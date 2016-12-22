Президенты Казахстана и Ирана обсудили сирийскую проблему

В четверг в ходе официального визита в Астану президента Ирана Хасана Рухани он обсудил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым сирийскую проблему, стороны договорились объединить усилия по борьбе с терроризмом.

«В своих переговорах мы коснулись проблем нашего региона, кризиса в нашем регионе. О том, как мы должны сотрудничать, особенно в области противостояния терроризму, который представляет угрозу для наших стран. Сегодня в Ираке и в Сирии воцарились интересы, которые беспокоят всех…, мы должны сообща решить эту проблему и вернуть стабильность и безопасность в этих странах», - заявил журналистам по итогам переговоров Рухани.

В свою очередь президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что сторонами достигнута договоренность по объединению усилий «на пути с такими угрозами, как распространение исламофобии, связывание нашей религии с терроризмом и джихадизмом».

«Мы также договорились установить тесное сотрудничество на пути борьбы, со ставшим опасным явлением, международным терроризмом, экстремизмом и иными видами преступлений», - рассказал президент Казахстана.

Также, по его словам, страны согласились укреплять политическое взаимодействие в рамках таких международных организаций, как ООН, Организация исламского сотрудничества, Азиатский совет, ШОС, в рамках Евразийского экономического союза.

«Об этом Иран заявил, и мы со своей стороны, готовы поддержать это стремление. По всем обсужденным вопросам было достигнуто взаимопонимание. Все это свидетельствует о том, что наши взгляды и позиции схожи, и мы взаимно заинтересованы. В целом, имеются большие возможности для укрепления взаимоотношений Казахстана и Ирана по всем направлениям. Это взаимовыгодно для обеих стран», - подытожил Назарбаев.