Парламент ратифицировал поправки в соглашение с Россией о создании космического комплекса «Байтерек»

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года». По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева, стороны вложат в проект более $1 млрд.

Как напомнил Жумагалиев, первоначально проект планировалось реализовать на базе российской ракеты-носителя «Ангара». Однако в связи с тем, что «Ангара» не была готова вовремя, стороны, после дополнительной проработки, решили реализовать проект на базе ракеты-носителя «Союз-5». Российская Федерация будет отвечать за создание ракеты, а Казахстан - за наземную инфраструктуру.

«В данном проекте российская сторона обеспечивает создание ракеты-носителя «Союз-5», контрольно-проверочной аппаратуры на техническом и стартовом комплексах, а также модернизацию технического комплекса разгонного блока, космического аппарата и космической головной части. Эти работы оцениваются в $916 млн. В целях модернизации в 2018 году казахстанской стороне были переданы 243 объекта «Зенит-М», расположенные на площадках 42, 43 и 45 космодрома «Байконур». Казахстанская сторона проводит реконструкцию и модернизацию объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М». Будут проведены работы по модернизации стартового и технического комплексов, капитальный ремонт и реконструкция существующих, а также строительство новых объектов наземной космической инфраструктуры. Эти работы оцениваются в $233 млн», - перечислил министр.

Уже в кулуарах он добавил, что изначально предполагалось, что этот комплекс будет пилотируемым, но российская сторона предложила отказаться от этого.

«Это позволит, во-первых, улучшить экономическую эффективность вложенных средств и, плюсом ко всему, сокращает затраты казахстанской стороны. Первоначальные затраты предполагали $314 млн. Сегодня я говорю о $233 млн, которые необходимы для создания старта, для его модернизации. И в этой связи мы, конечно же, поддерживаем данную сторону, тем более что на сегодняшний момент мы прорабатываем другой проект – это «Гагаринский старт», который является пилотируемым, и ближайшее время, завершив все процедуры, мы сможем предоставить информацию», - заключил Жумагалиев.