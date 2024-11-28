Путин вновь заявил о готовности «Росатома» участвовать в строительстве АЭС в Казахстане

Президент России Владимир Путин в интервью журналистам по итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о готовности «Росатома» участвовать в строительстве атомной электростанции в Казахстане. Этот вопрос он обсудил накануне с президентом Касым-Жомартом Токаевым в Акорде.

«У нас (состоялся - В.) такой очень профессиональный разговор. Если есть необходимость и желание у наших партнеров, в данном случае в Казахстане, применять какие-то решения, в том числе и технологические решения третьих стран, призывать для совместной работы их специалистов, это тоже возможно. И "Росатом" имеет такой опыт сотрудничества с иностранными партнерами. Мы вчера это тоже обсуждали. Окончательное решение всегда за заказчиком. Но я думаю, что наше сотрудничество с Казахстаном по этому направлению весьма возможно», - заявил Путин, отметив, что в ходе переговоров в узком составе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 27 ноября обсудили тему строительства АЭС.

Он подчеркнул, что этому вопросу было уделено «достаточно много внимания».

Путин заявил, что если Казахстан будет реализовывать свои проекты в области атомной энергетики, то «как любой заказчик вправе выбрать наиболее приемлемые для себя технологические решения и финансовые схемы». При этом, напомнил он, компания «Росатом» является «крупнейшей компанией в мире» в этой отрасли, в том числе по количеству строящихся электростанций за рубежом - около 20.

«Мы, как я уже неоднократно говорил, не просто строим электростанцию, мы, как правило, создаем отрасль в той стране, которая начинает этот вид деятельности», - сказал президент.

Путин отметил, что Россия готовит кадры, доставляет все необходимые материалы, забирает отработанное топливо и способствует развитию науки в атомной отрасли.

Он также добавил, что атомная отрасль для Казахстана не является новой и страна не начинает с нуля, так как здесь есть предприятия по добыче урана и опыт в данной сфере.

«Они прекрасно отдают себе отчет в том, что они хотят, что они готовы за это заплатить и что хотят получить», - считает Путин.

Отметим, что Акорда накануне не сообщала, что Токаев и Путин провели переговоры о строительстве АЭС в Казахстане.

Напомним, в 2021 году в ходе XVII форума межрегионального сотрудничества президент России Владимир Путин предложил Казахстану содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомной станции, если такое решение будет принято. До этого, в апреле 2019 года, Путин в ходе переговоров с Токаевым уже предлагал помощь в строительстве АЭС. Тогда речь шла о российских технологиях.

6 октября в Казахстане прошел референдум по вопросу строительства АЭС. По данным ЦИК, 71,12% казахстанцев высказались за строительство.

После референдума Касым-Жомарт Токаев заявлял о планах создать консорциум из нескольких стран для строительства атомной электростанции.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр позднее уточнил, что решение о создании и участниках консорциума по строительству АЭС в Казахстане будет принято в 2025 году, когда будет разработана документация и принято решение по подрядчику, проектировщику. В консорциуме будет не более пяти стран, то есть разные компании-субподрядчики будут участвовать в строительстве.

В конце октября министр энергетики Алмасадам Саткалиев говорил, что в Казахстане создадут специальную правительственную комиссию по вопросу строительства атомной электростанции, которая начнет процедуру открытого конкурентного диалога со всеми участниками конкурсного процесса. По словам министра, предварительные консультации уже начались – состоялись визиты в КНР, в Южную Корею, где казахстанская сторона обсуждала стоимость электроэнергии, себестоимость строительства, гарантии завершения в срок в рамках бюджета, вопросы безопасности и вопросы, связанные с обеспечением финансирования, локализации производства топлива.