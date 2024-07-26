Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции
​Суд отменил оправдательный приговор экс-руководителю «Казселезащиты» Кариму Кокрекбаеву
ФОТО KAZPRAVDA.KZ

Суд Алматинской области отменил оправдательный приговор экс-главе «Казселезащиты» Кариму Кокрекбаеву. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщает Казинформ.

«25 июля Алматинским областным судом оправдательный приговор в отношении руководителя  ГУ «Казселезащита» МЧС Республики Казахстан Карима Кокрекбаева отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Кокрекбаев К. в зале суда взят под стражу», — сообщили в пресс-службе Антикора.

Оправдательный приговор Кокрекбаеву был вынесен судом по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей в начале июня 2024 года. Почти сразу же Генеральная прокуратура Казахстана пообещала опротестовать это решение.

Кокрекбаев был задержан в декабре 2022 года по обвинению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере. Он получил $798 тыс. и 23 млн тенге за общее покровительство и подписание актов выполненных работ по объектам «Руслоформирующие и защитные сооружения по реке Хоргос» и «Строительство берегоукрепительных сооружений и дамб на реке Аксай».

Кокрекбаев в разные годы был акимом Жамбылской области, послом в Кыргызстане, с августа 2019 года руководил «Казселезащитой».

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Редактор Власти

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