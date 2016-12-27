Глава МВД рассказал, как будут охранять казахстанцев в период новогодних праздников

В связи с предстоящим празднованием нового года весь личный состав органов внутренних дел переведен в усиленный режим работы, проводятся рейды и проверки объектов, а особое внимание обращено на объекты, уязвимые в «террористическом отношении».

«В ближайшие дни предстоит серьезная работа по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности в стране в период новогодних праздников. В преддверии праздников, нами уже с 12 по 14 декабря во всех регионах проведено масштабное оперативно-розыскное мероприятие «Правопорядок». В период с 31 декабря по 4 января личный состав органов внутренних дел, в том числе, уголовно-исполнительной системы, ЧС, Нацгвардии будет переведен на усиленный вариант несения службы», - сообщил Касымов.

Кроме того, по его информации, будут созданы оперативные штабы ДВД по координации и управлению задействованных сил и средств, а также усилена охрана общественного порядка объектов жизнеобеспечения и уязвимых в террористическом отношении.

«Во всех городских, районных, областных подразделениях ОВД дополнительно будут созданы следственные оперативные группы для своевременного реагирования на сигналы о преступлениях и правонарушений. На случай осложнения оперативной обстановки сформирован оперативный резерв ОВД. С местными исполнительными органами отработаны программы проведения праздничных мероприятий, произведены расчеты необходимого количества личного состава, разработаны и утверждены соответствующие планы расстановки», - рассказал глава МВД.

Он заверил, что в местах проведения мероприятий и прилегающих к ним территориях, предусматривается увеличение плотности нарядов полиции. Усилен контроль за деятельностью подразделений дорожно-патрульной полиции, активизируется работа по борьбе с уличной преступностью, а также обеспечением дорожной безопасности. Подразделения транспортной полиции за счет привлечения дополнительных сил правопорядка усиливает охрана общественного порядка на станциях, железнодорожных вокзалах и аэропортах. Значительно больше, чем в обычные дни, охватывает сопровождение в пассажирских поездах дальнего следования.

«Органами гражданской защиты основное внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности. Территориальными подразделениями комитета по ЧС проводится обследование мест проведения праздничных мероприятий – это школы, развлекательные центры дома культуры, спортивные учреждения, больницы, дома престарелых, интернаты и детские дома. Всего подлежит обследованию 8000 таких объектов. Нами уже обследовано 5,5 тысяч. С персоналом указанных объектов проводятся соответствующие инструктажи по пожарной безопасности», - пояснил Касымов.

Как показывает опыт, продолжил рассказывать министр, одной из причин пожаров в период новогодних праздников является неосторожное обращение с пиротехникой, а также использование несертифицированной фейерверков и салютов. В этой связи с гражданами проводится разъяснительная работа по соблюдению мер безопасности по использованию пиротехнических изделий.

«К примеру, в прошлом году в результате нарушений правил обращения с ними пострадало 10 детей. Поэтому с 12 декабря 5 января 2017 года по стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника», направленное на выявление и пресечение фактов незаконной торговли пиротехнических изделий. Ежедневно отрабатываются рынки и места стихийной торговли. В ходе рейдов выявлено свыше 300 нарушений требований ввоза, изъято более 6000 единиц такой продукции», - сообщил Касымов.

В целом же, по его заверениям, обстановка в стране держится под контролем, принимаются все меры по охране общественного порядка и обеспечения пожарной безопасности.