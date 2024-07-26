​Суд отменил оправдательный приговор экс-руководителю «Казселезащиты» Кариму Кокрекбаеву

Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции
Суд Алматинской области отменил оправдательный приговор экс-главе «Казселезащиты» Кариму Кокрекбаеву. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщает Казинформ.
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