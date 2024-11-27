Пессимистичный план правительства предусматривает падение цен на нефть только до $60 за баррель. В министерстве национальной экономики ожидают, что они удержатся в коридоре $75, который обозначил ОПЕК. Но все будет зависеть от действий новой администрации США в первые три месяца работы, заявил глава Миннацэкономики Нурлан Байбазаров во время брифинга.

«Я думаю показательным будет первый квартал, когда придет новая администрация в Америке и объявит свои экономические меры. Все ожидают, что будут разные торговые войны, акцент на внутреннем развитии американской экономики», — пояснил Байбазаров.

При том, что цены на нефть подвержены влиянию политической конъюнктурые, они, по словам министра, стремятся к балансу.

«Мы это все проходили. Исторически, если нефть сильно упадет в цене, то потом она резко возрастет. Потому что ее нужно добывать, а для этого нужно постоянно инвестировать в нефтяные месторождения. Без инвестиций отрасль не сможет существовать. А для инвестиций нужна сбалансированная цена на нефть», — полагает он.

Байбазаров отметил, что сейчас пессимистичный сценарий правительства не предусматривает падение стоимости нефти до $40 за баррель и ниже — отметки, которую она достигала в 2014 году. Но если это случится, он прогнозирует замедление роста экономики до 4-4,5%.

В конце прошлой недели председатель правления «КазМунайГаза» Асхат Хасенов также заявил, что не ожидает резкого падения цен на нефть после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Несмотря на то, что Трамп обещал обеспечить условия для наращивания добычи американских сланцевых производителей, Хасенов полагает, что компании США не заинтересованы в обвале рынка. Они не будут добывать нефть себе в убыток, а также будут против заметного ослабления цен, чтобы не подрывать свою возможность выполнять социальные обязательства перед работниками.

В подготовке заметки участвовала Тамара Вааль