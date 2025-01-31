Как реформа НДС ухудшит жизнь казахстанцев?

В начале недели правительство анонсировало налоговую реформу, которую эксперты посчитали «сырой». Они уже видят ее последствия: масштабную остановку предприятий, массовые неплатежи за товары и услуги, а также рост протестных настроений из-за сокращения доходов и потери рабочих мест. Власть рассказывает о возможных последствиях нововведений.

О необходимости изменения Налогового кодекса правительство говорило с 2022 года. В сентябре 2023 года оно выступило с первой идеей поднять НДС на 4 п.п. до 16%. Но в начале 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев отверг ее, опасаясь роста инфляции и уровня теневой экономики. Вместо простого повышения ставки он предложил переосмыслить саму логику НДС.

НДС в Казахстане не уплачивается напрямую. Им облагается вся импортируемая в Казахстан продукция, а также оборотные операции предприятий, если по ним превышен годовой порог в 78 млн тенге. Но поскольку в потребительской корзине казахстанцев много зарубежной продукции, а у казахстанской большая импортная составляющая, НДС так или иначе присутствует почти в каждом товаре или услуги.

Но в центр нового проекта реформы правительство поместило именно увеличение НДС. Рассчитав потенциальный объем налоговых поступлений в бюджет (от 5 до 7,5 трлн тенге), вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин тем не менее заявил, что рост ставки на 8 п.п. до 20% в 2026 году был предложен в качестве «примера». А точный размер еще предстоит обсудить.

Переосмысление сути НДС, в свою очередь, свелось к снижению порога с 78 млн тенге до 15 млн тенге. И чтобы компенсировать возросшую нагрузку на предприятия, с работодателей могут снять обязательства по социальному налогу и обязательным пенсионным выплатам.

Реформа, как надеются в правительстве, даст бюджету 300 тыс. новых налогоплательщиков. Финансовые возможности граждан и риск расширения теневой экономики при этом никто измерить не попытался.