​ФСБ России назвала основные версии крушения Ту-154

Данияр Молдабеков, Vласть

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что основными рабочими версиями крушения Ту-154 в Черном море являются «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета», сообщает Интерфакс.

В ФСБ также подчеркнули, что нет признаков, указывающих на возможность совершения теракта на борту самолета.

«Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено», — сообщили в понедельник «Интерфаксу» в ЦОС ФСБ России.

В ФСБ, кроме этого, отметили, что на данный момент «установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которой работают члены следственной группы».

По факту крушения Ту-154 Минобороны России, которое произошло в воскресенье, следственный комитет России возбудил уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного ст.351», которая включает в себя нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

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