверен, что частные предприятия пойдут на повышение зарплат, и на то есть несколько причин.
«С нового года увеличатся размеры социальных отчислений с 3,5% до 5%. Также работодатели должны будут делать дополнительные пенсионные взносы за своих работников. Более того, соцотчисления нужно будет производить уже не только по трудовым договорам, но и по договорам ГПХ. Еще в следующем году примут новый Налоговый кодекс. Он будет влиять как на доходы, так и на стоимость товаров и услуг», — заметил он.
Напряжение также вырастет и в нефтяном секторе, поскольку множество нефтесервисных компаний закончит работу по проекту расширения Тенгиза.
Айтенова говорит, что в этих обстоятельствах государству особенно важно начать сокращать расходы на проекты, которые не способствуют развитию экономики и создают непродуктивные рабочие места. В противном случае власти будут все более активно наращивать внешний долг и приближать госфинансы страны к коллапсу.
«При этом необходимо сохранить все важные статьи социальных расходов. (Председатель комитета мажилиса по социально-культурному развитию) Асхат Аймагамбетов говорил, что правительство хочет сократить расходы на лечение рака. Но прямые социальные расходы сокращать как раз не нужно. Они не такие существенные в сравнении с расходами на административное обслуживание этих сфер», — подчеркнула экономист.
В качестве одной из таких мер она предложила упразднить все социально-предпринимательские корпорации. Их эффективность и вклад в региональный ВВП, по ее мнению, является сомнительным. Также можно упразднить Агентство по стратегическому планированию и реформам (АСПИР) при президенте, расходы которого составляют 22 млрд тенге. Для этой работы достаточно будет создать департамент внутри министерства
«Функции АСПИР вполне мог бы выполнять один департамент в министерстве национальной экономики, как раньше и было. Но это была инициатива президента, поэтому такой политически чувствительный вопрос не поднимается. Мне кажется, что нужно отходить от такой практики автоматической поддержки инициатив президента. Необходимо исходить из целесообразности различных расходов бюджета», — заключила она.
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