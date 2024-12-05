Из-за снижения добычи нефти Нацфонд недополучит 1,5 трлн тенге, подтвердил Байбазаров

В связи со снижением добычи нефти в 2024 году на 5,1 млн тонн Национальный фонд недополучит 1,5 трлн тенге, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената депутат Серик Утешев, а министр национальной экономики Нурлан Байбазаров подтвердил эту информацию.

«Прогноз поступления в Национальный фонд от организации нефтяного сектора на 2024 год определен в сумме 4,5 трлн тенге, с уменьшением почти на 1,5 трлн тенге против утвержденного плана. Такое снижение поступления прогнозируется за счет снижения объема в добычи нефти на 5,1 млн тонн – с 95,4 млн тонн до 90,3 млн тонн», - сказал Утешев.

При этом, напомнил он, ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщал, что прогноз добычи снова пересмотрен и составит 88,4 млн тонн. В то же время, добавил депутат, цена на нефть снизилась и прогнозируется дальнейшее снижение.

«Значит ли это, что фактические поступления в Нацфонд будут еще ниже, чем вы прогнозируете? И вследствие этого активы Нацфонда будут еще ниже, чем уже сокращенные – с 32 до 30 трлн тенге? Почему в прогнозе социально-экономического развития вы не вносите снижение объема добычи нефти, так как этот показатель напрямую связан с поступлениями в Нацфонд?» - поинтересовался сенатор.

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров признал, что в уточненном прогнозе социально-экономического развития страны прогноз добычи нефти остается на уровне 90,3 млн тонн, хотя Минэнерго утверждает, что она составит 88,4 млн тонн.

«Вы знаете, на это влияет и климат. Мы прогноз не будем (пересматривать – В.). На бюджет действие (окажет – В.) снижение налога в бюджет 266 млрд тенге. До конца года время покажет. 1,5 трлн тенге по Нацфонду (снижение – В.), мы прогноз не меняем, потому что добыча нефти на доходность Нацфонда влияет», - признал глава Миннацэкономики.

В целом Байбазаров ожидает, что доходность Нацфонда в этом году будет на запланированном уровне.