Департамент экономических расследований внес его в систему «Кибернадзор»
Сайт проекта МИСК заблокирован в Казахстане
иллюстративное фото Жанары Каримовой

Сайт проекта Молодежной информационной службы Казахстана (МИСК) youth.kz, информирующий молодежь о правах человека, заблокирован по предписанию департамента экономических расследований по Мангистауской области, сообщили «Власти» в пресс-службе министерства культуры и информации.

По информации ведомства, департамент экономических расследований по Мангистауской области внес его в информационную систему «Кибернадзор» 1 марта этого года «по запрету на деятельность финансовой пирамиды и других мошеннических организаций на территории Республики Казахстан».

«В этой связи предприятием был направлен проект предписания для принятия мер по ограничению доступа к интернет-ресурсу», – сообщили в Минкультуры и информации.

В четверг, 28 ноября, МИСК сообщила на своей странице в Instagram, что сайт их медиа-проекта youth.kz заблокирован на территории Казахстана, но открывается через VPN.

Youth.kz – это медиа-проект Молодежной информационной службы Казахстана, информирующий молодежь о правах человека и институтах демократии.

МИСК – некоммерческая организация, которая работает с июля 1998 года, ее миссия – развитие гражданской активности молодежи. Организация проводит неформальную молодежную конференцию ZhasCamp, Школу прав человека, программу стажировок и занимается наблюдением на выборах.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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