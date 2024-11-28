Решение о признании города Кентау зоной экологического бедствия принято, заявил аким Туркестанской области

Комиссии из министерств здравоохранения и экологии провели исследования и фактически признали, что город Кентау в Туркестанской области может быть признан зоной экологического бедствия, сообщил в четверг в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций аким региона Дархан Сатыбалды. По его словам, такое решение дает возможность жителям получать надбавку к зарплате, однако на это нужно 6 млрд тенге.

«Вопрос (признать Кентау зоной экологического бедствия – В.) поднимается уже десятки лет, еще с 2000 годов. Часть Шардаринского, Арысского, Отырарского, Сауранского районов и Туркестана – все они находятся предкризисной зоне Приаралья. И поэтому они подпадают под экологическую зону», - сказал Сатыбалды.

Однако, по его словам, Саранский район граничит с городом Кентау, и одна часть города находится с зоне экологического бедствия, а другая – нет.

«Министерством здравоохранения и министерством экологии проведены соответствующие исследования. По итогам они признали, что есть влияние экологии на жителей города Кентау и принято решение, что город Кентау можно отнести к этой экологической зоне (бедствия – В.). Это требует 6 млрд тенге. Мы сейчас рассматриваем предложение, из каких источников эти средства будут (выделены В.) – либо с республики, либо с местного бюджета», - уточнил Сатыбалды.

Но в целом, заверил он, «уже можно сказать – такое решение принято».

Ранее депутат сената Мурат Кадырбек просил премьер-министра Олжаса Бектенова признать Кентау зоной экологического бедствия, соответственно, бюджетникам, проживающим в неблагополучном районе, выплачивать надбавки к зарплате.

В ответе на запрос Бектенов сообщал, что по заключению государственной̆ экологической экспертизы рекомендовано признать зоной экологического предкризисного состояния территории города Кентау, в том числе населенного пункта Бургем и прилегающих к нему сел Ачисай, Хантаги, Баялдыр, Карнак, Кушата и Шаштобе, а зоной чрезвычайной экологической ситуации – прилегающую к городу Кентау с севера промышленную зону. Однако для этого нужно внести соответствующие изменения в закон «О Приаралье».

«В настоящее время акиматом Туркестанской области совместно с заинтересованными государственными органами готовятся финансово- экономические расчеты и обоснования для последующего внесения на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии», - отметил Бектенов.

В этой связи, заключил он, вопрос внесения поправок в законодательство будет решен после положительного заключения республиканской бюджетной комиссии.