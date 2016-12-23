​Тенге близок к годовому минимуму, доллар торгуется по 328,18 тенге

Дмитрий Мазоренко, Vласть

Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов на валютной бирже в пятницу составил 328,18 тенге, показав снижение на 3,56 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил 190,6 млн. долларов, показав рост на 119,15 млн. долларов по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:15 по времени Астаны февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по 54,85 доллара за баррель, показывая 0,7% рост с начала торгов. В начале недели рост котировок поддержала информация о сокращении добычи в Саудовской Аравии и Венесуэле в октябре. Рынок остается в ожидании дальнейших действий со стороны ОПЕК и не входящих в него стран по снижению уровня добычи, которые начнутся в январе.

Тенге укрепляется на фоне налоговой недели, во время которой традиционно увеличиваются объемы продажи иностранной валюты со стороны казахстанских экспортеров. Его положение также поддерживают высокие нефтяные котировки.

Годовой минимум - 325,88 тенге за доллар - был показан на торгах ровно год назад, 23 декабря 2015 года.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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