Назарбаев и Путин обсудили дальнейшее развитие Байконура

В рамках официального визита Нурсултана Назарбаева в Россию, главы двух государств приняли концепцию дальнейшего сотрудничества в рамках космического комплекса «Байконур» и изменения в межгосударственное соглашение о статусе города Байконур, сообщает пресс-служба Акорды.

Дальнейшее развитие стратегически важного города отражено в разработанной дорожной карте:

«Наши отношения развиваются. Вопросы возникают, но мы решаем их на уровне Правительств наших стран. Нами обсуждены вопросы дальнейшего развития города Байконур. Сейчас мы разработали соответствующую «дорожную карту» на 8 лет», – сказал Нурсултан Назарбаев на встрече в Санкт-Петербурге.

Президент Казахстана выразил намерение развивать военно-техническое сотрудничество с Россией и заверил Путина о готовности Казахстана предоставить площадку для переговоров по сирийскому конфликту в Астане.

По итогам двусторонних переговоров были подписаны концепция дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур»; протокол о внесении изменения в межгосударственное соглашение о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года, в части перечня государственных органов Республики Казахстан.